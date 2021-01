Kỹ sư 9X rời phố thị làm nông trại đẹp như ‘thiên đường’

Nông trại hoa mặt trời mang tên “Sunflower Farm” tại thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) của chàng trai 30 tuổi Nguyễn Văn Tuân bỗng trở thành điểm check-in đầy thơ mộng của hàng chục nghìn du khách.

Sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, Tuân sống cùng ba mẹ và một người em trai. Gia đình anh sống bằng nghề thợ rèn và trồng lúa với mảnh ruộng có diện tích 4.000m2. Từ nhỏ, Tuân luôn mơ ước trở thành một “nông dân” chính hiệu. Tuân “Nam tiến” khi 18 tuổi.

Với nỗ lực học tập, Tuân thi đỗ cả ĐH Thủy Lợi và ĐH Nông Lâm (TP. HCM). Sau đó, anh đã chọn ĐH Thủy Lợi - khoa Kỹ thuật công trình là nơi “gửi gắm” tương lai.

Anh Tuân và vợ tại nông trại

Sau khi tốt nghiệp Đại học vào năm 2013, Tuân từng làm việc tại LAHEC (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Long An), TP. Tân An (tỉnh Long An) suốt 7 năm. Năm 2014, anh phải lòng một đồng nghiệp tại công ty - chị Nguyễn Thị Vân (cựu sinh viên trường ĐH Thủy Lợi). Hai năm sau, cả hai kết hôn và có một con gái năm nay lên 3 tuổi. Cả gia đình chuyển đến sống tại vùng đất Bình Phước từ năm 2018.

Dù từ trước đến nay, Tuân chưa hề kinh doanh hay buôn bán nhưng chàng trai trẻ đã quyết thử vận may bằng việc mở nông trại hoa mặt trời vào tháng 9/2020. Bảy năm làm việc tại công ty giúp Tuân tích lũy ít vốn để mở nông trại. Không biết nhiều về trồng hoa, Tuân thấy mọi thứ khởi đầu khá khó khăn nhưng dần vững tin hơn khi người thân động viên. Gặp khó, Tuân tìm ngay người để hỏi và sự trợ giúp luôn đến vì mọi người đều nhận thấy đam mê khởi nghiệp của anh.

Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (áo xanh) thăm nông trại của vợ chồng anh Tuân

Nhờ đó, những khó khăn ban đầu về điện, nước để chăm, tưới hoa, những mảng việc cần sự tỉ mỉ như lắp, đan và ghim chong chóng để trang trí... đã được giải quyết. Với những kiến thức đã học ở Đại học, Tuân tự mày mò tìm hiểu, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt, dựng chòi, rạp che nắng mưa... Vừa làm, Tuân vừa học hỏi từ anh Đạt, đọc nhiều bài viết có liên quan trên Internet và thường xuyên bàn với các cô chú đang phụ việc cho anh ở Nông trại.



Việc năng học hỏi cộng thêm chút kinh nghiệm về nghề thủy lợi đã giúp Tuân “chống chọi” với sâu bọ và biết cách trồng, chăm sóc hoa mặt trời hiệu quả, phù hợp với các điều kiện hiện có. Tuân “bật mí”: “Khi trồng hoa, phải nắm vững quy trình chăm sóc từng loại hoa, phương thức, kỹ thuật tưới nước, tưới phân đúng định kỳ và chuẩn bị sẵn sàng diện tích đất trồng, hệ thống điện, nước. Mỗi loại hoa cần một cách chăm sóc khác nhau nên khi khởi nghiệp với nghề này, cần tìm hiểu kỹ về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng của nơi sẽ trồng hoa xem có phù hợp với loại hoa đó hay không để tránh lãng phí tiền bạc và công sức.”

Nông trại trở thành điểm "check in" của du khách

Đến nay, nông trại của Tuân được dân địa phương lẫn nhiều người từ TP. HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đắc Nông, Đắc Lắc đến tham quan, chụp ảnh với 400 nghìn cây hoa, nhiều tiểu cảnh lãng mạn cùng quán cà phê thơ mộng phục vụ thức ăn nhanh và đồ uống. Có lúc, nơi đây thu hút hơn 1.500 lượt du khách/ngày. Nông trại rộng hơn 15.000m2 này trở thành điểm check-in cực “cool” - nơi mọi người có thể “pose” ảnh, lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp với hoa hướng dương.

“Tới đây, tôi sẽ trồng thêm các loại hoa khác, dựng nhiều tiểu cảnh thay đổi theo mùa. Sunflower Farm sẽ tạm dừng hoạt động để cải tạo cho mùa Tết năm nay và mở cửa lại vào ngày 1/2/2021 để chào đón khách thập phương, trở thành điểm tham quan hấp dẫn của TP. Đồng Xoài”, Tuân nói.

Mỗi ngày, nông trại thu hút hơn 1.500 lượt khách tham quan

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy chia sẻ: “Đây là một mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo triển vọng, thể hiện sự phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Tôi đã tư vấn cho Tuân những ý tưởng hay để áp dụng quản trị chiến lược cho Nông trại, phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực, biến thành mô hình du lịch xanh, hướng đến phát triển bền vững, góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh nhà và cung cấp địa chỉ một số trang web có uy tín trên thế giới có chứa các ngân hàng ý tưởng sáng tạo để Tuân tham khảo thêm”.