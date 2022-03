Nhà phát minh máy thở nổi tiếng đưa khẩu trang kháng Covid-19, bụi mịn về Việt Nam

Sau những dòng máy thở chuyên dụng cho bệnh viện ở hơn 20 quốc gia trên thế giới, nhà phát minh người Nhật gốc Việt Trần Ngọc Phúc cho ra đời khẩu trang công nghệ lọc khí hai chiều lần đầu tiên tại Việt Nam.

Khẩu trang lọc 99,9% bụi mịn

Không chỉ thích hợp để kháng vi-rút Covid-19, chiếc “khẩu trang của tương lai” này còn có thể lọc được 99,9% bụi mịn PM2.5, vi khuẩn hay các loại hạt có hại trong môi trường ô nhiễm.

Metran Japan - công ty Nhật Bản có hơn 35 năm kinh nghiệm sản xuất các thiết bị y tế đặc biệt về hô hấp - công bố đã phát triển thành công khẩu trang thông minh O-Pro.

Metran được thành lập bởi ông Trần Ngọc Phúc, từ lâu được biết đến là chuyên gia người Nhật gốc Việt đã phát minh ra máy trợ thở MV20 cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện đang được sử dụng tại 8 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ông Phúc cũng là cha đẻ của máy trợ thở cho trẻ sinh non thiếu tháng Hummingbird (HFO) đang được ứng dụng trên 20 quốc gia.

Khẩu trang công nghệ lọc khí hai chiều lần đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh NVCC

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có tốc độ lây lan nhanh chóng, tỉ lệ tái nhiễm và những di chứng hậu nhiễm bệnh đáng lo ngại, việc “sống chung” dài hạn với những thiết bị bảo vệ như khẩu trang trở nên thiết yếu đối với sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, sự suy giảm mạnh về chất lượng không khí cũng đã khiến khẩu trang trở thành một sản phẩm hữu dụng cho con người, thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất thiết bị y tế khắp thế giới.

Tuy nhiên các loại khẩu trang hiện nay gây hạn chế về khả năng hô hấp khi hoạt động mạnh cũng như giảm tính thẩm mỹ trong sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày.

Bác sĩ Tôn Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu (C1-3), Bệnh viện Quân Y 175 đánh giá: “Trung bình một ngày nhân viên y tế tuyến đầu tiếp xúc khoảng 4-5 tiếng với bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi-rút. Mặc các bộ đồ bảo hộ PPE có khả năng chống lại sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh tuy nhiên rất nóng bức và khó chịu. Bên cạnh đó, không phải bệnh viện nào cũng có thể trang bị đầy đủ và thường xuyên các loại khẩu trang cao cấp nhất hiện nay như N95 hay bộ đồ bảo hộ PPE.Tôi đánh giá khẩu trang O-Pro là một lựa chọn linh hoạt, có khả năng bảo vệ cao mà mang lại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều cho người sử dụng, nhất là bởi tác động của luồng không khí sạch được bơm vào liên tục.”

O-Pro nằm trong dự án “Khẩu trang không khí của tương lai”, được ông Phúc cùng các cộng sự dành nhiều tâm huyết để sáng tạo ra trong hơn một năm qua. Chiếc khẩu trang công nghệ có thể sử dụng một cách thoải mái khi trời nóng bức, không gây ngạt thở, thuận tiện cho hoạt động trao đổi khí diễn ra trong phổi cũng như đảm bảo tính thời trang.

Được tích hợp với bộ lọc HEPA H-13 và đèn xúc tác quang học kháng khuẩn, O-Pro được Hiệp hội kĩ thuật an toàn công nghiệp Nhật Bản (Technology Institution of Industrial Safety) kiểm nghiệm có khả năng lọc đến 99.9% bụi mịn có kích thước nhỏ hơn 2.5 micron (PM 2.5), vi khuẩn, vi rút, và các hạt có hại có trong không khí.

Ưu tiên thị trường Việt Nam

Nhà phát minh Trần Ngọc Phúc cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, mọi người đều có nhu cầu kiểm soát những gì họ đưa vào phổi. Đó có thể là những nhân viên bệnh viện có nguy cơ tiếp xúc với vi rút nguy hiểm; những người làm việc trong môi trường ô nhiễm như xây dựng và khai thác mỏ; những người làm việc trong các ngành tiếp xúc với khách hàng tương tác với mọi người cả ngày như hàng không, du lịch, nhà hàng, khách sạn; những cá nhân có vấn đề sức khỏe hô hấp khiến họ gặp nhiều rủi ro hơn; hay đơn giản là những gia đình muốn đảm bảo việc hít thở không khí sạch nhất có thể. Sứ mệnh của O-Pro là cung cấp cho mọi ngườimột phương tiện thoải mái, an toàn và đáng tin cậy để thực hiện điều đó trong tất cả các hoạt động hàng ngày.”

Với hệ thống lọc khí hai chiều khép kín an toàn tối ưu, O-Pro giúp lọc sạch luồng khí hít vào và thở ra, từ đó bảo vệ sức khỏe cho cả người dùng và cộng đồng xung quanh. Theo đó, O-Pro có ba mức độ điều chỉnh có thể cung cấp được hơn 100 lít khí mỗi phút và thời gian sử dụng lên đến 10 tiếng mỗi lần.

Nhà phát minh Trần Ngọc Phúc. Ảnh NVCC

Mặt nạ của khẩu trang O-Pro cũng được làm từ chất liệu silicon y tế, an toàn cho da và giúp người sử dụng giao tiếp hay chia sẻ cảm xúc dễ dàng dù đang đeo khẩu trang.

“Ban đầu chúng tôi dự tính ra mắt sản phẩm ở thị trường EU và Mỹ, nhưng là người Việt Nam, tôi muốn ưu tiên phục vụ quê hương đất nước đầu tiên”, ông Phúc cho biết.

Ông chia sẻ rằng Metran dự kiến cung cấp thiết bị phục vụ cho người dân và bác sĩ tuyến đầu trong giai đoạn đỉnh dịch vừa qua nhưng sản phẩm ra mắt chậm hơn so với dự kiến bởi các khó khăn về hoạt động cung ứng linh kiện.

“Tuy nhiên đây là vấn đề của tương lai cần giải quyết không chỉ trong thời đại dịch Covid-19 mà còn nhiều vấn đề khác về không khí và các tác nhân gây ảnh hưởng đến phổi của con người”, nhà phát minh khẳng định.

Chính thức ra mắt tại Việt Nam, O-Pro hiện đang được phân phối qua các đối tác B2B và tiếp nhận đặt hàng trực tuyến.

Dòng khẩu trang O-Pro Prime đã ra mắt trên thị trường Việt Nam thích hợp cho các trường hợp như dùng trên máy bay, bệnh viện hay các môi trường có nguy cơ lây nhiễm hoặc ô nhiễm. Trong tương lai, nhà phát minh Trần Ngọc Phúc muốn đưa phiên bản tiếp theo đến các ngành sâu hơn. O-Pro Ultra đi kèm theo trang bị PPE che chắn phần đầu và mặt giúp bảo vệ toàn diện, thích hợp cho các nhà máy, hầm mỏ nhiều khí độc, môi trường bệnh viện nơi có nhiều bệnh nhân mắc bệnh về đường hô hấp và bệnh lây nhiễm qua không khí.

Với phương châm liên tục tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn để phục vụ sức khỏe hô hấp của con người, Metran định hướng tiếp tục phát triển O-Pro để hỗ trợ những người bệnh điều trị bệnh tắc nghẽn mãn tính (COPD), giúp họ tự bảo vệ bản thân trong môi trường không khí.

“‘The only one’ (cái duy nhất) không phải là vấn đề quan trọng, "the next one" (cái tiếp theo) mới quan trọng. Nếu bạn không có năng lực tạo ra những sáng chế mới tốt hơn thì sản phẩm của bạn, giá trị của bạn sẽ bị mai một”, ông Phúc nhấn mạnh.

Được thành lập vào năm 1984, Metran là Công ty sản xuất thiết bị y tế chuyên nghiệp về hô hấp đã phát triển và thương mại hóa thành công máy thở cơ học cho trẻ sơ sinh HFO (Dao động tần số cao) kiểu piston đầu tiên trên thế giới cũng như máy thở "Hummingbird" trên 20 quốc gia. Ngoài ra, Metran còn sáng chế ra các thiết bị chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp khác như: MV20 hiện sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại 8 quốc gia trên thế giới (trong đó có Việt Nam); máy JPAP dành cho các bệnh nhân mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ; máy thở cho bệnh nhân COPD để giúp những người đang gặp khó khăn về hô hấp hoặc đối mặt với các tình huống khẩn cấp về thở. Đặc biệt, nhà sáng lập Trần Ngọc Phúc là nhà phát minh đã đạt nhiều giải thưởng danh tiếng ở Mỹ, Nhật Bản luôn đặt đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Công ty Metran đã được Nhật Hoàng đến thăm năm 2012 và nhận huân chương Mặt Trời mọc tia Bạc từ Chính phủ Nhật Bản năm