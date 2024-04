KQKD quý I/2024: Vì đâu Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) báo lãi tăng 44%?

Cập nhất kết quả kinh doanh quý I/2024, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (Hose: SIP) báo lãi trước thuế 316,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 257,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 38,2% và 43,9% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HoSE: SIP) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.826 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 33,8% lên 1.553 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 32,7% xuống còn 65,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính ở mức 16,5 tỷ đồng, giảm 83,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,3% so với quý I/ 2023 ở mức 18,9 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2024, Sài Gòn VRG báo lãi trước thuế 316,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 257,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 38,2% và 43,9% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả trên, Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 30,98% đến từ cung cấp điện, nước tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chi phí tài chính giảm 83,8% do không phát sinh khoản lỗ từ thoát vốn công ty con như cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Sài Gòn VRG.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Sài Gòn VRG ở mức 22.247 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Trữ tiền ghi nhận 4.790 tỷ đồng so với đầu năm là 3.968 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 3.631 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 8,9% còn 426,5 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Sài Gòn VRG tăng 15% lên 17.960 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 2.046 tỷ đồng, tăng 21,4% so với đầu năm.

Năm 2024, Đầu tư Sài Gòn VRG cho biết, với dự án Khu công nghiệp Đông Nam, công ty này sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng giao thông còn lại của khu để thu hút đầu tư cho phần diện tích cho thuê đất còn lại; đưa vào vận hành Siêu thị Go kết hợp với việc duy tu và nâng cấp các dịch vụ tiện ích sân tennis, khu chợ, nhà hàng, cây xăng … để phục vụ đời sống công nhân trong khu công nghiệp; và đẩy mạnh các công tác tiếp thị để thu hút các nhà đầu tư vào thuê đất và thuê các diện tích xưởng còn lại đã xây dựng.

Còn với khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời, Sài Gòn VRG sẽ cố gắng hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân Khu công nghiệp Phước Đông giai đoạn 3 trong năm 2024; tiếp tục triển khai xây dựng và nâng cấp các hạ tầng để sẵn sàng đáp ứng cho các nhà đầu tư mới thuê đất; hoàn thiện và cho thuê tiếp nhà xưởng Fisher giai đoạn 2 và khu kho xưởng số 7 để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; triển khai đầu tư xây dựng trạm biến áp 110KV Phước Đông – Bời Lời 5 …

Cuối cùng là với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các pháp lý còn lại của khu công nghiệp; hoàn thành xây dựng kho bàn giao cho Siêu thị Co.op thực hiện dự án Trung tâm phân phối Sài Gòn Co.op hướng tây TP. HCM – Lê Minh Xuân 3 giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động, tiến hành xây dựng tiếp diện tích còn lại nhà xưởng khu 13ha và thi công nhà xưởng 1B lô C10,11; và đóng điện trạm điện 110KV Lê Minh Xuân 2 để phục vụ nhu cầu cho các doanh nghiệp trong khu.

Chia sẻ về định hướng tương lai của công ty là tiếp tục đầu tư dự án điện mặt trời, lãnh đạo công ty cho biết, Sài Gòn VRG sẽ chủ động trong tình hình pháp lý điện áp mái chưa rõ ràng, ban đầu hợp tác với nhà đầu tư trong khu, chủ động đầu tư chủ yếu mái nhà xưởng của công ty hoặc nhà đầu tư, hiệu quả khá tốt và đạt như kế hoạch dự kiến trước khi đầu tư.

Mặc dù đầu tư điện mặt trời với vốn đầu tư lớn nhưng công ty vẫn có kế hoạch tiếp tục đầu tư, góp phần tăng sử dụng năng lượng tái tạo và hướng tới phát triển khu công nghiệp xanh", đại diện Sài Gòn VRG cho hay.