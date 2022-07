Doanh thu bán hàng tăng 35%, Dầu khí An Pha (ASP) báo lãi đi lùi tới 85%, còn vỏn vẹn 1,4 tỷ đồng

Đây là quý thứ 2, Dầu khí An Pha (ASP) ghi nhận kết quả kinh doanh kém khởi sắc.

Công ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha (HoSE: ASP) ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 773,1 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 37,3% lên 759,1 tỷ nên lợi nhuận gộp giảm 24,7% xuống 14 tỷ đồng.



Doanh thu tài chính tăng 23% lên 6,3 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng 162% lên 10,5 tỷ đồng, riêng chi phí lãi chiếm 67,6% (7,1 tỷ đồng).

Theo giải trình, doanh thu tài chính tăng thêm gần 1,2 tỷ đồng do Công ty nhận được lợi nhuận từ công ty liên kết là Công ty Hong Vina. Chi phí tài chính tăng hơn 6,5 tỷ đồng chủ yếu do lãi suất tiền vay tăng và lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá khoản vay ngoại tệ tăng so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng đạt 2,9 tỷ; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 5,1 tỷ đồng - các chi phí này biến động không đáng kể so với cùng kỳ.

Kết thúc quý II, Dầu khí An Pha báo lãi 1,4 tỷ đồng, giảm 84,5% so với cùng kỳ.

Nguồn Báo cáo tài chính của ASP

Lũy kế 6 tháng, ASP ghi nhận doanh thu đạt 1.654 tỷ đồng, tăng 40,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 59,6% so với cùng kỳ 2021.

Tổng tài sản của Dầu Khí An Pha tính tới cuối tháng 6 đạt 1.843 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm 5% xuống 983 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn tăng 17,4% lên 619,3 tỷ đồng (chiếm 33,4%) tổng tài sản; hàng tồn kho tăng 52% lên 16,7 tỷ đồng.

Nợ phải trả 1.344 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 85% với 1.145 tỷ đồng, tổng nợ vay hơn 750 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7, cổ phiếu ASP giảm 0,29% xuống 6.970 đồng/cp.