KQKD quý I/2024: Lợi nhuận "mỏng như lá lúa", tồn kho hơn 2.500 tỷ đồng của Kosy có gì?

Tại ngày 31/3/2024, Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Kosy (HoSE: KOS) ghi nhận tồn kho ở mức 2.501,4 tỷ đồng, tăng 27,6 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 53% tổng tài sản.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Kosy ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 237,3 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm 30% về mức 208,4 tỷ đồng.



Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, cơ cấu doanh thu của Kosy gồm có: doanh thu bán hàng hóa đạt 212,6 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ 24,7 tỷ đồng và đáng chú ý, Kosy không ghi nhận doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này cũng tăng từ 2,2 tỷ đồng (quý I/2023) lên 2,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 8% lên 19,5 tỷ đồng và toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16% còn 7,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm hơn 34% còn hơn 99 triệu đồng.

Kết quả, Kosy báo lãi trước thuế gần 3,9 tỷ đồng, lãi sau thuế 3 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và 36% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả trên, Kosy cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh thương mại và hoạt động bất động sản giảm do tình hình kinh tế và thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nguyên nhân khác là do chi phí tài chính tăng do nợ vay.

Theo nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngày 19/4/2024, HĐQT Kosy đặt mục tiêu lãi sau thuế hợp nhất là 108 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I/2024, Kosy mới chỉ thực hiện được 3% kế hoạch năm đề ra.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Kosy ở mức 4.751,3 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Trong đó, trữ tiền ở mức 19,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 764 tỷ đồng về mức 743,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của Kosy ghi nhận 2.501,4 tỷ đồng, tăng 27,6 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 53% tổng tài sản.

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, hàng tồn kho của Kosy có xu hướng tăng theo từng năm. Nguồn: Tổng hợp BCTC hợp nhất kiểm toán (tỷ đồng).

Trong danh sách tồn kho, Kosy công khai 8 dự án, bao gồm: Dự án Kosy Sông Công (113,8 tỷ đồng); Dự án Kosy Lào Cai (411,5 tỷ đồng); Dự án Kosy Cầu Gỗ (18,9 tỷ đồng); Dự án Kosy Gia Sàng (69,1 tỷ đồng); Dự án Kosy Bắc Giang (378,2 tỷ đồng); Dự án Kosy Gia Sàng 11 (511,2 tỷ đồng); Dự án Kosy Ninh Bình (74,9 tỷ đồng); Dự án Kosy Hà Nam (783,2 tỷ đồng); Dự án Lào Cai - Tiểu khu 16 (94,9 tỷ đồng) và 45,5 tỷ đồng còn lại là các dự án khác.

Thông tin về các dự án của Kosy. Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2023.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Kosy là 2.442 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 1.928,2 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nợ phải trả.



Cập nhật dữ liệu tại thời điểm kết thúc năm 2023, CTCP Kosy có vốn điều lệ 2.164,8 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Việt Cường.

Về người đại diện theo pháp luật của Kosy - ông Nguyễn Việt Cường còn là Chủ tịch HĐQT của Kosy. Tại báo cáo thường niên năm 2023, ông Cường nắm giữ 76,64 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng chiếm 35,4% vốn điều lệ.

Ngoài ra, ông Cường còn đang nắm giữ nhiều chức vụ tại các tổ chức khác như: Chủ tịch HĐQT kiêm Đại diện theo pháp luật của CTCP tư vấn đầu tư xây dựng thủy điện; Chủ tịch HĐQT kiêm Đại diện theo pháp luật của CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Leo Regulus; Chủ tịch HĐQT kiêm Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy.