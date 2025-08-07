Doanh nghiệp

Từ ngày 10/8, cao tốc Bến Lức - Long Thành áp dụng thu phí điện tử không dừng 100% các làn xe

Thế Anh
07/08/2025 15:57 GMT +7
Ngày 7/8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ ngày 10/8, đơn vị bắt đầu thu phí các đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đưa vào khai thác.

Mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là 2.000 đồng/PCU/km. Hình thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng. Phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% các làn thu phí tại tất cả các trạm.

Các trạm thu phí gồm: Trạm 01B, Trạm 02A/B, Trạm 03, Trạm 04, Trạm 06, Trạm 07 thuộc các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, gồm: Đoạn Km 0+000 - Km 21+850, từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo; Đoạn 2 Km 50+530 - Km 57+581, từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51.

Về đối tượng, các phương tiện sử dụng dịch vụ trên tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng theo quy định để đảm bảo hoàn vốn đầu tư dự án theo Quyết định phê duyệt đầu tư dự án của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), trừ mộ số trường hợp được miễn theo quy định.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo VEC, nửa đầu năm 2025, VEC đã thông xe, đưa vào vận hành khai thác gần 30km đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, gồm đoạn tuyến phía Tây từ nút giao TP.HCM -Trung Lương (Km 0+600) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km 21+850) và đoạn từ nút giao Phước An (Km 50+530) đến nút giao quốc lộ 51 (Km 57+581).

Sau khi đưa vào khai thác, các đoạn tuyến thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc, tai nạn và áp lực giao thông. Nâng cao năng lực thông hành; tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và giao thương hàng hóa; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các khu vực có liên quan.

Ngày 1/4/2025, VEC đã ban hành Quyết địnhsố 320/QĐ-VEC-HĐTV về mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do VEC quản lý khai thác.

Đến nay, hệ thống thu phí điện tử không dừng đã được hoàn thiện, lắp đặt, kiểm thử và sẵn sàng đưa vào vận hành. Đồng thời, công tác thông tin tuyên truyền đã được VEC triển khai từ tháng 5/2025 trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 34/2024/TT-BGTVT ngày 14/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án, mục tiêu sản xuất kinh doanh và dòng tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, VEC thông báo thực hiện tổ chức thu phí các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác như trên.

