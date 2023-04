Lộ cơ sở kéo giá lợn hơi tăng 5%, giữa BAF, HAG, DBC đâu là lựa chọn cho các nhà đầu tư?

Trong bản báo cáo ngành nông nghiệp, VnDirect Research cho rằng, giá lợn sẽ tăng 5% so với cùng kỳ lên 59.000 đồng/kg vào năm 2023, nhờ giá thịt lợn Trung Quốc phục hồi khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Theo đó, lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ cải thiện trong năm nay.

VnDirect Research cho biết, số liệu từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), chỉ số giá hàng hóa thực phẩm toàn cầu giảm nhẹ 0,6% so với tháng trước trong T2/23, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021. So với mức đỉnh vào tháng 3/2022, chỉ số thực phẩm đã giảm 18,7 %.

Giá thị lợn hơi Việt Nam vẫn liên tiếp giảm trong thời gian gần đây. VnDirect Research chỉ ra một số nguyên nhân như: nguồn cung trong nước ổn định; thu nhập của người lao động giảm sút dẫn đến việc thắt chặt chi tiêu, và dịch tả lợn châu Phi (ASF) bùng phát gần đây khiến người chăn nuôi phải bán tháo lợn với số lượng lớn dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường.

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), tổng đàn lợn trong Q1/23 tăng 7,6% so với cùng kỳ (svck), trong khi ASF vẫn xuất hiện ở 10 tỉnh.

Giá lợn hơi được kỳ vọng sẽ cải thiện trong nửa cuối 2023

VnDirect Research cho biết, tổng doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất thịt niêm yết đã giảm 24,3% svck trong năm 2022, LNST cũng giảm 39,3% svck.

Cụ thể, doanh thu sản xuất thịt lợn năm 2022 của các công ty sản xuất thịt niêm yết tăng 15,7% svck mặc dù giá lợn trung bình thấp hơn so với năm 2021. Mức tăng chủ yếu đến từ việc mở rộng công suất của các doanh nghiệp sản xuất thịt lợn trước kỳ vọng nhu cầu phục hồi sau đại dịch và nguồn cung thấp từ các hộ chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi 2019-20. BAF và HAG, hai doanh nghiệp mới gia nhập trên thị trường sản xuất thịt lợn trong nước ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể nhờ mở rộng với các thương hiệu BAF, Bapi giai đoạn 2021-22.

Tuy nhiên, các công ty 3F phải đối mặt với hai trở ngại trong năm 2022 từ: giá nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cao; nhu cầu trong nước yếu hơn dự kiến, giá lợn thậm chí còn thấp hơn so với năm 2021 (-8,2% svck). Do đó, biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất thịt thu hẹp khoảng 4-7 điểm % svck trong 2022.

Trong kịch bản cơ sở, VnDirect Research cho rằng giá lợn sẽ tăng 5% svck lên 59.000 đồng/kg vào năm 2023, nhờ giá thịt lợn Trung Quốc phục hồi khi nền kinh tế mở cửa trở lại, điều này có thể ảnh hưởng một phần đến giá trong nước, và nguồn cung từ các hộ chăn nuôi giảm do giá lợn giảm trong thời gian gần đây.

Giá thành sản xuất trung bình của hộ chăn nuôi vào khoảng 55.000 đồng đến 60.000 đồng/kg thịt lợn, do đó với mặt bằng giá lợn hơi hiện tại, hộ chăn nuôi sẽ không tái đàn mạnh trong ngắn hạn. Với nhu cầu trong nước vẫn yếu trong nửa đầu năm 2023 (do thu nhập khả dụng giảm) và giá nguyên liệu thấp hơn, VnDirect Research chưa thấy chất xúc tác nào có thể khiến giá lợn hơi tăng mạnh, ít nhất là cho đến Q3/23. Do đó, VnDirect Research kỳ vọng doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất thịt niêm yết sẽ tăng trung bình 3,6% svck trong 2023.

Trong khi đó, VnDirect Research kỳ vọng giá nông sản toàn cầu sẽ thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất thịt trong năm 2023. Trong đó, ngô và khô đậu tương được dự báo giảm 7,9%/1,8% svck trong năm 2023. Do giá thức ăn chăn nuôi trong nước tăng chậm hơn so với giá nông sản thế giới, chi phí thức ăn chăn nuôi được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt dần từ Q2/23. Do đó, VnDirect Research kỳ vọng LN gộp của các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ cải thiện trong năm 2023.

BAF lên kế hoạch xây dựng 3 trang trại, HAG nâng tỷ lệ cửa hàng nhượng quyền lên 80%

Trong năm 2023, BAF có kế hoạch xây dựng ba trang trại mới bao gồm một trang trại ở Bình Phước (công suất 6.250 lợn giống và 30.000 lợn thịt) trong khi hai trang trại còn lại ở Nghệ An với tổng công suất 5.000 lợn giống và 90.000 lợn thịt. Ngoài ra, công ty còn hướng tới mở rộng mạng lưới phân phối thông qua hệ thống siêu thị Siba và hệ thống Meat shop.

Trong khi đó, đối thủ mới – HAG cũng đã lên kế hoạch xây dựng hệ thống phân phối của riêng mình trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, trong buổi gặp gỡ cổ đông gần đây, HAG tuyên bố sẽ nâng tỷ lệ cửa hàng nhượng quyền lên 80% thay vì xây dựng cửa hàng mang thương hiệu riêng do không đủ vốn.

Mặt khác, hai ông lớn trong ngành là DBC và MML vẫn chưa đưa ra kế hoạch mở rộng cụ thể. Đa số các doanh nghiệp cho rằng ngành thịt sẽ gặp khó khăn trong 6T23 do nhu cầu yếu.

VnDirect Research cho rằng đây cũng là lý do khiến các công ty 3F chần chừ trong việc đưa ra kế hoạch mở rộng sản xuất, ngoại trừ những tay chơi mới muốn thâm nhập sâu hơn vào ngành thịt như BAF và HAG.

Triển vọng các ông lớn trong năm 2023

VnDirect Research cho rằng BAF có tiềm năng tăng trưởng dài hạn với kế hoạch mở rộng quy mô đàn thông qua việc xây các trang trại mới và mở rộng hệ thống phân phối thông qua chuỗi siêu thị Siba Food và chuỗi cửa hàng Meat Shop. VnDirect Research kỳ vọng BAF ghi nhận biên LN gộp tăng 1,5 điểm % svck nhờ mảng kinh doanh 3F tăng tỷ trọng đóng góp vào tổng lợi nhuận gộp của BAF với biên LN gộp cao hơn mảng kinh doanh nông sản.

Công ty có khả năng huy động vốn cho kế hoạch mở rộng thông qua phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trong Q1/23. Bên cạnh đó, BAF vẫn duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với đòn bẩy thấp là 0,6 lần trong năm 2023, điều này cho phép công ty giảm thiểu rủi ro đến từ lãi suất cao.

BAF đang giao dịch ở mức P/E là 7,4 lần, thấp hơn so với các công ty cùng ngành trong khu vực với P/E của MML là 11,7 lần, P/E của DBC là 22,1 lần, P/E của CP Thái Lan là 12,9 lần. Vì vậy, VnDirect Research cho rằng mức định giá hiện tại là hấp dẫn đối với một cổ phiếu tiềm năng như BAF.

Với DBC, VnDirect Research kỳ vọng giá lợn hơi sẽ tăng trong năm 2023 trong khi chi phí đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt sẽ tại ảnh hưởng tích cực tới biên LN gộp của các doanh nghiệp sản xuất thịt. Theo đó biên LN gộp của DBC mở rộng 0,8 điểm % svck trong 2023.

Tổng nợ vay của DBC đạt 7.740 tỷ đồng (+225,3% svck) trong năm 2022, tương đương với mức D/E là 1,0 lần (so với mức 0,7 lần trong 2021). VnDirect Research cho rằng lợi nhuận tài chính của công ty trong 2023-24 sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí tài chính tăng trong môi trường lãi suất cao.