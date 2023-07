Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi quý II giảm 35%, nhưng xuất khẩu đã “sáng” trở lại từ tháng 6

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) đã thực hiện 34% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận sau khi kết thúc kỳ kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2023 với doanh thu thuần đạt hơn 1.032 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: doanh thu bán thuỷ sản đạt hơn 1.955 tỷ đồng (giảm 26,4%), còn lại đến từ doanh thu bán hàng nông sản, đạt 87 tỷ đồng (gần như đi ngang so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp giảm 47%, từ hơn 165 tỷ xuống còn hơn 87,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 11,8% của cùng kỳ năm trước xuống còn 8,4% trong quý này.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2023

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng theo đà giảm từ gần 19 tỷ đồng xuống còn hơn 13,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt gần 6,3 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của FMC ghi nhận giảm 35,6% xuống còn hơn 71 tỷ đồng.

Thực phẩm Sao Ta giải trình về nguyên nhân lợi nhuận trong quý giảm là do chủ yếu doanh số giảm tới 20%. Được biết, doanh số tiêu thụ của FMC đạt 86,7 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất tôm đông lạnh đạt 9.402 tấn, giảm 14,1% so với cùng kỳ; sản lượng nông sản đông lạnh ghi nhận 968 tấn, giảm 23,6% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết nếu ở 5 tháng đầu năm, doanh số tiêu thụ giảm 30% so với cùng kỳ, nhưng 6 tháng đầu năm chỉ giảm 20% so với cùng kỳ, nguyên nhân do doanh số trong tháng 6 tăng mạnh, đây là điểm sáng của tháng 6 và cũng là khởi đầu giai đoạn tăng tốc về sau.

Về hoạt động nuôi tôm, Thực phẩm Sao Ta cho biết đang thả nuôi khu vực mới (Vinafarm), dự kiến sẽ thả nuôi hoàn tất trong tháng 7 cho cả khu mới và vụ 2 cho khu cũ (Tanafarm). Trong đó, việc thả nuôi khu mới có chậm so với kế hoạch do thiếu nguồn tôm giống sạch bệnh.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.041 tỷ đồng (giảm 25,5% so với 6 tháng đầu năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ (tương ứng giảm hơn 21%).

So với kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 5.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 400 tỷ đồng đã được thông qua vào ĐHĐCĐ thường niên 2023 thì FMC đã thực hiện hơn 34% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, Thực phẩm Sao Ta có tổng tài sản đạt hơn 3.201 tỷ đồng (tăng 7,1% so với hồi đầu năm). Trong đó chủ yếu đến từ: hàng tồn kho (chiếm 40% tổng tài sản); tài sản cố định (chiếm hơn 26,1%) và phần còn lại đến từ các khoản mục khác.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/7, giá cổ phiếu FMC giảm 0,11% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 47.200 đồng/ cổ phiếu.