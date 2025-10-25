NHCSXH Thuận Nam: 9 tháng đầu năm tổng dư nợ đạt trên 625 tỷ đồng

Sau sáp nhập, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) Thuận Nam đã nhanh chóng thích ứng, chủ động triển khai nhiều giải pháp để phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Trong đó, việc tăng cường đi cơ sở, làm việc trực tiếp với UBND các xã, Hội đoàn thể và các tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đã mang lại những kết quả tích cực.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2025, tổng dư nợ NHCSXH Thuận Nam đạt 625,4 tỷ/12.235 hộ còn dư nợ. Doanh số cho vay giải quyết việc làm trong tháng 9 là 593 triệu/85 lao động, lũy kế doanh số cho vay giải quyết việc làm đến tháng 9 là 32,8 tỷ/597 lao động. Dư nợ qua hội đoàn thể là 624,8 tỷ đồng.

Thông qua nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội Thuận Nam nhiều hộ đã chăn nuôi cừu mang lại hiệu quả.

Theo lãnh đạo NHCSXH Thuận Nam, đơn vị đã đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, rà soát hệ thống tổ chức, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn. Việc đi cơ sở không chỉ giúp nắm chắc tình hình thực tế mà còn tạo sự phối hợp hiệu quả giữa ngân hàng và địa phương trong việc giải ngân, thu hồi vốn vay, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hướng dẫn người dân về các mô hình có hiệu quả giúp nâng cao thu nhập.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường truyền thông chính sách tín dụng ưu đãi. Rà soát nhu cầu vay vốn của các nhóm đối tượng mới phát sinh sau sáp nhập. Nâng cao năng lực cho đội ngũ Tổ trưởng TK&VV. Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ và giám sát nguồn vốn chặt chẽ, minh bạch.