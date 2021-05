Hàng chục nghìn nông dân Ấn Độ đã cùng nhau tổ chức sự kiện “Ngày đen tối” trên khắp đất nước để kỷ niệm 6 tháng phản đối luật nông nghiệp mới mà chính phủ nước này thông qua vào cuối năm ngoái.

Những người nông dân đã tổ chức biểu tình, giương cao cờ đen và đốt hình nộm của các chính trị gia thuộc Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền, bao gồm cả Thủ tướng Narendra Modi, tại một số địa điểm trên khắp đất nước vào hôm 26/5.

Abhimanyu Kohar, thành viên của Sankyukt Kisan Morcha (SKM), tổ chức bảo trợ của hơn 40 công đoàn nông dân cho hay: “Chúng ta đang chứng kiến một ngày đen tối. Nông dân khắp đất nước giương cao cờ đen trên các ngôi nhà, trên máy kéo và mọi phương tiện. Như một phần của nội dung biểu tình, họ cũng đốt cả ảnh của Thủ tướng Narendra Modi vì ông này không thể giải quyết được các vấn đề của họ”.

Nông dân Ấn Độ tiếp tục biểu tình phản đối luật nông nghiệp giữa dịch Covid-19, tuyên bố không dừng lại cho đến khi chính phủ bãi bỏ điều luật "chống nông dân"

Vào tháng 9 năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Modi đã thông qua ba luật nông nghiệp mới. Trong đó có dự luật cho phép nông dân tự do bán nông sản ra thị trường thay vì chỉ bán cho các chợ đầu mối do nhà nước quản lý. Họ cho rằng cải cách như vậy sẽ làm giảm giá nông sản do không đảm bảo mức giá tối thiểu, qua đó giảm thu nhập chung của nông dân.

Sar Singh, một nông dân 40 tuổi biểu tình ở biên giới Singhu, một trong những địa điểm chính của cuộc biểu tình kéo dài 6 tháng bên ngoài thủ đô New Delhi cho biết: “Chúng tôi sẽ không khoan nhượng cho đến khi những luật đi ngược lại lợi ích của nông dân như vậy được bãi bỏ… Chúng tôi sẵn sàng phản đối trong nhiều tháng nữa. Chúng tôi sẽ chỉ dừng lại chừng nào yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng”.

Tương tự như Sar Singh, hàng nghìn nông dân Ấn Độ khác đã tập trung tại ba trục đường cao tốc nối thủ đô NEw Delhi với các bang lân cận là Punjab, Uttar Pradesh và Haryana để biểu tình. Một số người thậm chí còn dựng những lều kiên cố bằng gạch và xi măng để trụ vững dưới ánh nắng thiêu đốt của mùa hè.

“Không ai muốn, nhưng chúng tôi buộc phải làm như vậy. Chính phủ không giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc. Cho đến nay, thậm chí không có một cuộc đối thoại nào đang diễn ra giữa nông dân và chính phủ. Cuộc gặp cuối cùng diễn ra là vào tháng 1” - nông dân Kohar chia sẻ với tờ Al Jazeera. “Chỉ khi nào chính phủ đồng ý rút lại luật và tiếp tục thu mua nông sản với mức giá hỗ trợ tốt thiểu (MSP), chúng tôi mới quay trở lại làng của mình”.

Nhiều vòng đàm phán giữa các hội nông dân và chính phủ Ấn Độ đã diễn ra nhưng không đạt được bước đột phá. Đầu năm nay, chính phủ của Thủ tướng Modi đã đề nghị hoãn các luật nông nghiệp mới trong 18 tháng nhưng sự tạm hoãn này không làm hài lòng những người nông dân. Ở phía ngược lại, các hội nông dân muốn bãi bỏ hoàn toàn dự luật như vậy.

Trong khi đó, các nhà chức trách và các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại lớn khi các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng diễn ra trong bối cảnh đợt đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội lần thứ hai. Hầu hết các bang của Ấn Độ đang bị khóa cửa suốt nhiều tuần qua trong bối cảnh đại dịch bùng phát mạnh mẽ cướp đi sinh mạng ít nhất 300.000 người. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ hiện đã lên tới 27,37 triệu người.

Kavita Krishnan, thành viên của Đảng Cộng sản Ấn Độ đối lập cáo buộc chính quyền Thủ tướng Modi "phải chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý yếu kém" tạo nên cuộc khủng hoảng hiện tại. “Chính phủ, bằng cách từ chối rút lại ba đạo luật đi ngược lại lợi ích của người nông dân, đang góp phần vào sự lây lan dịch Covid-19. Bởi vì lúc này, nông dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục các cuộc biểu tình chống lại luật pháp với sự tham gia của hàng nghìn người”.