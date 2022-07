Nhờ giá xăng dầu nhảy, lợi nhuận quý II PV OIL lập đỉnh đạt hơn 500 tỷ đồng

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL - UPCoM: OIL) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái lên 30.412 tỷ đồng.

Doanh thu trong kỳ, PV OIL ghi nhận doanh thu đạt 30.412 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Giá vốn tăng 2,3 lần lên 28.9 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 1.429 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 26% lên 135 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 146% lên 132 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 26% và chi phí quản lý tăng 73%.

Kết thúc quý II, PV Oil báo lãi sau thuế tăng 87,5% lên gần 510 tỷ đồng quý II.

Nguồn: Báo cáo tài chính quả PV OIL

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PV Oil ghi nhận 53.700 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 2,1 lần cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 793 tỷ đồng, tăng 70,5% so với 6 tháng năm ngoái.

Năm 2022, PV OIL đặt mục tiêu 45.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty thực hiện được 119% kế hoạch doanh thu và 198% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của PV OIL đến cuối tháng 6 đạt 33.666 tỷ đồng, tăng gần 24% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn ghi nhận 12.858 tỷ đồng, tăng 66% so với đầu năm chủ yếu do tăng phải thu hộ, trả hộ tiền dầu thô xuất khẩu uỷ thác; hàng tồn kho 5.312 tỷ, gấp đôi so với đầu năm.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi tại ngày 30/6 là 9.442 tỷ giúp PV OIL thu về 214 tỷ tiền lãi gửi ngân hàng.

Cuối quý II, tổng nợ đi vay của doanh nghiệp là 4.406 tỷ và chi phí lãi vay nửa đầu năm chưa tới 95 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 11.890 tỷ, trong đó khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chỉ có 163 tỷ sau giai đoạn thua lỗ trước đó.

Trên thị trường, cổ phiếu OIL đóng cửa phiên 29/7 tại mức 12.600 đồng.