Tiêu điểm

Thêm 4 mỏ khoáng sản ở Huế sắp đấu giá quyền khai thác, trong đó có 3 mỏ đất trữ lượng lớn

Trần Hòe
03/09/2025 16:52 GMT +7
4 mỏ khoáng sản được UBND TP.Huế bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác gồm 1 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường và 3 mỏ đất làm vật liệu san lấp.

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định về việc bổ sung danh mục mỏ khoáng sản vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2025.

Theo đó, UBND TP.Huế phê duyệt bổ sung 4 khu vực mỏ khoáng sản vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2025 được UBND thành phố phê duyệt tại kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 17/12/2024.

4 mỏ khoáng sản được UBND TP.Huế bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác năm 2025 gồm 1 mỏ đá và 3 mỏ đất. 

Trong số 4 mỏ khoáng sản được bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác có 1 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã có kết quả thăm dò và 3 mỏ đất làm vật liệu san lấp chưa có kết quả thăm dò.

Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường có địa điểm tại khu vực Thác Trượt, xã Khe Tre (trước đây là xã Hương Phú, huyện Phú Lộc). Mỏ đá này có diện tích 3 ha, trữ lượng khoảng 550.051 m3.

Các mỏ đất làm vật liệu san lấp được được bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác đều nằm tại phường Phú Bài (trước đây là xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy). Mỏ đất thứ nhất có diện tích 17,03 ha, trữ lượng khoảng 2.400.000 m3; mỏ đất thứ hai có diện tích 22,55 ha, trữ lượng khoảng 2.350.000 m3; mỏ đất thứ 3 có diện tích 19,82 ha, trữ lượng khoảng 4.300.000 m3.

UBND TP.Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai tổ chức đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản trên và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ, nội dung thẩm định, tham mưu trình UBND thành phố.

Tham khảo thêm
CSGT TP.Huế bắt giữ xe tải chở gần 30 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

CSGT TP.Huế bắt giữ xe tải chở gần 30 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Huế siết trách nhiệm người đứng đầu xã, phường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, bệnh liên cầu lợn

Huế siết trách nhiệm người đứng đầu xã, phường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, bệnh liên cầu lợn

Tags:

Cùng chuyên mục

Huế đầu tư 925 tỷ đồng chỉnh trang Cồn Hến giữa sông Hương

Huế đầu tư 925 tỷ đồng chỉnh trang Cồn Hến giữa sông Hương

Chính sách trong tháng 9 doanh nghiệp cần chú ý

Chính sách trong tháng 9 doanh nghiệp cần chú ý

Thủ tướng gặp 'ông lớn' năng lượng Trung Quốc: Lộ diện chiến lược 1+1+1+N tại Việt Nam

Thủ tướng gặp "ông lớn" năng lượng Trung Quốc: Lộ diện chiến lược 1+1+1+N tại Việt Nam

Ngân hàng làm việc xuyên lễ để đảm bảo tặng quà kịp thời cho người dân dịp Quốc khánh 2/9

Ngân hàng làm việc xuyên lễ để đảm bảo tặng quà kịp thời cho người dân dịp Quốc khánh 2/9

Quảng Ngãi phân bổ kinh phí và chốt ngày hoàn thành cấp phát quà tặng lễ 2/9

Quảng Ngãi phân bổ kinh phí và chốt ngày hoàn thành cấp phát quà tặng lễ 2/9

Sau ngày đầu dịp lễ 2/9 bị “trói chân” do thời tiết xấu, du khách đến Lý Sơn đã tăng lên

Sau ngày đầu dịp lễ 2/9 bị “trói chân” do thời tiết xấu, du khách đến Lý Sơn đã tăng lên

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Huế đầu tư 925 tỷ đồng chỉnh trang Cồn Hến giữa sông Hương

Huế đầu tư 925 tỷ đồng chỉnh trang Cồn Hến giữa sông Hương

Chính sách trong tháng 9 doanh nghiệp cần chú ý

Chính sách trong tháng 9 doanh nghiệp cần chú ý

Thủ tướng gặp 'ông lớn' năng lượng Trung Quốc: Lộ diện chiến lược 1+1+1+N tại Việt Nam

Thủ tướng gặp "ông lớn" năng lượng Trung Quốc: Lộ diện chiến lược 1+1+1+N tại Việt Nam

Ngân hàng làm việc xuyên lễ để đảm bảo tặng quà kịp thời cho người dân dịp Quốc khánh 2/9

Ngân hàng làm việc xuyên lễ để đảm bảo tặng quà kịp thời cho người dân dịp Quốc khánh 2/9