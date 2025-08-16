Nhịp sống miền Trung

Dịch vụ Grab Xích lô đưa lại trải nghiệm mới cho du khách đến Huế

Trần Hòe
16/08/2025 07:56 GMT +7
Với dịch Grab Xích lô, du khách đến thành phố Huế có thể đặt xe xích lô để tham quan trải nghiệm các điểm di tích một cách an toàn, tiện lợi.

Ngày 15/8, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH Grab Việt Nam tổ chức ra mắt dịch vụ Grab Xích lô - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới tại thành phố Huế.

Grab xích lô là dịch vụ di chuyển bằng xe xích lô đặc trưng của Huế. Xe xích lô được trang trí theo nhận diện thương hiệu riêng và chất lượng dịch vụ được đảm bảo thống nhất với các dịch vụ di chuyển khác mà Grab đang cung cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình trải nghiệm dịch vụ Grab Xích lô. 

Với dịch vụ này, hành khách có thể đặt xe xích lô để tham quan các điểm di tích ở Huế một cách an toàn, tiện lợi. Dịch vụ sẽ do các tài xế giàu kinh nghiệm, đã trải qua các chương trình đào tạo bắt buộc phục vụ hành khách.

Dịch vụ Grab Xích lô được thiết kế với lộ trình giúp du khách khám phá khu vực kinh thành Huế và các địa điểm tham quan nội thành Huế. Grab Xích lô không chỉ mang đến một phương thức di chuyển tiện ích cho khách du lịch và người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của thành phố Huế- nơi có 8 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá thế giới.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, xích lô là phương tiện di chuyển thân thuộc, gắn với ký ức và hình ảnh Huế, nay được khoác thêm yếu tố công nghệ sẽ giúp du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán tiện lợi, đồng thời tạo cơ hội sinh kế mới cho các tài xế xích lô theo hướng số hóa.

Ông Nguyễn Thanh Bình tin rằng với sự tiện lợi và nét đặc trưng riêng có, dịch vụ Grab Xích lô sẽ nhanh chóng được đông đảo du khách đón nhận và trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong ngành du lịch cố đô Huế. Dịch vụ này sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về một Huế thân thiện, an toàn, tiện nghi và bền vững, đúng với tầm nhìn và định hướng phát triển của thành phố.

Tham khảo thêm
Thành phố Huế luôn tạo điều kiện để Carlsberg Việt Nam mở rộng đầu tư

Thành phố Huế luôn tạo điều kiện để Carlsberg Việt Nam mở rộng đầu tư

Đầu tư hàng chục tỷ đồng tháo dỡ 31 công trình do quân đội Mỹ xây dựng tại Huế

Đầu tư hàng chục tỷ đồng tháo dỡ 31 công trình do quân đội Mỹ xây dựng tại Huế

Tags:

Cùng chuyên mục

Huế khởi công, khánh thành loạt dự án lớn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Huế khởi công, khánh thành loạt dự án lớn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Doanh nghiệp Đắk Lắk chinh phục thị trường quốc tế nhờ sự đồng hành của Agribank

Doanh nghiệp Đắk Lắk chinh phục thị trường quốc tế nhờ sự đồng hành của Agribank

Agribank 'đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà', giúp nông dân Đắk Lắk thắng lớn

Agribank "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", giúp nông dân Đắk Lắk thắng lớn

Dịch vụ Grab Xích lô đưa lại trải nghiệm mới cho du khách đến Huế

Dịch vụ Grab Xích lô đưa lại trải nghiệm mới cho du khách đến Huế

Bảo hiểm Agribank Thừa Thiên Huế: Chỗ dựa vững chắc cho người dân khi gặp rủi ro

Bảo hiểm Agribank Thừa Thiên Huế: Chỗ dựa vững chắc cho người dân khi gặp rủi ro

Agribank Chi nhánh Cẩm Lệ - Nam Đà Nẵng giúp khách hàng tránh được “bẫy” lừa đảo với số tiền lớn

Agribank Chi nhánh Cẩm Lệ - Nam Đà Nẵng giúp khách hàng tránh được “bẫy” lừa đảo với số tiền lớn

Cùng chuyên mục

Huế khởi công, khánh thành loạt dự án lớn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Huế khởi công, khánh thành loạt dự án lớn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Doanh nghiệp Đắk Lắk chinh phục thị trường quốc tế nhờ sự đồng hành của Agribank

Doanh nghiệp Đắk Lắk chinh phục thị trường quốc tế nhờ sự đồng hành của Agribank

Agribank 'đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà', giúp nông dân Đắk Lắk thắng lớn

Agribank "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", giúp nông dân Đắk Lắk thắng lớn

Dịch vụ Grab Xích lô đưa lại trải nghiệm mới cho du khách đến Huế

Dịch vụ Grab Xích lô đưa lại trải nghiệm mới cho du khách đến Huế