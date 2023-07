Nhiệt điện Hải Phòng (HND) chốt ngày chi cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa ra thông báo về việc trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 5% (500 đồng/cp).

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/7. Với 500 triệu cổ phiếu HND đang lưu hành, Nhiệt điện Hải Phòng sẽ chi ra 25 tỷ đồng để chi trả cổ tức lần này.



Trong quý II/2023, doanh thu thuần của HND đạt 3.366,4 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 17,7%, lên 3.366,4 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 37% xuống 230 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,7% xuống chỉ còn 6,8%.

Công ty cho biết doanh thu tăng do sản lượng điện quý II năm 2023 cao hơn so với cùng kỳ 239,7 triệu kWh, bên cạnh đó, giá Pc tăng do giá than tăng và giá thị trường cao hơn cùng kỳ dẫn đến doanh thu tăng.

Trong quý II, doanh thu tài chính doanh nghiệp âm gần 1,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận gần 12 tỷ đồng do lãi tiền gửi thấp hơn quý II/2022.

Chi phí tài chính giảm hơn 76%, xuống hơn 14 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ xuống 24,2 tỷ đồng.

Kết quả, HND báo lãi quý II/2023 đạt 181 tỷ đồng, giảm 35,3% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần HND đạt 5.937,6 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận đạt hơn 190 tỷ đồng, giảm đến 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Nhiệt điện Hải Phòng đặt kế hoạch với tổng doanh thu đạt 13.297,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 565,7 tỷ đồng. Sau nửa năm, HND hoàn thành 35,5% kế hoạch năm.

Tổng tài sản HND đến cuối quý II/2023 đạt 8.195,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt 549 tỷ đồng, tăng 6,4%; Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận không còn tiền, so với đầu năm là 100 tỷ đồng; Các khoản phải thu ngắn hạn 2.782,3 tỷ đồng, giảm gần 21%; hàng tồn kho tăng nhẹ lên 418,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả doanh nghiệp 1.983,3 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm. HND đã thanh toán được toàn bộ hơn 392,4 tỷ đồng nợ vay dài hạn; chi phí phải trả ngắn hạn tăng gấp 7 lên 171,3 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác tăng gấp gần 70 lần lên 247,2 tỷ đồng, đến từ cổ tức, lợi nhuận phải trả.