Tài chính

Bảo hiểm Agribank có tân Phó Tổng Giám đốc

+ aA -
Linh Anh
30/09/2025 14:08 GMT +7
Ông Lê Đình Huy - Giám đốc ABIC Chi nhánh TP HCM giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm ABIC, kể từ ngày 1/10/2025.

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC; UPCoM: ABI) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Huy - Giám đốc ABIC Chi nhánh TP HCM giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm ABIC trong vòng 5 năm, kể từ ngày 1/10/2025.

Theo thông tin trên website, sau quyết định bổ nhiệm trên, thành phần Ban Điều hành của ABIC sẽ nâng lên 6 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hồng Thái làm Tổng Giám đốc, cùng 4 Phó Tổng Giám đốc là ông Quách Tá Khang, ông Nguyễn Đức Tuấn, ông Đậu Ngọc Linh, ông Lê Đình Huy và một kế toán trưởng là ông Phạm Minh Trí. 

Về ABIC, công ty bảo hiểm này chính thức nâng vốn điều lệ từ 724 tỷ lên hơn 1.013 tỷ đồng, tương ứng tăng 40%, sau khi phân phối gần 29 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, công ty đã phân phối gần 29 triệu cổ phiếu. Trong đó, số cổ phiếu đã phân phối để trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 20% là gần 14,5 triệu cổ phiếu, cho 1.550 cổ đông. Số cổ phiếu đã phân phối để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20% là gần 14,5 triệu cổ phiếu, cho 1.550 cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, ABIC công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 82 tỷ đồng, giảm 15,2% so với vùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ABIC đạt 65 tỷ đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 183 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Với kết quả trên doanh nghiệp thực hiện 58% kế hoạch của năm 2025 (315 tỷ đồng).

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ABIC đạt 4.568 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm ngoái. Trong cơ cấu danh mục đầu tư của ABIC, không có các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Số dư đầu tư tài chính ngắn hạn là 3.314 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Tham khảo thêm
Khánh thành 2 tuyến đường 'khủng' 855 tỷ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Khánh thành 2 tuyến đường "khủng" 855 tỷ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Hàng loạt chuyến bay, công trình trong các sân bay bị ảnh hưởng vì cơn bão số 10

Hàng loạt chuyến bay, công trình trong các sân bay bị ảnh hưởng vì cơn bão số 10

VinFast Evo Lite Neo: Xe điện “hàng hiệu” cho thế hệ học sinh năng động

VinFast Evo Lite Neo: Xe điện “hàng hiệu” cho thế hệ học sinh năng động

Tags:

Cùng chuyên mục

SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng

SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay 29/9: Dự báo vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 29/9: Dự báo vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 28/9: Sẽ chỉnh sâu trong tuần tới?

Giá vàng hôm nay 28/9: Sẽ chỉnh sâu trong tuần tới?

Lễ động thổ Tòa nhà Nam A Bank Huế - Công trình xanh gắn kết hành trình di sản miền Trung

Lễ động thổ Tòa nhà Nam A Bank Huế - Công trình xanh gắn kết hành trình di sản miền Trung

Giá vàng hôm nay 27/9: Trong nước 'bất động', thế giới tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 27/9: Trong nước "bất động", thế giới tăng trở lại

Lợi nhuận ngân hàng quý III bứt phá, một 'ông lớn' quốc doanh được dự báo tăng 44%

Lợi nhuận ngân hàng quý III bứt phá, một "ông lớn" quốc doanh được dự báo tăng 44%

Cùng chuyên mục

SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng

SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay 29/9: Dự báo vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 29/9: Dự báo vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 28/9: Sẽ chỉnh sâu trong tuần tới?

Giá vàng hôm nay 28/9: Sẽ chỉnh sâu trong tuần tới?

Lễ động thổ Tòa nhà Nam A Bank Huế - Công trình xanh gắn kết hành trình di sản miền Trung

Lễ động thổ Tòa nhà Nam A Bank Huế - Công trình xanh gắn kết hành trình di sản miền Trung