Tài chính

Nam A Bank có thêm tân Phó Giám đốc

Linh Anh
11/09/2025 09:13 GMT +7
Ông Hoàng Hải Vương sẽ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 11/9/2025.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank; HoSE: NAB) đã công bố quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ông Hoàng Hải Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 11/9/2025.

Như vậy, sau quyết định bổ nhiệm trên, thành phần Ban Tổng Giám đốc Nam A Bank gồm 11 thành viên, trong đó ông Trần Khải Hoàn làm Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng cùng với 10 phó tổng là ông Hoàng Việt Cường, ông Hà Huy Cường, ông Lê Anh Tú, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, ông Võ Hoàng Hải, ông Huỳnh Thanh Phong, ông Nguyễn Minh Tuấn, ông Hoàng Hải Vương, bà Lâm Kim Khôi, bà Hồ Nguyễn Thuý Vy.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả trên góp phần giúp ROE duy trì mức gần 20%, ROA đạt 1,5%.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Nam A Bank đạt gần 315.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm. Trong khi đó, dư nợ tín dụng đạt gần 193.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,7% so với đầu năm, huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 211.000 tỷ đồng tăng mạnh hơn 22% so với đầu năm.

Chất lượng tài sản đang cải thiện dần, khi nợ nhóm 2 (trước CIC) đã giảm đáng kể từ mức 1,47% ở đầu năm 2025 xuống mức 0,62%, tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) ở mức 2,63%.

Tính đến cuối tháng 6, tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát ở mức 67,17%. Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm từ 22,33% xuống còn 21,94%.

Tham khảo thêm
Một tiến sĩ ở Đà Nẵng được giao chủ nhiệm nghiên cứu di thực cây sâm Ngọc Linh với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng

Một tiến sĩ ở Đà Nẵng được giao chủ nhiệm nghiên cứu di thực cây sâm Ngọc Linh với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay 11/9: Vàng SJC và nhẫn giảm sâu

Giá vàng hôm nay 11/9: Vàng SJC và nhẫn giảm sâu

Khánh Hòa: Chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án có tổng vốn hơn 65.000 tỷ đồng

Khánh Hòa: Chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án có tổng vốn hơn 65.000 tỷ đồng

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 15/9: Thế giới chỉnh nhẹ, 'nín thở' chờ thông tin mới

Giá vàng hôm nay 15/9: Thế giới chỉnh nhẹ, "nín thở" chờ thông tin mới

Thanh khoản dồi dào, tỷ giá VND/USD vẫn chịu áp lực

Thanh khoản dồi dào, tỷ giá VND/USD vẫn chịu áp lực

Giá vàng hôm nay 14/9: Chuyên gia lạc quan khi giá vàng duy trì đà tăng

Giá vàng hôm nay 14/9: Chuyên gia lạc quan khi giá vàng duy trì đà tăng

Giá vàng hôm nay 13/9: Rơi tự do

Giá vàng hôm nay 13/9: Rơi tự do

Phó TGĐ HDBank đăng ký bán 1,12 triệu cổ phiếu HDB

Phó TGĐ HDBank đăng ký bán 1,12 triệu cổ phiếu HDB

Giá vàng hôm nay 12/9: Quốc tế quay đầu giảm, SJC và vàng nhẫn rơi về sát ngưỡng 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 12/9: Quốc tế quay đầu giảm, SJC và vàng nhẫn rơi về sát ngưỡng 130 triệu đồng/lượng

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 15/9: Thế giới chỉnh nhẹ, 'nín thở' chờ thông tin mới

Giá vàng hôm nay 15/9: Thế giới chỉnh nhẹ, "nín thở" chờ thông tin mới

Thanh khoản dồi dào, tỷ giá VND/USD vẫn chịu áp lực

Thanh khoản dồi dào, tỷ giá VND/USD vẫn chịu áp lực

Giá vàng hôm nay 14/9: Chuyên gia lạc quan khi giá vàng duy trì đà tăng

Giá vàng hôm nay 14/9: Chuyên gia lạc quan khi giá vàng duy trì đà tăng

Giá vàng hôm nay 13/9: Rơi tự do

Giá vàng hôm nay 13/9: Rơi tự do