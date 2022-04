Lộc Trời (LTG) báo lãi 184 tỷ trong quý I/2022, doanh thu mảng lương thực tăng gấp đôi

Quý I/2022, Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) bão lãi 184 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022. Doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.345 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Do doanh thu giảm, lợi nhuận gộp của công ty chỉ còn 552 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính tăng mạnh, gấp 2,7 lần cùng kỳ nhờ lãi chênh lệch tỷ giá hối đối gấp 8,6 lần cùng.

Trong quý, hoạt động khác mang về cho công ty 19,3 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gấp 4,8 lần cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là kỳ này công ty ghi nhận tới gần 13,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh, trong khi cùng kỳ không có khoản này.

Chi phí tài chính giảm từ 110 tỷ đồng về 70 tỷ đồng, nhờ tiết giảm chiết khấu thanh toán.

Nguồn Báo cáo tài chính của Lộc Trời

Cơ cấu doanh thu biến động khá mạnh, mảng lương thực tăng gần gấp đôi lên 1.183 tỷ đồng, song mảng thuốc bảo vệ thực vật lại suy giảm 37,7% cùng kỳ, xuống còn 981,2 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2022, LTG báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng nhẹ từ 1.918 đồng lên 1.935 đồng.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 46% kế hoạch vừa được đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Tính đến ngày 3/3/2022, tổng tài sản của LTG tăng 8% so với đầu năm, lên hơn 8,466 tỷ đồng, trong đó, tài sản chủ yếu là hàng tồn kho (tăng 17%) và các khoản phải thu ngắn hạn (tăng 53%). Trái lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 34% so với đầu năm, còn hơn 1,187 tỷ đồng.

Nợ phải trả chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn hơn 4,110 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Nhìn lại năm 2021, LTG ghi nhận 10.224 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36% so với năm trước, động lực chính từ mảng thuốc bảo vệ thực vật đóng góp 5.121 tỷ đồng (tăng trưởng 13%), còn mảng lương thực đạt 4.076 tỷ đồng, tăng mạnh 92%. Lợi nhuận sau thuế đạt 418 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2020, là mức lợi nhuận cao nhất trong 7 năm qua.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 mới đây, cổ đông Lộc Trời đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, giảm 4,3% so với thực hiện năm trước. Lãnh đạo Công ty có cam kết lợi nhuận mỗi năm đạt được 400 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2023.

Về cổ tức, lãnh đạo công ty cho biết sẽ chia cổ tức tăng dần theo các năm. Năm 2021, cổ tức được chia là 20% (tăng 5% so với năm 2020), con số cổ tức năm 2022 và 2023 lần lượt sẽ là 25% và 30%.

Năm nay, Lộc Trời có kế hoạch tăng vốn bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá là 100 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ được nâng lên hơn 905 tỷ đồng. Thời gian triển khai trong năm 2022 và thời gian tới.

Từ đầu năm, lãnh đạo tập đoàn đã thành lập Công ty cổ phần Nông sản Lộc Trời (LTA) và Công ty cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời (LTS) để đẩy mạnh hoạt động. LTA đã ký kết với các đối tác và các ngân hàng để tài trợ mua – bán 2 triệu tấn lúa trong năm 2022.

Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời (LTF) cũng đã ký liên kết sản xuất với Liên hiệp Hợp tác xã Thoại Sơn (An Giang) để tổ chức sản xuất đơn hàng này theo tiêu chuẩn của các thị trường mục tiêu, đồng thời trao tặng 123 bộ máy nông nghiệp cho các hợp tác xã đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất.

Ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn Lộc Trời cho biết, năm 2022, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp, duy trì và phát huy vị thế của tập đoàn trong ngành vật tư, dịch vụ nông nghiệp, chế biến, phân phối và xuất khẩu lúa gạo, Ban lãnh đạo Lộc Trời sẽ tiếp tục thử nghiệm các hướng đi mới, bao gồm việc cung cấp dịch vụ canh tác, bao tiêu, phân phối và xuất khẩu các loại rau màu, cây ăn quả, đồng thời từng bước mở rộng sang thị trường thức ăn gia súc, sản phẩm hữu cơ, vi sinh… tận dụng thế mạnh trong việc có sẵn nguyên vật liệu đầu vào, sở hữu tri thức nông nghiệp, năng lực sản xuất lớn, khả năng tiêu thụ sản phẩm cùng với sự đồng hành của đối tác chiến lược.

Ngoài ra, công ty cũng cho biết sẽ phối hợp với đối tác để phát triển một sản phẩm bảo hiểm với mục đích bảo đảm thu nhập cho bà con nông dân liên kết với Lộc Trời, nếu thành công thì đây sẽ là bảo hiểm nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LTG đóng cửa ở mức 44.900 đồng/cổ phiếu, tăng 2,28%.