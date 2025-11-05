Lưu ý quan trọng khi mua, bán bạc ngày 5/11: Giá bạc thế giới giảm nhẹ, bạc Phú Quý diễn biến ra sao?

Giá bạc ngày 5/11: Giá bạc thế giới giảm nhẹ

Giá bạc hôm nay 5/11 ghi nhận thế giới giao ngay trên thị trường châu Á mở cửa phiên ở mức 47,16 USD/ounce, giảm 0,92 USD/ounce so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch trước đó.

Đến 7 giờ 50 phút sáng nay (giờ Hà Nội), giá bạc trên thị trường châu Á đứng ở mức 47,47 USD/ounce, tăng 0,31 USD/ounce so với khi mở cửa phiên giao dịch.

Nguồn ảnh: Trading Economics.

Ở thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý lúc 6 giờ sáng nay 5/11, mua vào ở mức 1,833 triệu đồng/lượng, chiều bán ra ở mức 1,890 triệu đồng/lượng. Giá bạc Phú Quý giảm 29.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn bán ra giảm 30.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm phiên trước đó.

Bạc Phú Quý loại 1kg mua vào 48,879 triệu đồng/kg, bán ra 50,399 triệu đồng/kg. Bạc Phú Quý loại 1kg giảm 774.000 đồng/kg ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 54.000 đồng/kg.

Trong khi thương hiệu bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ của Sacombank niêm yết mua vào 1,824 triệu đồng/lượng, còn bán ra 1,872 triệu đồng/lượng; giảm 39.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó.

Với bạc Ancarat, lúc 6 giờ sáng nay 5/11, giá niêm yết mua vào ở mức 1,814 triệu đồng/lượng, bán ra là 1,856 triệu đồng/lượng; giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó.

Tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện được niêm yết ở mức 1.560.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.589.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá các thương hiệu hiện niêm yết ở mức 1.561.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.595.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 36.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 4/11.

Chuyên gia phân tích James Hyerczyk của FX Empire nhận định, đà tăng của bạc đang bị giới hạn trong biên độ hẹp do nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ.

Ông Hyerczyk cho rằng, việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa khiến báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) nhiều khả năng bị hoãn công bố lần thứ hai, làm gia tăng biến động ngắn hạn của thị trường kim loại quý.

Giới chuyên gia dự báo, xu hướng giá bạc trong tuần này sẽ phụ thuộc lớn vào dữ liệu việc làm khu vực tư nhân ADP và chỉ số PMI do Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) công bố. Nếu các chỉ số này cho thấy dấu hiệu suy yếu, bạc có thể nhận được lực mua trở lại do kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách trong thời gian tới.