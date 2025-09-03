Huế đầu tư 925 tỷ đồng chỉnh trang Cồn Hến giữa sông Hương

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (thuộc UBND TP.Huế) vừa có tờ trình đề nghị Sở Tài chính thành phố thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu vực Cồn Hến (phường Vỹ Dạ).

Dự án chính trang Cồn Hến nhằm tạo cảnh quan môi trường khu vực cồn nổi giữa sông Hương này xanh sạch đẹp, thúc đẩy phát triển du lịch.

Dự án sẽ xây dựng tuyến kè bê tông đúc sẵn để gia cố bảo vệ bao quanh Cồn Hến với tổng chiều dài khoảng 3,2 km. Trên tuyến bố trí các bến nước phục vụ sinh hoạt của người dân và hạng mục cửa ra cống thoát nước; xây dựng tuyến đường bộ trên đỉnh kè dài khoảng 2,5 km; chỉnh trang bờ sông, trồng cỏ, cây xanh, điện chiếu sáng, đường đi dạo, tiểu cảnh, bãi đổ xe… dọc bờ sông; đầu tư trục đường Ưng Bình có chiều dài 188 m.

Theo dự toán, dự án chỉnh trang khu vực Cồn Hến có tổng kinh phí đầu tư riêng phần đường khoảng 925 tỷ đồng, chưa tính hạng mục cầu Phú Lưu. Trong đó phần đền bù giải phóng mặt bằng hơn 445 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm, kể từ năm 2026.

Dự kiến sẽ có khoảng 6,25 ha diện tích đất bị ảnh hưởng khi triển khai dự án, trong đó diện tích thu hồi khoảng 3,72 ha. Số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 267 hộ, trong số này có khoảng 178 hộ chính phải di dời tái định cư...

Là một vùng đất được phù sa bồi lấp ở giữa sông Hương, Cồn Hến hiện có diện tích gần 33 ha, dân cư đông đúc.

Dự án hoàn thành sẽ tạo cảnh quan môi trường khu vực Cồn Hến xanh sạch đẹp, qua đó đảm bảo môi trường sống văn minh cho người dân và thúc đẩy phát triển du lịch.