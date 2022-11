Nhà Đà Nẵng: 9 tháng lỗ lũy kế 124 tỷ đồng, Tổng Giám đốc đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu NDN

Ông Nguyễn Quang Minh Khoa - Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng (NDN) vừa đăng ký mua vào 500.000 cp NDN nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, dự kiến từ ngày 8/11 đến ngày 6/12/2022. Hiện ông Nguyễn Quang Minh Khoa đang nắm hơn 1 triệu cp NDN (tỷ lệ 1,44%).



Trên thị trường, tại phiên giao dịch chiều ngày 4/11, cổ phiếu NDN giảm 3,08% xuống 6.300 đồng/cp. So với đầu năm, cổ phiếu này đã mất hơn 65% thị giá. Nếu tạm tính với mức thị giá này, ông Khoa sẽ chi 3,15 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu NDN như đã đăng ký.

Trước đó, từ ngày 18-21/10, ông Khoa cũng đã mua vào 500.000 cp, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 1,44% (1,03 triệu cp).

Lũy kế 9 tháng đầu, Nhà Đà Nẵng đạt doanh thu thuần 2,4 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ, phần lớn do khoản âm 125,9 tỷ đồng từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản, trong khi cùng kỳ con số này ở mức 436,3 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 2,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty cũng giảm 73%, đạt 45,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giảm khoản lãi đầu tư chứng khoán. Tại thời điểm cuối quý III, tổng số tiền đầu tư vào chứng khoán của Nhà Đà Nẵng với giá gốc là 398,5 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý là 275 tỷ đồng. Con số giá gốc này cũng tương đương giảm 18% giá trị so với đầu năm.

BCTC của NDN

Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 123,2 tỷ đồng, trong đó, mã SHB của Ngân hàng SHB có mức trích dự phòng cao nhất với 52,6 tỷ đồng, mã VHM của Vinhomes trích 45 tỷ đồng, mã TCB của Techcombank trích 16 tỷ đồng,...

Trong kỳ, công ty đã thoái vốn tại một số mã cổ phiếu như DGC của Hóa chất Đức Giang, mã EIB của Eximbank, mã FLC của FLC, mã KBC của Kinh Bắc, mã MBB của MBBank, mã NVL của Novaland,...

Kết quả, công ty báo lỗ lũy kế 9 tháng gần 124 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 214,4 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 14% so với hồi đầu năm, đạt 1.413 tỷ đồng, phần lớn do giảm 17% tiền mặt (đạt 2.172 tỷ đồng).

Cùng với đó, các khoản phải thu ngắn hạn của công ty cũng giảm 27%, đạt 97,6 tỷ đồng, do giảm các khoản thu từ lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn và không ghi nhận tiền bán chứng khoán chờ về như hồi đầu năm.

Về danh mục hàng tồn kho, công ty ghi nhận 291,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm do tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu phức hợp Monarchy và thành phẩm bất động sản. Mặt khác, công ty không ghi nhận khoản nợ tài chính nào tại cuối quý III.

Trước đó, ngày 24/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thực hiện khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Lê Duy (1978), thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (gọi tắt là Nhà Đà Nẵng - NDN) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo điều tra, ông Bùi Lê Duy bị tạm giàm để điều tra vì liên quan đến các vấn đề từ trước năm 2008 (trước khi cổ phần hóa) tại Xí nghiệp công trình giao thông và Xây dựng. Ông Duy làm việc tại Xí nghiệp công trình giao thông và Xây dựng từ năm 2001 đến 2008, lần lượt giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó Giám đốc và Giám đốc tại Xí nghiệp. Từ tháng 5/2008 đến nay là Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN); từ tháng 6/2020 tới nay là thành viên HĐQT tại Nhà Đà Nẵng; và từ tháng 7/2021 tới nay là Phó Tổng giám đốc tại NDN.