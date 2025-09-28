Giá vàng hôm nay 28/9: Sẽ chỉnh sâu trong tuần tới?

Giá vàng hôm nay 28/9, lạc quan thị trường thế giới?

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 3.754 USD/ounce, tăng mạnh hơn 72 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới đã vượt qua mọi thách thức mà thị trường đưa ra trong tuần này, giữ vững lập trường và tiếp tục tăng giá, khiến những người tham gia thị trường đặt câu hỏi liệu có điều gì có thể cản trở đà tăng giá gần đây của kim loại màu vàng này hay không.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của Phố Wall lạc quan hơn bao giờ hết sau khi giá vàng tăng bất chấp nhiều trở ngại, trong khi các nhà đầu tư Main Street trở nên lạc quan hơn một chút về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này.

Tuần này, 19 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, trong đó Phố Wall bị thuyết phục bởi diễn biến tích cực của vàng trong tuần qua. Trong đó, 16 chuyên gia, tương đương 84%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi không ai dự đoán giá sẽ giảm. Còn 3 nhà phân tích còn lại, chiếm 16% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 265 phiếu bầu đã được đưa ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với các nhà đầu tư Main Street lạc quan hơn, nhưng vẫn chưa thể sánh bằng mức độ lạc quan của các chuyên gia. Trong đó, 166 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 63%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 56 nhà giao dịch khác, tương đương 21%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 43 nhà đầu tư còn lại, chiếm 16% tổng số, kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Số lượng chuyên gia và nhà đầu tư dự báo giá vàng thế giới tăng trong tuần tới chiếm đa số. Nguồn: Kitco News

Bà Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho biết: "Tôi lạc quan về giá vàng trong tuần tới vì giá vàng vẫn trong xu hướng tăng dài hạn so với tất cả các loại tiền tệ".

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International nhận định, mặc dù một số người bắt đầu cho rằng vàng đang bị mua quá mức, xu hướng này vẫn ủng hộ chúng ta cho đến tuần tới. Các ngân hàng trung ương không hề chậm lại.

"Chúng ta có thể thấy từ tỷ lệ vàng/bạc (GSR) đang giảm, các nhà đầu tư bán lẻ đang trong giai đoạn đầu của sự thức tỉnh. Cùng với việc chính phủ Mỹ sắp đóng cửa và dự luật chi tiêu quá mức không thể tránh khỏi, tôi thấy giá vàng sẽ lại tăng vào tuần tới", ông Rich Checkan phân tích.

Còn theo ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options cho biết, động lực thị trường hiện tại đang rất lạc quan về giá vàng.

"Tôi nghĩ thông điệp vẫn tiếp tục xoay quanh lãi suất, số lần cắt giảm sẽ là bao nhiêu. Đó là điều thị trường mong muốn và vàng đang phản ứng với điều đó. Nhưng tôi nghĩ vấn đề của vàng cũng nằm ở việc đồng đô la yếu hơn đang thúc đẩy giá vàng. Tất cả những điều này cộng lại sẽ khiến giá vàng tăng cao và mức 4.000 USD/ounce đang ở gần", ông Kevin Grady dự báo.

Giá vàng trong nước tăng

Giá vàng hôm nay 28/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 133 – 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 133 – 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 132,5 – 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 129,1 – 132,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, thị trường vàng trong nước đi theo đà tăng của thị trường thế giới khi có tuần bứt tốc. Trong đó, giá vàng SJC được các đơn vị điều chỉnh tăng từ 2 - 3 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó. Còn giá vàng nhẫn cũng tăng từ 2 - 3 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó.