Một tiến sĩ ở Đà Nẵng được giao chủ nhiệm nghiên cứu di thực cây sâm Ngọc Linh với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng

Ngày 11/9, nguồn tin cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã ký quyết định số 1397/QĐ-UBND phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2025 đối với việc nghiên cứu cây “Quốc bảo” của Việt Nam là sâm Ngọc Linh.

UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2025 đối với nghiên cứu cây sâm Ngọc Linh. Trong ảnh: Bí thư thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu trong một lần kiểm tra vườn sâm giống. Ảnh: TTS

Tên nhiệm vụ là nghiên cứu di thực phát triển trồng sâm Ngọc Linh ở vùng sinh thái có độ cao từ 1.000m trở lên so với mực nước biển, quyết định của thành phố Đà Nẵng đã giao cho tổ chức chủ trì là Trường Cao đẳng Quảng Nam; chủ nhiệm là T.S Trần Công Định.

Tổng kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu hơn 2,55 tỷ đồng; thời gian thực hiện 48 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2029.

Liên quan đến phát triển, bảo tồn cây sâm Ngọc Linh, mới đây UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện quyết định số 463 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển và hình thành trung tâm dược liệu tại tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng).

Tên nhiệm vụ là nghiên cứu di thực phát triển trồng sâm Ngọc Linh ở vùng sinh thái có độ cao từ 1.000m trở lên so với mực nước biển, quyết định của thành phố Đà Nẵng đã giao cho tổ chức chủ trì là Trường Cao đẳng Quảng Nam; chủ nhiệm là T.S Trần Công Định. Ảnh: TTS

Đối với quy hoạch, bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh, hiện nay diện tích quy hoạch để phát triển trồng sâm là 15.567ha, trong đó khu vực có độ từ 1.200 - 2.000m là 13.329 ha, trên 2.000m là 2.238ha. Đến nay hiện có 18 tổ chức, doanh nghiệp và 41 nhóm hộ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng với tổng diện tích là 825,44ha; trong đó, doanh nghiệp là 341,75ha. Diện tích đã trồng sâm Ngọc Linh được khoảng 1.294ha.

Những cây sâm Ngọc Linh giống. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, để bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh, một số dự án đầu tư bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh đã triển khai thực hiện như, các dự án đầu tư bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, dự án đã được thành phố Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, gồm 2 hợp phần đang triển khai, trong đó đầu tư xây dựng các lối đi trong nội bộ vườn sâm, lối đi giữa các vườn sâm và tường chắn đất để chống sạt lở; xây dựng 3 chốt bảo vệ và hệ thống camera giám sát, báo động; Đường dây hạ thế cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng; đo đạc phân lô, cắm mốc và xây dựng bản đồ quản lý khoảng 16,9ha vườn giống sâm gốc. Tổng giá trị dự toán là 14,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn hợp phần hai là đầu tư, mua sắm các hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định sâm và đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ kiểm định sâm, tổng giá trị dự toán là gần 5,5 tỷ đồng.

Nhân viên trung tâm sâm giống của Đà Nẵng đang chăm sóc cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: TTS

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng còn triển khai dự án như, trồng phục hồi rừng trên khu vực phát triển vùng sâm (huyện Nam Trà My cũ), gồm trồng mới 572,52ha, nuôi dưỡng làm giàu rừng 112,69ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 140,24ha…

Cây sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao, hiện nay sâm củ Ngọc Linh có giá giao động từ vài chục đến cả 100 triệu đồng/kg; riêng lá sâm Ngọc Linh từ 5 đến 10 triệu đồng/kg. Hiện cây sâm Ngọc Linh được xem như cây xóa đói giảm nghèo của người dân.