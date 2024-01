Nguồn vốn Agribank TP.Cam Ranh hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, kinh doanh

Thời gian qua, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đã kịp thời giải ngân nguồn vốn cho các hộ dân trên địa bàn, từ đó giúp người dân mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh TP.Cam Ranh, Khánh Hòa cho biết: Trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông, quảng bá và khai thác có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi hiện có nên Agribank TP.Cam Ranh, Khánh Hòa đã thu hút được lớn khách hàng uy tín và có dự án sản xuất kinh doanh khả thi. Bên cạnh đó, ngân hàng đã tích cực triển khai công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới, dự án đầu tư mới, để tăng trưởng tín dụng và bán chéo sản phẩm dịch vụ.

Khách hàng đang thực hiện giao dịch tại Agribank Chi nhánh TP.Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Ngoài ra, Chi nhánh còn thực hiện giảm lãi suất cho vay để giữ vững thị phần và thu hút khách hàng mới, tăng khả năng cạnh tranh với các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Đồng thời, tập trung cho vay tiêu dùng khu vực nông nghiệp nông thôn nhằm góp phần hạn chế tín dụng đen.

Đến 31/12/2023, tổng dư nợ cho vay đạt trên 1.350 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm. Về phân theo đối tượng cho vay: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt trên 1.250 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 106,9 tỷ đồng; Dư nợ cho vay khách hàng pháp nhân đạt trên 93 tỷ đồng. Cho vay qua tổ: Dư nợ trên 112 tỷ đồng, tăng 7,7 tỷ đồng so với đầu năm, với tỷ lệ tăng 7,4%, bao gồm 119 tổ vay vốn với 1.186 thành viên.

Trụ sở Agribank Chi nhánh TP.Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: CTV

Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2023 đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 248 tỷ đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng 14,1%.

Thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục nâng cao thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng, đồng thời triển khai nhiều hơn các sản phẩm dịch vụ nhằm đem đến nhiều tiện ích cho khách hàng.