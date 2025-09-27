Giá vàng hôm nay 27/9: Trong nước "bất động", thế giới tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 27/9, thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 27/9 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.754 USD/ounce, tăng hơn 6 USD/ounce so với chốt phiên ngày hôm trước. Và tăng mạnh 72 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó (3.682 USD/ounce).

Đáng chú ý, giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường Mỹ thời điểm 0h55 phút (giờ Việt Nam) tăng cao quanh mức 3.782 USD/ounce.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới ở gần mức 3.800 USD/ounce, nhưng nhiều nhà phân tích không kỳ vọng mức kháng cự mới này sẽ gây ra nhiều thách thức, vì lạm phát chưa đủ cao để ngăn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giữa đà tăng giá không ngừng nghỉ kể từ đợt bứt phá tháng trước, giá vàng đã khép lại phiên giao dịch thứ 6 ở mức cao kỷ lục mới trong tuần thứ năm liên tiếp, tiến gần hơn đến mốc 3.800 USD/ounce.

Mặc dù các chỉ báo động lượng cho thấy vàng đang bị kéo căng quá mức, nhiều nhà phân tích cho rằng khó có thể bỏ qua động lực tăng giá của thị trường được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản vững chắc.

Ông Chris Mancini, đồng Quản lý danh mục đầu tư của GOLDX tại Gabelli Funds, cho biết: "Tôi nghĩ giá vàng có thể tiếp tục tăng cao hơn khi thế giới tìm kiếm một giải pháp thay thế cho đồng USD".

Thị trường vàng kết thúc tuần gần mức cao nhất trong phiên sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố vào thứ 6 rằng chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động và là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - đã giữ ổn định ở mức 2,9% trong 12 tháng qua.

Ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích trưởng tại công ty môi giới toàn cầu FP Markets có trụ sở tại Úc cho biết, Fed có đủ dư địa để cắt giảm lãi suất ít nhất 50 điểm cơ bản vào cuối năm.

"Vàng có đủ sức mạnh để vượt qua mức 3.800 USD/ounce khi các ngân hàng trung ương tích trữ (dự kiến ​​hơn 900 tấn vào năm 2025) và dòng vốn ETF, với UBS và ANZ đặt mục tiêu vào cuối năm 2025 ở mức đó trong bối cảnh bất ổn địa chính trị - dự kiến ​​sẽ có một đợt tăng giá nhanh chóng, chứ không phải sự củng cố vô tận, khi phe mua nạp lại vàng", ông Aaron Hill nhận định.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán có 87% khả năng lãi suất sẽ tiếp tục giảm vào tháng tới và 65% khả năng lãi suất sẽ tiếp tục nới lỏng vào tháng 12.

Giá vàng trong nước đứng im

Giá vàng hôm nay 27/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn "bất động" so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 132,5 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 132,5 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 27/9 ghi nhận vàng trong nước "bất động"

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 129 – 132 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 128,5 – 131,5 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 128,5 – 131,5 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.