Dịch vụ Grab Xích lô đưa lại trải nghiệm mới cho du khách đến Huế

Ngày 15/8, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH Grab Việt Nam tổ chức ra mắt dịch vụ Grab Xích lô - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới tại thành phố Huế.

Grab xích lô là dịch vụ di chuyển bằng xe xích lô đặc trưng của Huế. Xe xích lô được trang trí theo nhận diện thương hiệu riêng và chất lượng dịch vụ được đảm bảo thống nhất với các dịch vụ di chuyển khác mà Grab đang cung cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình trải nghiệm dịch vụ Grab Xích lô.

Với dịch vụ này, hành khách có thể đặt xe xích lô để tham quan các điểm di tích ở Huế một cách an toàn, tiện lợi. Dịch vụ sẽ do các tài xế giàu kinh nghiệm, đã trải qua các chương trình đào tạo bắt buộc phục vụ hành khách.

Dịch vụ Grab Xích lô được thiết kế với lộ trình giúp du khách khám phá khu vực kinh thành Huế và các địa điểm tham quan nội thành Huế. Grab Xích lô không chỉ mang đến một phương thức di chuyển tiện ích cho khách du lịch và người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của thành phố Huế- nơi có 8 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá thế giới.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, xích lô là phương tiện di chuyển thân thuộc, gắn với ký ức và hình ảnh Huế, nay được khoác thêm yếu tố công nghệ sẽ giúp du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán tiện lợi, đồng thời tạo cơ hội sinh kế mới cho các tài xế xích lô theo hướng số hóa.

Ông Nguyễn Thanh Bình tin rằng với sự tiện lợi và nét đặc trưng riêng có, dịch vụ Grab Xích lô sẽ nhanh chóng được đông đảo du khách đón nhận và trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong ngành du lịch cố đô Huế. Dịch vụ này sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về một Huế thân thiện, an toàn, tiện nghi và bền vững, đúng với tầm nhìn và định hướng phát triển của thành phố.