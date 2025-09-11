Nam A Bank có thêm tân Phó Giám đốc

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank; HoSE: NAB) đã công bố quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ông Hoàng Hải Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 11/9/2025.

Như vậy, sau quyết định bổ nhiệm trên, thành phần Ban Tổng Giám đốc Nam A Bank gồm 11 thành viên, trong đó ông Trần Khải Hoàn làm Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng cùng với 10 phó tổng là ông Hoàng Việt Cường, ông Hà Huy Cường, ông Lê Anh Tú, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, ông Võ Hoàng Hải, ông Huỳnh Thanh Phong, ông Nguyễn Minh Tuấn, ông Hoàng Hải Vương, bà Lâm Kim Khôi, bà Hồ Nguyễn Thuý Vy.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả trên góp phần giúp ROE duy trì mức gần 20%, ROA đạt 1,5%.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Nam A Bank đạt gần 315.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm. Trong khi đó, dư nợ tín dụng đạt gần 193.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,7% so với đầu năm, huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 211.000 tỷ đồng tăng mạnh hơn 22% so với đầu năm.

Chất lượng tài sản đang cải thiện dần, khi nợ nhóm 2 (trước CIC) đã giảm đáng kể từ mức 1,47% ở đầu năm 2025 xuống mức 0,62%, tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) ở mức 2,63%.

Tính đến cuối tháng 6, tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát ở mức 67,17%. Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm từ 22,33% xuống còn 21,94%.