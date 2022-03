Nợ vay tăng "sốc" 58 lần sau 1 năm, Ninh Vân Bay (NVT) bổ nhiệm Hoa hậu Ngọc Hân làm lãnh đạo chủ chốt

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã: NVT) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Hân (Hoa hậu Ngọc Hân) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 16/3.

Hoa hậu Ngọc Hân được bổ nhiệm làm sếp tại Ninh Vân Bay

Trước khi được bổ nhiệm, Hoa hậu Ngọc Hân không giữ chức vụ gì tại CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT).

Được biết, Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang hoa hậu Việt Nam năm 2010. Mới đây, hoa hậu Việt Nam năm 2010 hé lộ vai trò Giám đốc đối ngoại tại Nhựa Đồng Nai (DNP), cùng với Ninh Vân Bay là các doanh nghiệp trong hệ sinh thái "DNP" của đại gia Nhựa Đồng Nai Vũ Đình Độ.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái này niêm yết trên sàn chứng khoán còn có Tasco (HNX: HUT), Thiết bị y tế Việt Nhật (HoSE: JVC), Xây dựng số 9 (HNX: VC9),...

Hiện, Hoa hậu Ngọc Hân còn là cổ đông lớn của Tập đoàn Tài chính T99 với khoản tiền đầu tư hơn 20 tỷ đồng và có một số dự án kinh doanh thời trang riêng.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới đây, hoa hậu Ngọc Hân gây chú ý khi tiết lộ cô đang phân bổ 50% tài sản trên thị trường chứng khoán. Bản thân cô cũng đầu tư vào các cổ phiếu trong hệ sinh thái của công ty, đặc biệt là HUT.

"Bản thân mình cũng đã đầu tư vào cổ phiếu của HUT khá là nhiều và khá lâu rồi. Trong tương lai sẽ còn có rất là nhiều những chiến lược phát triển để làm cho HUT trở nên rất khác so với quá khứ hồi xưa của Tasco", Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Trong phần chia sẻ nhanh của chương trình, hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ, cô bắt đầu đầu tư từ năm 2017. Cũng giống như các nhà đầu tư khác, danh mục của cô cũng có lúc lãi, có lúc lỗ, lúc lãi lớn nhất có tới 150%. Tiết lộ về cách đầu tư, Hoa hậu chia sẻ, cô thường cắt lỗ khi âm 7 – 25%, và bài học lớn nhất cô học được sau 5 năm tham gia thị trường chứng khoán là: Chốt lãi không bao giờ sai!

NVT kinh doanh "èo uột", nợ vay tăng 58 lần trong 1 năm

Trở lại với Ninh Vân Bay, doanh nghiệp này là đơn vị sở hữu khu resort cao cấp 5 sao Six Senses Ninh Vân Bay tại Khánh Hòa. Do lỗ lớn vào năm 2015 (128 tỷ đồng) và 2017 (479 tỷ đồng), tính tới cuối năm 2021, Ninh Vân Bay lỗ lũy kế 707 tỷ đồng so với vốn điều lệ là 905 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 538 tỷ đồng.

Ninh Vân Bay là đơn vị sở hữu khu resort cao cấp 5 sao Six Senses Ninh Vân Bay tại Khánh Hòa. (Ảnh: NVT)

Đến 31/12/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp bất ngờ tăng mạnh từ 535 tỷ đồng lên 1.062 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm gần 87%.

Đáng chú ý, trong năm 2021, nợ vay của NVT cũng gia tăng mạnh lên 319 tỷ đồng, gấp 58 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vay ngắn hạn tăng 8,5 lần và vay dài hạn tăng 105 lần trong vòng 1 năm qua.

Dù kinh doanh èo uột, nợ vay tăng mạnh nhưng cổ phiếu NVT vẫn tăng trần 7 phiên liên tiếp với mức tăng gần 50%. Hiện, thị giá NVT đang đứng ở 23.550 đồng/cp.

Ngoài NVT, các cổ phiếu còn lại trong "họ" DNP của đại gia Vũ Đình Độ như DNP, VC9, JVC đều nằm trong danh sách những mã tăng mạnh nhất thị trường.