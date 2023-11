Ngành tôm có điều kiện bứt phá, dự báo FMC mang về 6.000 tỷ doanh thu năm 2024

Chuyên gia của SSi Research nhận định, so với toàn ngành xuất khẩu thủy sản, FMC đã vượt qua giai đoạn xấu nhất (trong QII/2023) và kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ trong năm 2024.

Doanh thu của FMC khả quan hơn so với thị trường xuất khẩu tôm trong nước

Trong quý III/2023, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) ) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.800 tỷ đồng (tăng 2% svck, tăng 74% so với quý trước) và 82 tỷ đồng (tăng 6% svck, tăng 15% so với quý trước).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 3.800 tỷ đồng (giảm 15% svck) và 196 tỷ đồng (giảm 15% svck).

Kết quả doanh thu của FMC khả quan hơn so với thị trường xuất khẩu tôm trong nước nói riêng (giảm 26% svck) và thị trường xuất khẩu thủy sản nói chung (giảm 22% svck). Doanh thu thuần tháng 10/2023 đạt 18,5 triệu đô (giảm 5% svck, giảm 9% so với tháng trước) và sản lượng tiêu thụ đạt 1.659 tấn (tăng 11% svck, giảm 8% so với tháng trước), phù hợp với dự đoán của SSi Research trong Q4/2023.

Được biết, trong tháng 10/2023, FMC đã điều chỉnh giảm kế hoạch cho năm 2023, với doanh thu thuần từ 5.900 tỷ đồng (tăng 3% svck) xuống 4.870 tỷ đồng (giảm 15% svck) và LNTT từ 400 tỷ đồng (tăng 22% svck) xuống 300 tỷ đồng (giảm 9% svck). Điều này phản ánh kết quả kinh doanh thực tế trong 9 tháng đầu năm 2023 của FMC và tốc độ phục hồi chậm của giá bán trung bình trong quý IV/2023.

Giá bán trung bình và lượng đơn đặt hàng phục hồi, kỳ vọng lợi nhuận FMC năm 2024 sẽ cao hơn

Theo nhận định của SSi Research trong báo cáo mới đây, năm 2023 doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ của FMC sẽ lần lượt đạt 5.300 tỷ đồng (giảm 7% svck) và 291 tỷ đồng (giảm 6% svck) trong năm 2023, thấp hơn một chút so với dự báo trước đây của SSI.

Trong năm 2024, SSI kỳ vọng doanh thu thuần của và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ của FMC lần lượt đạt 6.000 tỷ đồng (tăng 13% scvk) và 363 tỷ đồng (tăng 25% svck). Tỷ suất lợi nhuận gộp kỳ vọng sẽ là 10,5% trong năm 2023 và 11,2% trong năm 2024, so với mức 11% trong năm 2022 do chi phí sản xuất từ vùng nuôi mới thấp hơn.

Dự báo kết quả kinh doanh FMC

SSi Research hạ giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu FMC xuống 55.000 đồng/ cổ phiếu (từ 56.200 đồng/ cổ phiếu). Giá mục tiêu mới tương đương với tiềm năng tăng giá là 23%. SSi Research duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu FMC vì thị trường Nhật Bản có giá bán bình quân cao hơn, mức độ cạnh tranh thấp và rào cản.



SSI kỳ vọng lợi nhuận của FMC năm 2024 sẽ cao hơn năm 2023 do giá bán trung bình và lượng đơn đặt hàng phục hồi, cũng như biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ vùng nuôi mới của FMC đi vào hoạt động thương mại hoàn toàn.

Chuyên gia của SSi Research nhận định, so với toàn ngành xuất khẩu thủy sản, FMC đã vượt qua giai đoạn xấu nhất (trong QII/2023) và kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận mức tăng trưởng svck trong năm 2024.

Theo chia sẻ của ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Thực phẩm Sao Ta vào đầu tháng 10/2023, dựa trên lượng hợp đồng đang có (đến đầu tháng 9/2023) và theo ước tính thận trọng, lợi nhuận cả năm 2023 của công ty sẽ đạt “ít nhất đạt 90%” so với năm 2022 trong bối cảnh giá tôm xuống quá thấp (giảm từ 10% - 20% tùy cỡ loại). Các thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Thực phẩm Sao Ta hiện nay là Hoa Kỳ, châu Âu, và Nhật Bản. Đây cũng là những thị trường quan trọng nhất đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Đáng chú ý, Thực phẩm Sao Ta hiện cho biết khu nuôi tôm cũ đang thu hoạch đạt khoảng 80% và khu nuôi mới đã thu hoạch xong, dự kiến sẽ thả nuôi lại trong tháng 11 này.

Nhận định về thị trường tôm thời gian tới, ông Hồ Quốc Lực chia sẻ, thị trường toàn cầu hiện đã qua cao điểm thu hoạch tôm nuôi, nhưng nguồn cung ứng tôm thành phẩm vẫn dồi dào, chủ yếu do lượng hàng tồn kho trước đó. Điều này khiến giá tôm tiêu thụ còn duy trì mức thấp, tuy có lợi cho người tiêu dùng, nhưng gây thiệt hại lớn cho người nuôi, và có thể ảnh hưởng tiêu cực cho chuỗi cung ứng tôm sau này.

Đáng chú ý, mặc dù hàng tồn kho của một số quốc gia đối thủ chính của tôm Việt Nam như Ecuador và Ấn Độ còn ở mức khá cao, nhưng chủ yếu là hàng sơ chế, do đó hàng chế biến sâu vốn là lợi thế của ngành tôm Việt Nam có điều kiện thuận lợi để bứt phá trong quý IV/2023, Chủ tịch Thực phẩm Sao Ta nhận định.