Agribank tích cực xây dựng nền tảng ESG, hướng tới phát triển bền vững ngành ngân hàng (Bài 2)

Sự chuyển mình này của Agribank cũng phù hợp với xu hướng toàn cầu và yêu cầu cấp thiết trong nước, đặc biệt khi Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Việc tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động ngân hàng không còn là lựa chọn tự nguyện mà đã trở thành định hướng bắt buộc trên toàn hệ thống tài chính.

Trên thế giới, các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, đặc biệt là ESG ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống xếp hạng tín nhiệm của nhiều tổ chức quốc tế. Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã và đang ban hành nhiều chính sách thúc đẩy quá trình “xanh hóa” trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Một trong những điểm nhấn là Đề án phát triển ngân hàng xanh, nằm trong Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đáng chú ý, vào ngày 6/8/2024, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1663, sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Đề án phát triển ngân hàng xanh.

Theo quyết định này, mục tiêu đặt ra đến năm 2025 là ngày càng có nhiều tổ chức tín dụng tích cực tích hợp quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn quốc tế.

Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước có quy mô lớn và mạng lưới hoạt động sâu rộng tại khu vực nông nghiệp - nông thôn, Agribank chủ động công khai cam kết thực hiện các tiêu chuẩn ESG, xác định đây là định hướng chiến lược trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới.

Ngân hàng đã xây dựng kế hoạch áp dụng Bộ tiêu chuẩn ESG trong hệ thống giai đoạn 2024-2030; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, tăng cường quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.

Bên cạnh đó, Agribank ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, nhất là các dự án sử dụng năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất...

Ngân hàng cũng tích cực tham gia các chương trình, dự án bảo vệ môi trường do Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong toàn ngành.

Không dừng lại ở việc thể hiện cam kết, Agribank đã cụ thể hóa ba trụ cột ESG bằng những chương trình hành động rõ ràng, lộ trình triển khai thống nhất từ hội sở chính đến từng chi nhánh, điểm giao dịch, bảo đảm chiến lược phát triển bền vững được thực thi đồng bộ và hiệu quả trên toàn hệ thống.

Trong hành trình hơn 37 năm xây dựng và phát triển, với vai trò chủ lực cung ứng vốn cho khu vực nông nghiệp - nông thôn, Agribank cam kết triển khai tiêu chí môi trường đồng bộ trong mọi hoạt động. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi trường - xã hội trong cấp tín dụng là hướng đi nhất quán mà ngân hàng kiên trì theo đuổi.

Nhiều năm qua, Agribank không ngừng ưu tiên vốn cho các lĩnh vực xanh và bền vững như: năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn… Ngay từ năm 2016, ngân hàng đã tiên phong triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với quy mô vốn tối thiểu lên tới 50.000 tỷ đồng.

Đối tượng thụ hưởng gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại quy mô lớn, tham gia chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn. Đặc biệt, Agribank áp dụng lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 0,5-1,5%/năm so với thông thường, giúp khách hàng giảm chi phí đầu tư và gia tăng hiệu quả sản xuất.

Song song, ngân hàng cũng triển khai gói tín dụng 2.000 tỷ đồng dành riêng cho cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm cho các chủ thể OCOP (Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”).

Với lãi suất thấp hơn tối đa 2% so với mặt bằng chung, chương trình không chỉ tiếp sức cho các mô hình kinh tế nông thôn, mà còn góp phần bảo tồn giá trị bản địa, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.

Đặc biệt, Agribank phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) triển khai hỗ trợ tín dụng đối với Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 và Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và giảm phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030. Đây là các chương trình trọng điểm của Chính phủ nhằm giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Song song với đó, Agribank triển khai chương trình cho vay “tín dụng xanh” dành riêng cho khách hàng cá nhân, với quy mô lên tới 10.000 tỷ đồng. Mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,5%/năm, dành cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực xanh như nông nghiệp hữu cơ, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện môi trường…

Qua đó, Agribank góp phần đưa dòng vốn xanh đến gần hơn với người dân, khuyến khích cộng đồng tham gia vào quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh các chương trình dành cho khách hàng cá nhân, Agribank tích cực hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế để triển khai các dự án xanh có quy mô và chiều sâu lớn, bao gồm: Dự án nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học; Dự án nguồn lợi ven biển vì phát triển bền vững; Quản lý rủi ro thiên tai; Hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp; Chương trình chống hạn, xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long và miền Trung - Tây Nguyên...

Các dự án này không chỉ giúp tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn góp phần thúc đẩy sinh kế bền vững cho hàng triệu người dân ở các vùng khó khăn.

Nhờ triển khai các chính sách phù hợp, dư nợ tín dụng xanh của Agribank liên tục tăng trưởng ổn định qua các năm, phản ánh hiệu quả rõ nét trong chiến lược “xanh hóa” hoạt động tín dụng. Tính đến quý II năm 2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của Agribank đạt 28.783,7 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ cho lĩnh vực nông nghiệp xanh là 6.543,5 tỷ đồng; lâm nghiệp bền vững đạt 6.953,3 tỷ đồng; năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm 15.107 tỷ đồng; lĩnh vực tái chế, tái sử dụng tài nguyên đạt 64,5 tỷ đồng; và xử lý chất thải, phòng chống ô nhiễm đạt 115,5 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy cam kết mạnh mẽ và hiệu quả rõ rệt của Agribank trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải.

Đặc biệt, Agribank còn đẩy mạnh các chương trình xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó, nổi bật là chương trình “Agribank - Vì tương lai xanh”, hướng đến mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh mỗi năm, góp phần thực hiện Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Chính phủ.

Các hoạt động diễn ra trên cả nước, từ miền núi, đồng bằng đến hải đảo, góp phần phủ xanh đất trống, chống xói mòn và cải thiện môi trường sống. Agribank cũng tích cực hưởng ứng các phong trào “Nói không với rác thải nhựa”, “Làm sạch biển” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa thông điệp xanh trong toàn xã hội.

Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, Agribank không ngừng triển khai đồng bộ nhiều chính sách tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân ở khu vực khó khăn.

Hiện nay, Agribank đang thực hiện 7 chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình mục tiêu quốc gia. Ngân hàng cũng đang triển khai 17 gói tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên tới 457.000 tỷ đồng, phục vụ hàng triệu lượt khách hàng trên toàn quốc. Đặc biệt, các gói vay này giúp người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, góp phần ổn định sản xuất và nâng cao đời sống.

Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính, Agribank chủ động thiết kế các gói tín dụng ưu đãi linh hoạt, phù hợp với từng nhóm khách hàng. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ như chuyển tiền trong nước, phát hành thẻ, quản lý tài khoản… để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Thông qua liên kết với các siêu thị, trung tâm thương mại, Agribank triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn trên nền tảng E-Mobile Banking, góp phần đưa dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với người dân nông thôn.

Trong lĩnh vực công nghệ thanh toán, Agribank đã kết nối với 17 ví điện tử uy tín được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, đồng thời điều chỉnh linh hoạt phạm vi giao dịch theo nhu cầu người dung.

Mô hình giao dịch lưu động bằng xe chuyên dụng tiếp tục được duy trì hiệu quả tại nhiều địa phương, cung cấp đầy đủ dịch vụ ngân hàng như mở tài khoản, huy động tiền gửi, giải ngân, thu nợ, chi trả kiều hối… tới tận tay người dân, góp phần xoá bỏ những “vùng trắng” về dịch vụ tài chính.

Agribank còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… để triển khai hình thức cho vay qua tổ, nhóm, giúp mở rộng độ phủ tín dụng đến tận cấp cơ sở.

Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh phổ biến chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến toàn thể cán bộ, nhân viên nhằm lồng ghép vào từng chương trình hành động cụ thể trong hệ thống.

Trong công tác an sinh xã hội, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong thực hiện các chính sách điều hành kinh tế. Từ năm 2022 đến nay, ngân hàng đã 14 lần giảm lãi suất huy động và 7 lần giảm lãi suất cho vay - là ngân hàng có số lần giảm lãi suất nhiều nhất trong toàn hệ thống.

Hiện nay, lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 5%/năm, trung dài hạn từ 8%/năm, thấp hơn 2-4 điểm % so với đầu năm, giúp 2,2 triệu khách hàng tiết giảm hơn 1.000 tỷ đồng tiền lãi vay.

Trong năm 2023, Agribank đã triển khai trên 60.000 tỷ đồng qua các gói tín dụng ưu đãi. Riêng năm 2024, ngân hàng đã dành gần 700 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, bao gồm hỗ trợ giáo dục, y tế, xây dựng nhà ở cho người nghèo, phòng chống thiên tai và phát triển nông thôn.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Agribank đã giải ngân hơn 250 tỷ đồng cho các chương trình thiện nguyện và hỗ trợ khẩn cấp tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Agribank đã tài trợ 254,1 tỷ đồng cho chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên cả nước. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong triển khai Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ, góp phần thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Tính đến nay, ngân hàng đã phê duyệt 11 dự án nhà ở xã hội và 39 khách hàng cá nhân với tổng hạn mức phê duyệt hơn 3.023 tỷ đồng, dư nợ hiện tại đạt 589 tỷ đồng. Agribank cũng dành sự quan tâm đặc biệt với hơn 34 tỷ đồng tài trợ xây dựng trường học, thư viện thông minh và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị.

Để triển khai hiệu quả chiến lược phát triển bền vững, một trong những yếu tố then chốt là nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp - trụ cột “G” trong bộ tiêu chí ESG. Nhận thức rõ điều này, Agribank đang từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành và hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng hiện đại, minh bạch và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Mặc dù chưa có bộ phận chuyên trách về ESG, vào tháng 7/2023, Agribank đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai ESG, một bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các yếu tố ESG trong toàn hệ thống. Cùng với đó, đội ngũ nhân sự phục vụ công tác ESG cũng được kiện toàn, đào tạo và phân công nhiệm vụ rõ ràng tại từng đơn vị.

Agribank cũng đầu tư cho công tác đào tạo nội bộ về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và tín dụng xanh. Đồng thời, ngân hàng tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế như KFW, ADB, các hiệp hội ngân hàng và đối tác tư vấn để tổ chức hội thảo, đào tạo chuyên sâu và chia sẻ kinh nghiệm về ESG.

Hiện Agribank đang tích cực triển khai ESG theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp lý hiện hành. Ngân hàng đã và đang từng bước lồng ghép tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và tài chính toàn diện, đồng thời đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Song song đó, Agribank chú trọng xây dựng cơ chế phối hợp giữa các phòng ban, đảm bảo tính thống nhất trong mục tiêu chiến lược và quy trình quản trị.

Các chính sách kế toán, tài chính, báo cáo được cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản quy chế, quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo tính minh bạch, nhất quán và tuân thủ quy định của pháp luật cũng như thông lệ quốc tế.

Cơ chế giám sát và tiếp nhận phản hồi cũng được triển khai đồng bộ thông qua nhiều kênh như đường dây nóng, hộp thư bảo mật và hệ thống báo cáo nội bộ, qua đó tăng cường tính minh bạch và bảo vệ người cung cấp thông tin.

Với đối ngoại, Agribank công khai đầy đủ thông tin tài chính, quản trị và định hướng phát triển qua các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính quý, website chính thức, các buổi làm việc với kiểm toán độc lập và báo cáo định kỳ tới Ngân hàng Nhà nước.

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro toàn diện, Agribank đã ban hành Quy chế quản lý rủi ro số 1205/QC-HĐTV-RRTD ngày 29/12/2023, phù hợp với Thông tư 13/2018/TT-NHNN. Quy chế này xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị trong hệ thống, đồng thời đảm bảo nguyên tắc “ba tuyến phòng vệ” trong quản trị rủi ro.

Với lộ trình rõ ràng cùng phương pháp tiếp cận bài bản, Agribank đã được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh và Top 10 Doanh nghiệp ESG tiêu biểu theo ngành năm 2025. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là minh chứng cho vai trò tiên phong của Agribank trong việc thúc đẩy thực hành ESG tại Việt Nam.

Agribank đang khẳng định rằng phát triển bền vững không chỉ là định hướng chiến lược, mà còn là cam kết lâu dài được hiện thực hóa thông qua những hành động cụ thể và nhất quán.

Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025, Top 10 Doanh nghiệp ESG ngành Ngân hàng 2025 là hai bảng xếp hạng uy tín do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu tư công bố, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực cụ thể, thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp mà còn mở ra một cột mốc quan trọng trên hành trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, hướng tới một nền kinh tế minh bạch, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng.

Mời quý độc giả đón đọc Bài 3: Mở rộng hợp tác quốc tế – Đòn bẩy thúc đẩy ESG tại Agribank