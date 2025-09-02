Lần đầu tiên xuất hiện khu phức hợp hạng sang chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng

Dự án Khu phức hợp 5 sao Regal Complex tọa lạc tại Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa được khởi công sáng ngày 2/9/2025.

Cụ thể các dự án gồm: Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown; Quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; Dự án Khu phức hợp 5 sao Regal Complex (Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn); Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; Khu tái định cư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; dự án Nhà ở xã hội khu đất B4-1, B4-2 Khu tái định cư Hòa Hiệp 4.

Dự án gồm hai tòa tháp 20 tầng, cung cấp 683 căn hộ hạng sang, penthouse và trung tâm thương mại khối đế.

Trung tâm thương mại được thiết kế thành một hành trình trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, giải trí gói gọn trong hai tầng với các thương hiệu tuyển chọn.

Trong số các công trình được chọn khởi công, Regal Complex là dự án đầu tiên tại Đà Nẵng theo mô hình căn hộ hạng sang kết hợp Trung tâm Thương mại (TTTM) kiểu mới. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu phức hợp theo chuẩn quốc tế, nơi cư dân không chỉ sở hữu những căn hộ view biển mà còn tận hưởng hệ sinh thái wellness luxury (kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất và tinh thần với các tiện nghi và dịch vụ cao cấp, sang trọng) từ không gian sống cân bằng thân – tâm – trí đến trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí…, tất cả hội tụ trong một điểm đến duy nhất.

Khu phức hợp Regal Complex được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại chuẩn sống hạng sang và mua sắm toàn cầu tại Đà Nẵng.

Một lợi thế đáng chú ý là dự án nằm trong khu vực được quy hoạch hạ tầng giao thông công cộng hiện đại. Đà Nẵng đang xúc tiến triển khai hệ thống đường sắt đô thị LRT (Light Rail Transit) và MRT (Metro Rail Transit) với 8 tuyến kết nối thành phố và vùng lân cận, trong đó có tuyến ưu tiên từ sân bay qua cầu Trần Thị Lý đến biển Mỹ Khê, cũng như tuyến LRT nối Đà Nẵng và Hội An. Nhờ vậy, Regal Complex sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ định hướng phát triển đô thị tương lai.

Dự án Regal Complex nằm ngay bên dòng sông Cổ Cò, trực diện là biển, bao quanh là khu resort, khách sạn 5 sao, bệnh viện, trường học quốc tế.

Cùng với đó, dự án còn tọa lạc trên quỹ đất bốn mặt tiền rộng thoáng: Đào Duy Tùng, Võ Văn Cẩn, Trần Quốc Vượng và các trục đường nội khu kết nối trực tiếp. Nhờ đó, cả giá trị thương mại lẫn giá trị an cư đều được nâng cao, đưa Regal Complex trở thành tâm điểm phồn hoa mới ở phía Nam Đà Nẵng.

Lấy ý tưởng từ sự hòa quyện giữa "Sóng" và "Lụa" – hai biểu tượng tinh túy của vùng đất Đà Nẵng – Hội An. "Sóng" gợi đến bãi biển Mỹ Khê tuyệt đẹp, biểu trưng cho sức trẻ, sự chuyển động, không ngừng vươn xa. Trong khi đó, "Lụa" lại mang vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển cổ điển của phố Hội, thể hiện sự tinh tế và duy mỹ trong từng trải nghiệm sống. Chính nguồn cảm hứng này đã tạo nên mặt dựng công trình đầy ấn tượng, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho lễ hội Legend Fest Đà Nẵng vừa qua.

Tại đây, cư dân và du khách có thể trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, không thua kém gì những đại lộ trứ danh tại Tokyo, Paris hay New York.

Đây còn là dự án đầu tiên được chấp bút bởi năm tên tuổi hàng đầu thế giới như LAVA, Studio8, DPF, ONG&ONG, Palmer Acoustics, bảo đảm mỗi căn hộ là một không gian riêng tư, tách biệt với ồn ào đô thị nhưng đầy đủ tiện nghi.

Trung tâm thương mại khối đế quy mô hơn 8.000 m² mỗi sàn và hơn 1.200 m²/thương hiệu là nơi quy tụ các Flagship Store hàng đầu thế giới, lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng. Tại đây, cư dân và du khách có thể trải nghiệm mua sắm đẳng cấp, không thua kém gì những đại lộ trứ danh tại Tokyo, Paris hay New York.

Song song đó, hệ tiện ích nội khu đa dạng từ phòng gym, yoga, lounge, Regal Private Club đến khu vui chơi trẻ em, quầy bar, rạp chiếu phim riêng tư và hồ bơi vô cực được đầu tư như những “điểm dừng cảm xúc” cho từng thành viên trong gia đình.

Sự xuất hiện của Regal Complex cùng loạt dự án trọng điểm không chỉ mang ý nghĩa cho riêng Đà Nẵng, mà còn góp phần kiến tạo những công trình biểu tượng tầm quốc gia, khẳng định khát vọng vươn mình của thành phố trên hành trình trở thành đô thị toàn cầu.