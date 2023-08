Sản phẩm công nghệ gặp khó, hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống còn 4,6%

Sau loạt con số báo cáo gây thất vọng của nền kinh tế Trung Quốc trong tháng 7, Maybank tiếp tục hạ dự báo GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới xuống chỉ còn 4,6% trong năm 2024.

Giá hàng xuất khẩu giảm mạnh, sản phẩm công nghệ của Trung Quốc gặp khó



Báo cáo mới đây về nền kinh tế của Trung Quốc đang cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng về xuất khẩu khi con số sụt giảm ghi nhận lên đến 14,5% so với cùng kỳ tính theo USD. Nguyên nhân được xác định là do các lô hàng công nghệ bị đánh dấu, ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu.

Giá sản phẩm giảm thấp hơn dường như chính là yếu tố đã góp phần làm cho doanh thu xuất khẩu giảm. Theo báo cáo, trong tháng 7, khối lượng xuất khẩu của Trung Quốc được cho là đã ổn định ở mức tăng trưởng +11,4% trong tháng 7 (so với +7,4% trong tháng 6).

Các lô hàng sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc đã giảm -18,1% (so với -16,8% trong tháng 6), dẫn đầu là máy tính và mạch tích hợp. Tuy nhiên, xuất khẩu điện thoại di động ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ (+2,2%) lần đầu tiên sau 6 tháng. Ngược lại, xuất khẩu xe tiếp tục tăng vọt (+83,2%) sau khi tăng gấp đôi trong tháng trước, có thể là nhờ các mẫu xe điện. Sản phẩm nông nghiệp tốt hơn mức trung bình, giảm -5,6% (so với -6,6% của tháng 6).

Xuất khẩu sang ba đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc là ASEAN, EU và Hoa Kỳ đồng loạt co lại. Các chuyến hàng đến ASEAN đã giảm 21,4% trong tháng 7 (so với 16,9% trong tháng 6). Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2016, khi các chuyến hàng đến Singapore ghi nhận mức giảm -36,6% và Philippines giảm -34,4%. Trong khi đó, xuất khẩu sang EU giảm mạnh (-20,6% so với -12,9% trong tháng 6) trong khi xuất khẩu sang Mỹ cũng ở mức giảm hai con số (-23,1% so với -23,7% trong tháng 6).

Xuất khẩu và nhập khẩu giảm sâu trong tháng 7

Giá trị nhập khẩu cũng ghi nhận giảm -12,4% trong tháng 7, tăng từ -6,8% trong tháng 6. Một lần nữa, giá cả sụt giảm dường như lại tiếp tục là một yếu tố chính gây ra tình trạng này, khi Trung Quốc báo cáo khối lượng nhập khẩu tăng +13,8% (so với +23,5% trong tháng 6). Tuy nhiên diễn biến về giá hàng hóa giảm phù hợp với dữ liệu Chỉ số giá sản xuất của tháng 7, cho thấy giảm phát đang xảy ra trên diện rộng ở nước này.

Luồng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc giảm ở mức hai con số, trong khi hàng hóa từ EU giảm 3%. Nhập khẩu từ các nước ASEAN (-11,1%) giảm trên diện rộng, dẫn đầu là Philippines (-23,2%), Singapore (-21,6%) và Thái Lan (-13,6%).

Nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc dự kiến sẽ không tăng trong các quý tới, trong bối cảnh hoạt động kinh tế trong nước ảm đạm và dự trữ nguyên liệu đầu vào và thành phẩm sản xuất tăng cao. Hàng tồn kho công nghiệp trị giá khoảng 16 nghìn tỷ Nhân dân tệ được nước này tích lũy trong những năm đại dịch Covid. Tháng 6 này, hàng tồn kho đã giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn 39% so với tháng 1/2019. Khi việc tiêu hủy hàng tồn kho diễn ra nhanh chóng, nhu cầu nhập khẩu sẽ trở lại bình thường vào năm 2024.

Giảm phát của Trung Quốc mở rộng đến gần 3/4 rổ CPI

Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 7 của Trung Quốc giảm 0,3% so với cùng kỳ (so với 0% trong tháng 6), đánh dấu lần lạm phát âm đầu tiên trong gần hai năm rưỡi. Nguyên nhân chủ yếu là do giá hàng tiêu dùng giảm mạnh trong khi chi phí dịch vụ tăng. Mặc dù lạm phát toàn phần chuyển sang tiêu cực, nhưng lạm phát cơ bản (không bao gồm lương thực và năng lượng) đã tăng lên +0,8% trong tháng 7 (so với +0,4% trong tháng 6). Hơn nữa, mức CPI đã ổn định sau khi giảm tổng cộng 1,3% trong khoảng thời gian từ tháng 1—tháng 6/2023 và tăng 0,2% trong tháng 7. Điều này làm nảy sinh khả năng rằng nỗ lực giảm phát của Trung Quốc có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Chỉ số giảm phát giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng 73% trong tháng 7.

Những lo lắng về bối cảnh môi trường giảm phát sẽ không được bảo đảm nếu các kết quả tiêu cực chỉ giới hạn ở một số ít danh mục tiêu dùng và không báo hiệu sự sụt giảm trên diện rộng về mức giá.

Điều đáng lo ngại trong chỉ số lạm phát của tháng 7 là ngày càng có nhiều danh mục trong rổ CPI của Trung Quốc bị giảm giá so với cùng kỳ. Trong sáu tháng tính đến tháng 2/2023, chỉ có giá thuê nhà ở giảm. Đến tháng 3 này, việc giảm giá đã mở rộng sang các dịch vụ tiện ích, vận tải và thông tin liên lạc, sau đó là các thiết bị gia dụng và đồ dùng. Vào tháng 7, các hạng mục giảm phát đã tăng lên bao gồm thực phẩm, thuốc lá và rượu. Maybank ước tính tỷ lệ trong rổ tiêu dùng trải qua lạm phát âm đã tăng từ khoảng 23% trong quý 4 năm ngoái lên 73% trong tháng 7.

Hạ mức tăng trưởng GDP 2024 của Trung Quốc từ 4,8% xuống 4,6%

Về Chỉ số giá sản xuất, mức độ nghiêm trọng của giảm phát dường như đã giảm bớt, với PPI giảm 4,4% trong tháng 7 (so với -5,4%). Giá tại cổng nhà máy giảm dần là do giá hàng hóa sản xuất và hàng tiêu dùng giảm nhẹ hơn. Tuy nhiên, mức PPI vẫn đang giảm liên tục. Trong khi CPI dường như đang ổn định, có nguy cơ giảm giá góp phần làm tăng kỳ vọng giá giảm bền vững. Nếu những kỳ vọng này xảy ra giữa các doanh nghiệp và hộ gia đình, điều này có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn làm suy yếu thêm đầu tư, chi tiêu của người tiêu dùng và tiền lương.

Dựa trên nền tảng năm ngoái, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc có khả năng đạt mức tăng trưởng GDP +5% vào năm 2023. Tuy nhiên, do nhu cầu đầu tư giảm, Maybank hạ dự báo tăng trưởng GDP xuống 4,6% vào năm 2024, từ mức 4,8% trước đó.