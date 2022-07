Lạm phát leo thang ở Mỹ đe doạ tăng trưởng lợi nhuận nửa cuối năm của Vĩnh Hoàn

Mỹ hiện là thị trường chính của Vĩnh Hoàn và giá bán tại Mỹ là cao nhất trong tất cả các thị trường. Trong bối cảnh áp lực lạm phát đè nặng lên nền kinh tế Mỹ khiến nhu cầu tiêu dùng giảm tốc là rủi ro tới tăng trưởng nửa cuối năm của Vĩnh Hoàn.

Nhu cầu đối với thủy sản đang tăng cao tại các thị trường chủ chốt như Mỹ, EU và Anh do các lệnh trừng phạt đối với các sản phẩm thủy sản của Nga. Mỹ cũng đã đặt lệnh cấm đối với các sản phẩm cá trắng của Trung Quốc có xuất xứ từ Nga. Do đó, cá tra của Việt Nam có thể là một sự thay thế lý tưởng cho sự thiếu hụt cá trắng của Nga do cùng một phân khúc giá.

Trong nửa đầu năm, CTCP Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) đã tập trung đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ để hưởng lợi từ sự thiếu hụt này, thể hiện qua doanh thu xuất khẩu sang Mỹ tăng đột biến 132% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 50% tổng doanh thu.

Ảnh: Vĩnh Hoàn.

Đáng lưu ý, doanh thu tháng 6 của Vĩnh Hoàn ghi nhận giảm 30% so với tháng trước, chủ yếu do doanh thu xuất khẩu của Mỹ giảm mạnh. Theo nhận định của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), giá bán và sản lượng xuất khẩu phi lê trong tháng 6/2022 lần lượt giảm 10% và 20% so với tháng trước khi nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ đang giảm tốc dưới áp lực lạm phát và hàng tồn kho của các nhà nhập khẩu đang dồi dào sau đợt nhập khẩu ồ ạt khiến các nhà nhập khẩu giảm đơn đặt hàng mới.

VDSC cho rằng xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ dần hồi phục trong những tháng tới do lượng hàng tồn kho cao được tiêu thụ dần và đơn đặt hàng sẽ tăng trở lại để chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm. Tuy nhiên, xuất khẩu của Vĩnh Hoàn sang thị trường Mỹ khó có thể quay trở lại mức đỉnh của quý II/2022.

Báo cáo phân tích chỉ ra động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong 6 tháng cuối năm 2022 có thể sẽ đến từ thị trường Trung Quốc nếu nước này dỡ bỏ lệnh đóng cửa. Tuy nhiên, mức tăng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khó bù đắp cho mức giảm tại thị trường Mỹ do Mỹ là thị trường chính của Vĩnh Hoàn và giá bán tại Mỹ cao nhất trong tất cả các thị trường. Do đó, VDSC lo ngại rằng tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm của Vĩnh Hoàn có thể giảm tốc so với 6 tháng đầu năm.

Chứng khoán Rồng Việt dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của Vĩnh Hoàn lần lượt ở mức 14.596 tỷ đồng và 2.159 tỷ đồng; tăng lần lượt 61% và 96% so với năm 2021.