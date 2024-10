'Mạnh tay' chiết khấu cho cổ đông lớn khi mua bất động sản, Bất động sản Phát Đạt kinh doanh ra sao?

Hai dự án đầu tiên được Phát Đạt áp dụng chính sách giảm giá cho cổ đông là Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định) và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 (Bình Dương).

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã thông qua chính sách tri ân Khách hàng là cổ đông công ty.

Cụ thể, đối với những cổ đông sở hữu cổ phiếu PDR với số lượng từ 50.000 đơn vị trở lên tại thời điểm các dự án của Công ty và/hoặc Công ty thành viên chính thức kinh doanh có thời gian nắm giữ tối thiểu 6 tháng kể từ thời điểm công bố chính sách chi tiết sẽ có cơ hội mua sản phẩm của Phát Đạt với mức chiết khấu 8% trên tổng giá trị sản phẩm.

Phát Đạt cũng nêu rõ, danh sách này được áp dụng đồng thời với các chính sách ưu đãi khác dành cho khách hàng thông thường của từng dự án (nếu có).

Bên cạnh đó, số lượng sản phẩm áp dụng không quá 10% tổng số lượng sản phẩm của mỗi dự án. Thời gian áp dụng được quy định cụ thể tại thời điểm dự án chính thức triển khai kinh doanh.

Phạm vi áp dụng bao gồm các dự án bất động sản do Phát Đạt làm chủ đầu tư hoặc các dự án khác của công ty thành viên theo thông báo của Phát Đạt. Trong đó, hai dự án đầu tiên được áp dụng chính sách là: Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh, tỉnh Bình Định và Dự án Khu nhà ở Phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2, tỉnh Bình Dương.

Dữ liệu BCTC soát xét hợp nhất bán niên năm 2024 cho biết, dự án Bắc Hà Thanh ghi nhận giá trị tồn kho gần 359 tỷ đồng. Dự án này có tổng diện tích 43,16ha, tọa lạc ngay Quốc lộ 19, kết nối sân bay Phù Cát và trung tâm thành phố Quy Nhơn. Dự án dự kiến cung cấp 1.422 sản phẩm.

Còn Thuận An 1 và 2 là dự án trọng điểm của Phát Đạt tại Bình Dương với tổng diện tích 4,46ha. Tổ hợp dự án nằm ở trung tâm thành phố Thuận An, kết nối với Đại lộ Bình Dương, đường Phú Lợi và đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Cả 2 dự án Bắc Hà Thanh và Thuận An 1 và 2 đều sẽ được triển khai kinh doanh ngay trong quý 4/2024, dự kiến sẽ mang lại nguồn tài chính cho PDR trong giai đoạn cuối năm 2024 và các năm tiếp theo.

Nguồn: BCTC 6 tháng đầu năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 170,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 102,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 66% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 2.982 tỷ đồng, giảm gần 6%, nhưng mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 880 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm 2023. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Phát Đạt mới thực hiện được 12% kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2024, Phát Đạt có tổng nguồn vốn là 22.539 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ phải trả của Phát Đạt là 11.532 tỷ đồng và nợ vay ghi nhận 4.183,4 tỷ đồng.

Chia sẻ tại đại hội về kế hoạch năm 2024, đại diện Phát Đạt cho biết, công ty "hoàn toàn có cơ sở và tự tin để đạt được mục tiêu" do công ty đang có từ 4 - 6 dự án sắp đưa ra thị trường trong năm nay với tổng giá trị sản phẩm dự kiến từ 30.000 - 40.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án trọng tâm trong năm nay là Dự án Bắc Hà Thanh và công ty đang tập trung cao độ cho việc xây dựng. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến tháng 5 - 6/2024, công ty sẽ hoàn tất việc đóng tiền sử dụng đất và xây dựng xong cơ sở hạ tầng để đủ kiện bán hàng. Đến cuối quý II/2024 sẽ triển khai bán hàng và từ quý III - IV/2024 dự kiến sẽ thu về lợi nhuận. Trong đó, lợi nhuận cao nhất thường rơi vào quý IV.