Minh Hải Jostoco giải trình khoản lãi 'tạm thời' 526 triệu đồng, thừa nhận thực tế vẫn lỗ

CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (Minh Hải Jostoco, UPCoM: JOS) vừa gửi văn bản giải trình cho cơ quan chức năng, khẳng định khoản lãi sau thuế 526 triệu đồng trong quý III/2025 không phản ánh đúng tình hình tài chính, do doanh nghiệp “chưa ghi nhận chi phí lãi vay từ các tổ chức tín dụng” phát sinh từ các khoản nợ quá hạn.

Doanh nghiệp cho biết, chỉ đối chiếu và xác nhận dư nợ với ngân hàng vào ngày 30/6 và 31/12 hằng năm, nên chi phí lãi vay quý III/2025 tạm thời chưa được hạch toán.

Tính đến cuối tháng 9/2025, doanh nghiệp đang nợ hơn 241 tỷ đồng, phần lớn đã quá hạn nhiều năm. Nếu ghi nhận đủ chi phí lãi vay, kết quả quý III/2025 sẽ tiếp tục âm.

Trước đó theo BCTC quý III/2025 do doanh nghiệp công bố, Minh Hải Jostoco ghi nhận lãi sau thuế hơn 500 triệu đồng, trái ngược mức lỗ 881 triệu đồng cùng kỳ. Doanh nghiệp lý giải kết quả này đến từ việc tạm ngừng sản xuất, chỉ còn nhận gia công nên giảm được chi phí bán hàng.

Tuy vậy, lũy kế 9 tháng, JOS vẫn lỗ gần 12 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay hơn 12 tỷ đồng, giữ nguyên từ 6 tháng đầu năm và cao gấp nhiều lần lợi nhuận gộp.

Đến cuối quý III/2025, lỗ lũy kế của doanh nghiệp vượt 583 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 326 tỷ đồng.

Cổ phiếu JOS hiện chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hằng tuần và nằm trong diện cảnh báo do chậm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Đến cuối quý III/2025, tổng tài sản JOS chỉ còn hơn 200 tỷ đồng, trong đó gần 90% là khoản đầu tư vào CTCP Thủy sản Kiên Giang (Kisimex) trị giá 192 tỷ đồng.

Doanh nghiệp vẫn gánh dư nợ ngân hàng 241 tỷ đồng, chủ yếu tại Agribank (118 tỷ đồng) và BIDV (93 tỷ đồng).