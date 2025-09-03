Thêm 4 mỏ khoáng sản ở Huế sắp đấu giá quyền khai thác, trong đó có 3 mỏ đất trữ lượng lớn

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định về việc bổ sung danh mục mỏ khoáng sản vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2025.

Theo đó, UBND TP.Huế phê duyệt bổ sung 4 khu vực mỏ khoáng sản vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2025 được UBND thành phố phê duyệt tại kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 17/12/2024.

4 mỏ khoáng sản được UBND TP.Huế bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác năm 2025 gồm 1 mỏ đá và 3 mỏ đất.

Trong số 4 mỏ khoáng sản được bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác có 1 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã có kết quả thăm dò và 3 mỏ đất làm vật liệu san lấp chưa có kết quả thăm dò.

Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường có địa điểm tại khu vực Thác Trượt, xã Khe Tre (trước đây là xã Hương Phú, huyện Phú Lộc). Mỏ đá này có diện tích 3 ha, trữ lượng khoảng 550.051 m3.

Các mỏ đất làm vật liệu san lấp được được bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác đều nằm tại phường Phú Bài (trước đây là xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy). Mỏ đất thứ nhất có diện tích 17,03 ha, trữ lượng khoảng 2.400.000 m3; mỏ đất thứ hai có diện tích 22,55 ha, trữ lượng khoảng 2.350.000 m3; mỏ đất thứ 3 có diện tích 19,82 ha, trữ lượng khoảng 4.300.000 m3.

UBND TP.Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai tổ chức đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản trên và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ, nội dung thẩm định, tham mưu trình UBND thành phố.