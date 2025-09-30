Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói gì trước đề xuất mở rộng bảo hiểm vàng, USD gửi tại ngân hàng?

Đề xuất mở rộng bảo hiểm vàng, USD gửi tại ngân hàng

Sáng 30/9, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về nhóm lĩnh vực kinh tế, tài chính. Nêu ý kiến về Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), đại biểu Lý Tiết Hạnh (đoàn Gia Lai) cho hay, mục đích của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Theo bà Hạnh, nội dung này rất quan trọng, tuy nhiên bên cạnh đó còn có mục đích là để góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Bà Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách tỉnh Gia Lai, phát biểu tại hội nghị đại biểu chuyên trách Quốc hội, sáng 30/9. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.

Vị đại biểu băn khoăn khi tại điều 19 của dự thảo đang quy định tiền gửi được bảo hiểm là “tiền gửi bằng đồng Việt Nam” của các cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều loại hình mà người dân có thể đầu tư và có thể gửi tiết kiệm.

“Không chỉ có tiền gửi bằng đồng Việt Nam mà còn ngoại tệ, rồi các tín chỉ, vàng”, bà Hạnh ví dụ.

Vì thế, nếu luật này chỉ khuôn vào tiền gửi đồng Việt Nam thôi thì khả năng thu hút được nguồn lực trong dân vào trong hệ thống ngân hàng cũng sẽ hạn chế. Bởi vì, người dân cảm thấy khi gửi bằng các hình thức khác không phải đồng Việt Nam thì không được bảo hiểm.



Đề cập đến nguồn vốn hoạt động, theo bà, nguồn vốn hoạt động này khá phong phú, có liên quan trực tiếp đến nguồn vốn được nhà nước đầu tư. Ngoài ra, nguồn vốn này được hình thành từ kinh phí đóng của các tổ chức tham gia vào trong hoạt động bảo hiểm.

"Vừa qua, người dân rất băn khoăn khi có tình trạng như ngân hàng bị đổ vỡ hệ thống, tiền Chính phủ phải đổ vào để khắc phục hậu quả cũng là từ tiền của Chính phủ. Nên chăng, chúng ta phải gắn trách nhiệm của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi, không chỉ là chi trả cho hoạt động của người dân gửi tiền, mà còn phải có trách nhiệm đối với tổ chức hoạt động và sự phát triển bền vững của các ngân hàng nói chung”, bà Hạnh bày tỏ.

Giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh quan điểm: Về nguyên tắc, tất cả các quốc gia trên thế giới thông thường chỉ bảo hiểm cho đồng nội tệ của quốc gia đó, không bảo hiểm cho các tài sản khác hay tiền không phải đồng nội tệ”.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn.

“Đây là cơ chế nhằm chống “đô la hóa”, ngoại tệ hóa nền tài chính các quốc gia”, ông Sơn nhấn mạnh.

Phó Thống đốc dẫn ví dụ, nếu có cơ chế bảo hiểm tiền gửi cho đồng đô la Mỹ, người dân, doanh nghiệp sẽ gia tăng nắm giữ tài sản bằng ngoại tệ. Vì vậy, ảnh hưởng rất lớn điều hành chính sách tiền tệ, do cơ sở tiền tệ được mở rộng và khó kiểm soát.

Về trách nhiệm tiền gửi ở Việt Nam với an toàn hệ thống, ông Đoàn Thái Sơn cho hay đây là nội dung lớn, đang được quy định trong dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), trong đó có nhiều chính sách để cụ thể hóa trách nhiệm tiền gửi với hệ thống này, như: việc tham gia bảo hiểm tiền gửi và xử lý yếu kém, bao gồm cho vay đặc biệt, chi trả sớm hơn tiền gửi theo luật hiện hành.

Theo dự thảo luật, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được cho vay đặc biệt tổ chức tham gia trong trường hợp họ được can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, bị rút tiền hàng loạt hoặc để thực hiện phương án phục hồi, chuyển giao bắt buộc. Cơ quan này cũng được tự quyết định việc cho vay đặc biệt (có hoặc không tài sản đảm bảo, lãi suất).

Dự thảo cũng sửa quy định về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm trong trường hợp đặc biệt, khủng hoảng có nguy cơ gây mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng... sớm hơn hiện hành.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh đề nghị cần có quy định gắn trách nhiệm của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi với hoạt động, phát triển của ngân hàng. Việc này nhằm đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, phát triển. Cùng với đó, Chính phủ cần có nguồn lực khắc phục hậu quả.

Giải trình trước hội nghị, Phó thống đốc Đoàn Thái Sơn cho rằng việc quy định trách nhiệm của bảo hiểm tiền gửi với an toàn hệ thống là nội dung lớn.

Ông cho biết, dự thảo bổ sung nhiều chính sách để cụ thể hóa trách nhiệm của tổ chức này trong tham gia bảo hiểm tiền gửi và xử lý ngân hàng yếu kém, gồm cho vay đặc biệt, chi trả sớm hơn tiền gửi theo luật hiện hành...

Theo luật hiện hành, mức phí bảo hiểm tiền gửi do Thủ tướng quyết định trong từng thời kỳ. Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất giao Thống đốc quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi. Mức này được tính trên cơ sở số dư tiền gửi bình quân tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Bà Lý Tiết Hạnh cho rằng quy định này chưa khuyến khích các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. "Cần nghiên cứu bổ sung các tiêu chí khác để xác định mức phí, ví dụ tình hình tài chính, mức độ rủi ro của từng tổ chức tham gia", bà nêu ý kiến.



Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, khai mạc vào 20/10.