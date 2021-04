Nhờ thoái vốn PV Machino, PV Power ước lãi gấp đôi trong quý I

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa công bố cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2021.

Cụ thể, tổng doanh thu của PV Power ước đạt 7.783 tỷ đồng, thực hiện 95% kế hoạch; nhưng lợi nhuận sau thuế ước đạt 720 tỷ đồng, vượt 206% kế hoạch. Sản lượng điện đạt 4.649 triệu kWh, thực hiện 90% kế hoạch.

Lợi nhuận đột biến của PV Power đến từ việc thoái vốn công ty con PV Machino theo hình thức khớp lệnh trên sàn đã thực hiện thời điểm giữa tháng 3.

Theo đó, PV Power đã bán thành công trên sàn hơn 51% cổ phần PV Machino, ước thu về trên 350 tỷ đồng.

Trong quý II, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện 5.923 tỷ kWh

Bên cạnh đó, cổ tức mà PV Power nhận được từ Công ty cổ phần Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (NT2) khoảng 170 tỷ đồng cũng đóng góp quan trọng vào lợi nhuận quý 1 vừa qua của PV Power .

Trong quý II, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện 5.923 tỷ kWh. Công ty làm việc với EVN/EPTC hoàn thành sửa đổi PPA (hợp đồng mua bán điện) của nhà máy điện Cà Mau 1&2, chuẩn bị cho nhà máy tham gia thị trường điện cạnh tranh; tổ chức thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; nghiên cứu triển khai điện tái tạo…

Để hoàn thành kế hoạch quý II và các quý còn lại của năm, PV Powe sẽ phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), A0, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) trong quản lý vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các Nhà máy điện của PV Power cũng như huy động tối đa công suất, đảm bảo đủ nguồn khí và than để sản xuất và đảm bảo vận hành an toàn, khả dụng, hiệu quả các nhà máy điện.