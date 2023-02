Ngày vía Thần Tài 2023: Nhà đầu tư bất động sản xếp hàng từ sáng sớm mua vàng

Vào ngày vía Thần Tài, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã có mặt tại các cửa hàng vàng từ sáng sớm xếp hàng để mua vàng, để giúp cầu một năm may mắn. Trong bối cảnh, thị trường bất động sản nhiều khó khăn, những nhà đầu tư bất động sản đều mong sớm bán được những lô đất đang “đóng băng” của mình.

Ngày vía Thần Tài năm nay không chứng kiến cảnh người dân "thi nhau" xếp hàng từ nửa đêm như nhiều năm trước để mua vàng. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vàng ghi nhận số lượng người đến mua vàng vẫn đông hơn so với ngày thường, thậm chí lượng vàng mua trong nửa ngày đầu cũng không kém gì những năm trước.

Trong đó, những nhà đầu tư bất động sản cũng chờ ngày vía Thần Tài để đi mua vàng nhằm cầu mong một năm hồi phục cho thị trường bất động sản, vốn đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà đầu tư bất động sản mong rằng mua vàng sẽ đem lại nhiều tài lộc, cũng như sẽ bán được những sản phẩm bất động sản lời lãi cao.

Người dân háo hức đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài, trong đó có giới kinh doanh bất động sản (Ảnh: TN)

Chị Thanh Loan (quận Ba Đình, Hà Nội), một nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm lâu năm cho biết, như mọi năm chị đến phố vàng xếp hàng từ gần 5h sáng để chờ mua vàng. Chị Loan cũng cho biết tình hình xếp hàng mua vàng không đông như những năm ngoái nhưng càng sát giờ cửa hàng vàng mở cửa giao dịch, lượng người đến mua càng đông.

"Tôi làm kinh doanh bất động sản nhiều năm rồi nên cũng duy trì thói quen mua vàng để cầu một năm may mắn. Như mọi năm vào ngày vía Thần Tài, tôi thường sẽ mua 2 chỉ vàng để mong niềm vui, may mắn và lời lãi gấp đôi năm trước. Tôi không quan trọng giá vàng biến động thế nào, tôi mua vàng để mong nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới", chị Loan chia sẻ.

Chị Thanh Loan cũng cho biết thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, không chỉ chị mà còn rất nhiều bạn bè kinh doanh bất động sản cũng đều mua vàng để mong chờ thị trường bất động sản năm nay sớm hồi phục.

Chị Thanh Loan xếp hàng từ gần 5h sáng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu để mua vàng (Ảnh: TN)

Còn anh Đức Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cũng xếp hàng từ sớm tại Doji để mua vàng. Anh Hoàng cũng là một nhà đầu tư bất động sản và mong muốn mua vàng để cầu mong những lô đất đang "mắc kẹt" của mình có thể bán được trong năm 2023 này.

"Thường những người làm công việc kinh doanh cũng đều đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài để mong chờ một năm may mắn, kinh doanh thành công. Tôi có mua vài lô đất vào năm ngoái nhưng đều chưa bán được nên mong may mắn sẽ đến với mình trong năm nay để sớm thoát được hàng", anh Hoàng chia sẻ.

Nhiều giới kinh doanh thường coi vàng là vật may mắn, hộ mệnh bình an và mang lại nhiều tài lộc cho chủ nhân hơn hẳn so với các sản phẩm khác. Do đó, cứ dịp ngày vía Thần Tài đầu năm rước lộc ai cũng mong muốn mua được chút vàng về nhà lấy may. Dịp này không chỉ thu hút người dân mà dân kinh doanh đi mua vàng cầu may.

Ông Nguyễn Hữu Thuyết, chuyên viên kinh doanh Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết dịp đón lộc Thần Tài 2023, Bảo Tín Minh Châu đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm vàng và trang sức mang biểu tượng của may mắn, tài lộc, tốt lành gồm các bản vị vàng may mắn, phú quý, phát tài, phát lộc như tượng vàng thần tài khai Xuân đại phát, tượng linh giáp mèo vàng chiêu tài, hút lộc.

Nhiều sản phẩm vàng linh vật năm Quý Mão 2023 được bày bán dịp vía Thần Tài (Ảnh: TN)

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng chuẩn bị rất nhiều sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long, quà mừng bằng bản vị vàng 999.9 với 10 chủ đề mừng biếu tặng, giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, may mắn được đông đảo người dân tín nhiệm và đón lộc thần tài hàng năm.

Còn tập đoàn vàng bạc Doji cho biết, trong dịp vía Thần Tài, công ty tung ra 450.000 sản phẩm vàng để phục vụ nhu cầu mua vàng của người dân cả nước, tăng 18% so với năm 2022.

Trong đó, khách hàng những ngày qua đã mua các sản phẩm đa dạng từ 1 chỉ, 2 chỉ đến 5 chỉ, 10 chỉ. Các sản phẩm như Âu Vàng Phúc Long, Lộc Phát Tài, Kim Thần Tài, bộ nhẫn Hưng Thịnh Vượng và các mẫu Mèo Vàng của năm nay đang được ưa chuộng hơn cả, đặc biệt Vàng ép vỉ Kim Mão – linh vật của năm nay đang ghi nhận doanh số bán hàng tăng vọt.