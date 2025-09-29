Giá vàng hôm nay 29/9: Dự báo vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 29/9, thế giới tăng ngay đầu tuần

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 45 sáng nay ngày 29/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.768 USD/ounce, tăng hơn 14 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Tuy nhiên, tăng mạnh 81 USD/ounce so với phiên mở đầu tuần trước (3.687 USD/ounce).

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau một tuần dữ liệu lạm phát xấu đi nhưng không đủ sức kìm hãm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của thị trường và đà tăng của vàng trong tuần này. Tâm điểm thị trường trong tuần một lần nữa sẽ chuyển sang thị trường lao động.



Thứ 2, thị trường Mỹ sẽ công bố doanh số bán nhà đang chờ xử lý trong tháng 8, tiếp theo là số liệu tuyển dụng việc làm JOLTS. Trong khi, chỉ số niềm tin người tiêu dùng sẽ được công bố vào thứ 3.

Sau đó vào sáng thứ 4, thị trường chờ đợi báo cáo việc làm tư nhân ADP, cùng với chỉ số quản lý mua hàng lĩnh vực sản xuất ngay sau đó. Thứ 5, thị trường sẽ đón nhận ​​việc công bố dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Tất cả các thông tin này được xem như bước đệm cho báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 công bố sáng thứ 6, khi giới đầu tư muốn biết xu hướng suy yếu của các tháng trước có tiếp diễn và liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 10 hay không. Chỉ số PMI Dịch vụ của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) sẽ là thước đo cho các dữ liệu được công bố trong tuần.

Ông Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex nhận định, mặc dù đồng USD mạnh lên và lãi suất Mỹ tăng nhưng vàng vẫn giữ vững vị thế.

"Giá vàng đã lập mức cao kỷ lục và giao dịch trong phạm vi của phiên giao dịch hôm thứ 3 tuần trước. Tôi nghĩ rằng đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng sẽ thúc đẩy một số hoạt động chốt lời kim loại quý này. Sức bật của giá vàng cho thấy sức mua vẫn chưa cạn kiệt. Căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Đông Âu, thêm nhiều mức thuế quan của Mỹ dường như đang ủng hộ vàng", ông Marc Chandler phân tích.

Còn theo ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, tuần vừa qua là bài kiểm tra khắc nghiệt với thị trường vàng nhưng giá vàng vẫn duy trì mức tăng tốt.

"Tuần vừa rồi là một bài kiểm tra lớn đối với vàng khi tin tức hoàn toàn bất lợi cho vàng trong vậy mà giá vẫn tăng. Vì vậy, thông điệp từ thị trường vàng tuần này là không cần đồng USD yếu hơn, hay Fed cắt giảm lãi suất mạnh để duy trì đà tăng của vàng. Đúng là những yếu tố này chắc chắn tích cực nhưng thị trường vàng đang tăng giá vì rất nhiều lý do, nên việc loại bỏ bất kỳ lý do nào cùng một lúc cũng không đủ để ngăn chặn đà tăng của vàng", ông Adam Button phân tích.

Giá vàng trong nước neo cao

Giá vàng hôm nay 29/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn duy trì ở mức ổn định so với phiên giao dịch trước đó nhưng vẫn neo ở ngưỡng cao.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 133 – 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 133 – 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 132,5 – 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 129,1 – 132,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

