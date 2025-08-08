Lựa chọn 80 điểm cầu khánh thành, khởi công các dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thời gian từ nay đến ngày 19/8/2025 không còn nhiều, để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, nhà thầu rà soát kỹ lưỡng để hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 (trong đó thống kê, phân loại cụ thể: số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, số lượng dự án do tư nhân đầu tư, trong đó có cả vốn FDI, tổng cộng giá trị các nguồn vốn…); gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13/8/2025.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan khẩn trương rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định (số lượng dự án, công trình không hạn chế); lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố…, trong đó điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Tiển lãm Quốc gia kết nối trực tiếp, trực tuyến đến các điểm cầu lớn còn lại; xây dựng báo cáo trung tâm, bài phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng Chương trình, kịch bản; lên danh sách khách mời, gồm các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ dự, chỉ đạo tại các điểm cầu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 13/8/2025.

Dự án sân bay Long Thành.

Đài truyền hình Việt Nam chủ trì cùng Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chi tiết kịch bản, chương trình buổi lễ gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13/8/2025 để tổng hợp; sản xuất chương trình, đạo diễn, tổ chức chương trình theo kịch bản truyền hình trực tiếp bảo đảm thật ấn tượng, sâu sắc, ý nghĩa, trang trọng, không để sơ xuất đáng tiếc.

Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan truyền thông, báo chí khác phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Bộ Xây dựng tổ chức buổi lễ, tham gia sản xuất, viết bài, đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động liên quan buổi lễ trang trọng và ý nghĩa này.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ động chuẩn bị tốt điều kiện vật chất, kỹ thuật kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu; hoàn thành thông suốt trước ngày 16/8/2025.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Đài truyền hình địa phương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam bố trí người dẫn chương trình, bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thông suốt tại các điểm cầu và thực hiện theo chương trình, kịch bản của Đài truyền hình Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hỗ trợ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khai thác và sử dụng các thiết bị truyền hình hội nghị của tỉnh để tổ chức sự kiện;

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh (bao gồm đường truyền kết nối trực tuyến đến các điểm cầu, điện, nước, vệ sinh môi trường...), làm việc với các cơ quan, đơn vị sản xuất chương trình, cung cấp hình ảnh, kết nối trực tiếp, trực tuyến (VTV, VNPT, Viettel, FPT) để thống nhất nội dung và thanh toán các chi phí theo quy định; tổ chức Lễ khởi công, khánh thành theo kịch bản chung do Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, tổ chức, bảo đảm tiết kiệm, an ninh, an toàn, trang trọng, ý nghĩa; Thống nhất các điểm cầu có các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng để thật sự là ngày hội của Đất nước (VTV thống nhất thời lượng với các điểm cầu).

Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ 19 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải (Thông báo số 401/TB-VPCP ngày 6/6/2025), chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", bảo đảm trang trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi. Bộ Tài chính xét thưởng vật chất cho các cơ quan, đơn vị nếu đủ điều kiện theo quy định của nhà nước.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, kiểm tra đôn đốc và tổ chức buổi Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình.

Giao Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xem xét, chỉ đạo xử lý; vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.