Lợi nhuận ngân hàng: Kẻ vượt đích, người gần “vạch xuất phát”

Bất chấp ảnh hưởng từ dịch Covid-19, lợi nhuận 9 tháng đầu năm nhiều ngân hàng tăng trưởng mạnh, thậm chí hoàn thành trước kế hoạch năm. Bên cạnh đó, vẫn còn ngân hàng chưa đi được 1/5 kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 23/10, bức tranh kết quả kinh doanh các ngân hàng thương mại 9 tháng đầu năm dần lộ diện, và hiện đã có khoảng 17 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý III/2020.

Đáng chú ý, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, nhiều nhà băng đã hoàn thành được trên 90% kế hoạch năm, thậm chí đã có những nhà băng vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Nhiều ngân hàng vượt đích kế hoạch lợi nhuận năm 2020 (Ảnh minh họa)

Ngân hàng về đích lợi nhuận

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – SGB), lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2020 của ngân hàng đạt 177 tỷ đồng. Kết quả này giảm 19,7% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn vượt 36% so với mục tiêu cả năm.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngân hàng đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 chỉ 130 tỷ đồng.

Ngân hàng thứ hai cũng vượt mục tiêu kế hoạch là LienVietPostBank. Theo đó, nhờ sự tăng trưởng đột biến lợi nhuận trong quý III/2020, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của LienVietPostBank lên 1.741 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này vượt 2,4% so với chỉ tiêu đề ra cả năm.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 211.978 tỷ đồng, vượt gần 2.000 tỷ so với kế hoạch.

Ban lãnh đạo LienVietPostBank dự báo quý cuối năm, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, nhu cầu vay kinh doanh, vay tiêu dùng sẽ tăng mạnh trở lại, tin tưởng lợi nhuận trước thuế năm 2020 của ngân hàng sẽ vượt kết quả năm 2019 và đạt mức cao nhất trong 12 năm hoạt động của ngân hàng.

Tại MSB, trong 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của ngân hàng hợp nhất đã đạt hơn 166.489 tỷ đồng, tương đương gần 98% kế hoạch 2020. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 1.666 tỷ đồng, vượt kế hoạch của cả năm 2020 (1.439 tỷ đồng) và tăng khoảng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so với mục tiêu, MSB đã vượt 16% kế hoạch năm lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.328 tỷ đồng, tăng 53% và bằng 127% tổng lợi nhuận sau thuế của cả năm 2019.

Hay tại VietBank, lợi nhuận trước thuế đạt 374 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước nhưng đã vượt 25% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận 9 tháng của các ngân hàng về đích sớm

Ngoài 4 cái tên trên, nhiều ngân hàng khác cũng gần các đích với lợi nhuận trước thuế đạt trên 90% kế hoạch như Sacombank, VPBank, VIB...

Báo cáo tài chính của ngân hàng VPBank cho biết, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng sau 9 tháng đã đạt 92% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, tương đương với gần 9.400 tỷ đồng. So với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 30%.

Kết quả trên có được nhờ ngân hàng đẩy mạnh doanh thu đồng thời kiểm soát tốt phi phí hoạt động, bao gồm số hóa các khâu vận hành. Tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) của ngân hàng giảm mạnh so với cùng kỳ, từ mức 34,7% xuống còn 30,4%.

Tại VIB, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng VIB đạt 4.025 tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 90% chỉ tiêu cả năm.

Sacombank và MB cũng đều hoàn thành được 90% kế hoạch năm sau 9 tháng. Cụ thể, MB báo lãi trước thuế hợp nhất đạt 8.134 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Sacombank ghi nhận lợi nhuận sụt giảm 6,6% so với cùng kỳ, đạt 2.325 tỷ đồng, nhưng cũng tiến gần mục tiêu cả năm (2.573 tỷ đồng).

Lợi nhuận của các ngân hàng 9 tháng đầu năm 2020 (tỷ đồng)

Gần vạch xuất phát, xa đích lợi nhuận

Trong bức tranh lợi nhuận ngân hàng tính đến hiện tại, Kienlongbank là cái tên "hút" sự chú ý nhất khi con số lợi nhuận đạt được chưa đầy 20% kế hoạch năm. 9 tháng, Kienlongbank báo lãi 144 tỷ đồng, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm 2019. Điều đáng nói, dù giữa bối cảnh dịch bệnh, tại ĐHĐCĐ ngân hàng này vẫn thông qua kế hoạch kinh doanh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với năm 2019.

Như vậy, nếu coi kế hoạch lợi nhuận là đích đến thì sau 9 tháng, Kienlongbank mới đi được 1/5 quãng đường.

Kienlongbank cho biết, nguyên nhân là ngân hàng chưa bán được 176 triệu cổ phiếu STB của ngân hàng Sacombank để xử lý nợ. Phía ngân hàng rằng, những ảnh hưởng này chỉ mang tính chất tạm thời. Sau khi xử lý xong tài sản bảo đảm đối với các khoản vay trên (dự kiến trong quý IV/2020), căn cứ nguồn tiền thu được, ngân hàng sẽ ghi nhận hoàn nhập dự phòng góp phần tăng thu nhập trong năm 2020. Khi đó, nhiều khả năng vẫn có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Liên quan đến lợi nhuận ngân hàng, theo kết quả cuộc điều tra kết quả kinh doanh do Vụ dự báo Thống kê NHNN thực hiện mới đây, tình hình kinh doanh trong quý III/2020 chưa cải thiện được như kỳ vọng của các TCTD tại cuộc điều tra tháng 6/2020, tỷ lệ TCTD nhận định tình hình kinh doanh "suy giảm" cao gấp đôi so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Quý IV/2020 được nhiều TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh "cải thiện" (67,6% TCTD) hơn các quý trước. Tuy nhiên, dự kiến cả năm 2020, số TCTD đánh giá tình hình kinh doanh năm 2020 "suy giảm nhẹ" so với năm 2019 tiếp tục tăng so với kỳ điều tra trước, có 48,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể "cải thiện" hơn so với năm 2019.