Masan mở mới 730 WinMart+ trong năm 2022, tập trung giảm nợ trong năm 2023

Dự báo tài chính năm 2023 của Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất sẽ đạt từ 90.000 tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng, tăng từ 18% - 31% so với năm 2022. Năm nay, Masan sẽ tập trung vào việc củng cố bảng cân đối kế toán và cân đối chỉ số đòn bẩy, duy trì mức Nợ ròng/EBITDA mục tiêu dưới 4,5 lần.

Masan mở mới 730 cửa hàng WinMart+ trong năm 2022



Công ty CP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) đã công bố báo cáo thường niên năm 2022.

Tổng doanh thu thuần của Masan Group giảm 14% xuống còn 76.189 tỷ đồng trong năm 2022 từ mức 88.629 tỷ đồng năm 2021. Tăng trưởng doanh thu của MSN chủ yếu đến từ MML và MHT trong khi doanh thu của WCM và MCH giảm do mức tăng đột biến trong năm 2021, chủ yếu vì COVID-19 dẫn đến việc người tiêu dùng tích trữ hàng và chợ bán đồ tươi sống phải đóng cửa.

The CrownX, công ty hợp nhất tại WCM và MCH, ghi nhận doanh thu thuần giảm 3,1% xuống còn 56.221 tỷ đồng trong năm 2022, so với mức 58.040 tỷ đồng trong năm 2021.

Doanh thu thuần từ mảng kinh doanh hàng tiêu dùng có thương hiệu của CrownX giảm nhẹ 2,3% xuống còn 28.103 tỷ đồng trong năm 2022, chủ yếu do việc người tiêu dùng tích trữ hàng và tâm lý thắt chặt chi tiêu trong năm 2022. Sự sụt giảm doanh thu chủ yếu là do ngành hàng thực phẩm tiện lợi giảm 11,4% và gia vị giảm 8,7%, những mặt hàng được tích trữ nhiều nhất trong giai đoạn COVID 19 trong năm 2021. Các ngành hàng khác có mức tăng trưởng 54,7% (thịt chế biến), 3,2% (đồ uống, bao gồm nước tăng lực, nước đóng chai, thức uống dinh dưỡng, cà phê và bia) và 4,4% (sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình) nhưng không bù đắp được sự sụt giảm của gia vị và thực phẩm tiện lợi.

WCM, mảng bán lẻ của The CrownX, ghi nhận doanh thu thuần giảm 5,0% từ 30.900 tỷ đồng năm 2021 xuống 29.369 tỷ đồng năm 2022, chủ yếu do hiệu ứng cơ sở cao từ sự gia tăng bất thường vào năm 2021 do việc người tiêu dùng tích trữ hàng và tâm lý thắt chặt chi tiêu trong năm 2022.

WCM mở mới 730 cửa hàng WinMart+ trong năm 2022.

Doanh thu thuần của MML năm 2022 đạt 4.785 tỷ đồng, giảm 74,7% so với mức 18.891 tỷ đồng năm 2021. Mảng thịt heo tích hợp, bao gồm các trại heo và nhà máy chế biến, mang lại 2.821 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2022, giảm 5,9% so với mức 2.999 tỷ đồng năm 2021. 3FVIỆT, bao gồm chuỗi giá trị sản xuất gà hoàn chỉnh, đạt doanh thu 1.946 tỷ đồng trong năm 2022, so với mức 1.487 tỷ đồng năm 2021.

MHT đạt 15.550 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2022, tăng 14,6% so với 13.564 tỷ đồng năm 2021.

Lợi nhuận gộp hợp nhất giảm 5% từ mức 22.135 tỷ đồng năm 2021 xuống còn 21.035 tỷ đồng trong năm 2022. Biên lợi nhuận gộp của Masan Group tăng 27,6% trong năm 2022 từ mức 25,0% của năm 2021. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất tăng là nhờ biên lợi nhuận gộp của WCM cải thiện 320 điểm phần trăm, trong khi biên lợi nhuận gộp của các công ty con khác không đổi hoặc giảm nhẹ so với năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 62,1% xuống còn 2.576 tỷ đồng so với mức 6.800 tỷ đồng trong năm 2021, chủ yếu do ghi nhận lãi một lần từ việc ngừng hoạt động mảng thức ăn chăn nuôi của MML.

Lợi nhuận từ công ty liên kết phần lớn đến từ phần đóng góp lợi nhuận của Techcombank tương ứng với tỷ lệ phần trăm lợi ích kinh tế của Tập đoàn. Tỷ lệ lợi nhuận trong công ty liên kết tăng 11,5% lên 4.340 tỷ đồng trong năm 2022 từ mức 3.897 tỷ đồng năm 2021, do lợi nhuận cao hơn từ Techcombank trong năm 2022.

Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông của Công ty ("NPAT Post-MI") giảm 58,5% trong năm 2022 xuống còn 3.567 tỷ đồng so với mức 8.563 tỷ đồng năm 2021, chủ yếu do thu nhập tài chính một lần từ việc ngừng hoạt động mảng thức ăn chăn nuôi trong Q4/2021 và giảm LNST tại MML và MHT năm 2022. Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho Cổ đông đạt 4.754 tỷ đồng, giảm 52,9% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tăng 12,1% lên 141.342 tỷ đồng vào ngày 31/12/2022 so với mức 126.093 tỷ đồng tính vào 31/12/2021. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản đầu tư ngắn hạn tăng từ hoạt động ngân quỹ, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn vào đơn vị khác, đầu tư tài chính ngắn hạn và hàng tồn kho.

Năm 2023, Masan tập trung vào việc củng cố bảng cân đối kế toán và cân đối chỉ số đòn bẩy

Dự báo tài chính năm 2023 của Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất sẽ đạt từ 90.000 tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 18% và 31% so với mức 76.189 tỷ đồng vào năm 2022. TCX vẫn được kỳ vọng là động lực tăng trưởng doanh thu chính khi đóng góp hơn 70% vào doanh thu thuần năm 2023.

Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho Cổ đông (không bao gồm chi phí một lần) dự kiến nằm trong khoảng 4.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng từ 4% đến 30% so với mức 3.852 tỷ đồng vào năm 2022. Trong tình huống bất lợi khi các điều kiện vĩ mô khó khăn hơn dự kiến và tâm lý tiêu cực của người tiêu dùng vẫn tồn tại, ban điều hành dự kiến doanh thu sẽ tăng từ 10% đến 15%.

WCM dự kiến sẽ mang lại doanh thu thuần trong khoảng 36 - 40,5 nghìn tỷ đồng trong năm tài chính 2023, tăng 16% - 29% so với năm trước nhờ tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng hiện có và mở rộng số lượng cửa hàng. Mở rộng các hình thức mới, triển khai chương trình hội viên WIN trên toàn quốc dựa trên đầu tư từ các nhà cung cấp để đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng dựa trên dịch vụ hấp dẫn và tăng cường phân loại sản phẩm. WCM nhắm mục tiêu tăng lợi nhuận thông qua các sản phẩm có thương hiệu riêng với lợi nhuận cao hơn, giảm thất thoát và chi phí logistics.

Doanh thu thuần của MCH dự kiến đạt từ 30,5 - 33,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2022, tăng 15% lên 30% so với doanh thu năm 2021 không bao gồm doanh thu thịt chế biến.

Phúc Long Heritage dự kiến sẽ đạt doanh thu từ 2,5 - 3 nghìn tỷ đồng vào năm 2023, nhờ vào nhiều cửa hàng đại diện được khai trương, triển khai tích hợp khách hàng thân thiết vào tư cách thành viên WIN của Masan và tăng cường đổi mới thực đơn trong 6 tháng cuối năm 2023. PLH cũng sẽ bắt đầu xây dựng các quy trình và hệ thống vận hành tiêu chuẩn để sẵn sàng mở rộng trên phạm vi toàn cầu trong vòng 2-3 năm tới.

MML kỳ vọng đạt doanh thu thuần từ 8,5 - 9 nghìn tỷ đồng nhờ vào việc mở rộng danh mục sản phẩm thịt heo và thịt gà có thương hiệu cũng như tăng cường phân phối qua mạng lưới của WCM. Lợi nhuận dự kiến sẽ tăng cao nhờ tỷ lệ tiêu thụ cao hơn, tăng trưởng doanh số bán thịt chế biến và kiểm soát chi phí nghiêm ngặt. Những nỗ lực để tối ưu hóa chi phí logistic và bán hàng gián tiếp sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2023.

MHT dự kiến sẽ mang lại doanh thu thuần từ 16,5 - 18,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6 - 17% nhờ các yếu tố cơ bản về thị trường vonfram không ngừng được cải thiện vào năm 2023 và tiếp tục nỗ lực khám phá các lựa chọn quốc tế, trong nước để bán đồng tồn kho.

TCB: Masan cho rằng mảng ngân hàng sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định, như được phản ánh qua dự báo sơ bộ cho năm tài chính 2023. Bên cạnh những cải thiện cơ bản về lợi nhuận hoạt động và khả năng tạo tiền mặt của các hoạt động kinh doanh cốt lõi, Masan sẽ ưu tiên giảm tỷ lệ nợ và xác định các phương án để giảm chi phí tài chính trong năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nợ của MSN là 70.993 tỷ đồng, với số dư tiền và các khoản tương đương tiền đạt 17.512 tỷ đồng. Tỷ lệ tổng nợ/EBITDA hợp nhất của Masan đạt 3,7 lần tính đến cuối tháng 12/2022. Trong vòng 12 tháng tới, Masan sẽ tập trung vào việc củng cố bảng cân đối kế toán và cân đối chỉ số đòn bẩy thông qua các giải pháp sau, đồng thời duy trì mức Nợ ròng/EBITDA mục tiêu dưới 4,5 lần:

Hệ số tài chính dự kiến sẽ được cải thiện với tỷ trọng EBITDA cao hơn từ WCM, MCH và MML trong năm 2023 so với năm 2022;

Giảm nợ tại MSN và các công ty con bằng cách tận dụng dòng tiền tự do từ hoạt động kinh doanh và cải thiện chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của vốn lưu động;

Tìm kiếm các giải pháp chiến lược của công ty để giảm mức nợ ròng.