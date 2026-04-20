Tiêu điểm

Nhà thầu đề xuất giải pháp ứng phó với biến động giá xăng dầu, vật liệu

+ aA -
Thế Anh
20/04/2026 12:07 GMT +7
Bộ Xây dựng đưa ra thống kê, từ biến động giá nhiên liệu trong thời gian vừa qua, đã tác động trực tiếp tới 44 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng.

Tính riêng chi phí xây dựng công trình giao thông đến cuối tháng 3/2026 đã tăng mạnh so với tháng trước, là mức tăng cao nhất trong các loại hình công trình.

Thực tế, đã có thời điểm giá xăng dầu tăng mạnh, dầu diesel có thời điểm vượt 44.000 đồng/lít, kéo theo đó là nhựa đường, cát đá, thép và chi phí vận tải tăng mạnh, các đơn vị thi công vẫn duy trì tổ chức thi công liên tục để bám tiến độ.

Là đơn vị thi công tại dự án sân bay Long Thành, ông Trần Văn Sơn, Giám đốc điều hành các gói thầu 4.6 và 4.7 (Tập đoàn Cienco4) cho biết, đã có thời điểm giá mua nhiên liệu thực tế cao hơn 50 - 60% so với dự toán ban đầu. Để đảm bảo chi tiêu và tiến độ dự án, đơn vị buộc phải tận dụng vật tư tồn kho và tổ chức lại kế hoạch cung ứng để duy trì thi công liên tục.

Giá nhiên liệu tác động tới các dự án hạ tầng giao thông.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cho rằng, biến động giá xăng dầu, giá nhiên liệu trong thời gian qua cần được xem là tình huống bất khả kháng, từ đó áp dụng cơ chế bù giá đặc thù hoặc điều chỉnh linh hoạt hơn.

"Qua đó, cần xây dựng một khung pháp lý thống nhất để các địa phương và chủ đầu tư triển khai đồng bộ", ông Hiệp đề xuất.

Hiện nay, các doanh nghiệp đã đề xuất Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu và hợp đồng xây dựng trong điều kiện thị trường xuất hiện cú sốc giá lớn.

Đồng thời, cần có giải pháp kiểm soát hiện tượng đầu cơ, thao túng giá để bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, ổn định. Về trung hạn, cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hoặc cổng thông tin điện tử quốc gia thống nhất về giá xây dựng, cho phép cập nhật, công bố và tra cứu minh bạch, kịp thời.

Qua đó, thu hẹp khoảng cách giữa giá công bố và giá thực tế, thống nhất giá giữa các địa phương và ngăn chặn phát sinh trung gian trong xác lập giá.

Về dài hạn, đề xuất hoàn thiện khung pháp lý về quản lý chi phí và hợp đồng PPP theo hướng bổ sung yếu tố “biến động giá cực đoan” như một dạng rủi ro cần được luật hóa, từ đó xác lập cơ chế chia sẻ rõ ràng giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Song song với hoàn thiện thể chế, các doanh nghiệp cũng kiến nghị quy hoạch lại nguồn vật liệu, tối ưu logistics, thúc đẩy vật liệu thay thế và nghiên cứu công cụ điều tiết thị trường để ứng phó khi xuất hiện cú sốc giá hoặc đứt gãy nguồn cung.

Tham khảo thêm
Đề xuất hơn 44.000 tỷ đồng làm cao tốc nối sân bay Long Thành đi Hồ Tràm

Đề xuất hơn 44.000 tỷ đồng làm cao tốc nối sân bay Long Thành đi Hồ Tràm

Dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ, truy trách nhiệm nhà đầu tư

Dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ, truy trách nhiệm nhà đầu tư

Tags:

Cùng chuyên mục

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Bộ trưởng Công Thương: Việt Nam đã vượt qua 'tháng thử lửa' cú sốc xăng dầu toàn cầu, thẳng thắn nhìn nhận thách thức

Bộ trưởng Công Thương: Việt Nam đã vượt qua "tháng thử lửa" cú sốc xăng dầu toàn cầu, thẳng thắn nhìn nhận thách thức

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường sắt mở bán 1,5 triệu vé tàu

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường sắt mở bán 1,5 triệu vé tàu

Hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước ngày 30/6

Hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước ngày 30/6

Xem xét nguồn vốn ngân sách thực hiện cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn

Xem xét nguồn vốn ngân sách thực hiện cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Bộ trưởng Công Thương: Việt Nam đã vượt qua 'tháng thử lửa' cú sốc xăng dầu toàn cầu, thẳng thắn nhìn nhận thách thức

Bộ trưởng Công Thương: Việt Nam đã vượt qua "tháng thử lửa" cú sốc xăng dầu toàn cầu, thẳng thắn nhìn nhận thách thức

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường sắt mở bán 1,5 triệu vé tàu

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường sắt mở bán 1,5 triệu vé tàu