Bảo hiểm Agribank có tân Phó Tổng Giám đốc

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC; UPCoM: ABI) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Huy - Giám đốc ABIC Chi nhánh TP HCM giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm ABIC trong vòng 5 năm, kể từ ngày 1/10/2025.

Theo thông tin trên website, sau quyết định bổ nhiệm trên, thành phần Ban Điều hành của ABIC sẽ nâng lên 6 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hồng Thái làm Tổng Giám đốc, cùng 4 Phó Tổng Giám đốc là ông Quách Tá Khang, ông Nguyễn Đức Tuấn, ông Đậu Ngọc Linh, ông Lê Đình Huy và một kế toán trưởng là ông Phạm Minh Trí.

Về ABIC, công ty bảo hiểm này chính thức nâng vốn điều lệ từ 724 tỷ lên hơn 1.013 tỷ đồng, tương ứng tăng 40%, sau khi phân phối gần 29 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, công ty đã phân phối gần 29 triệu cổ phiếu. Trong đó, số cổ phiếu đã phân phối để trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 20% là gần 14,5 triệu cổ phiếu, cho 1.550 cổ đông. Số cổ phiếu đã phân phối để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20% là gần 14,5 triệu cổ phiếu, cho 1.550 cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, ABIC công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 82 tỷ đồng, giảm 15,2% so với vùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ABIC đạt 65 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 183 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Với kết quả trên doanh nghiệp thực hiện 58% kế hoạch của năm 2025 (315 tỷ đồng).

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ABIC đạt 4.568 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm ngoái. Trong cơ cấu danh mục đầu tư của ABIC, không có các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Số dư đầu tư tài chính ngắn hạn là 3.314 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.