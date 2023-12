Novaland bảo lãnh khoản vay 10.000 tỷ cho dự án NovaWorld Phan Thiet

Novaland bảo lãnh khoản vay 10.000 tỷ đòng nhằm phục vụ việc phát triển dự án NovaWorld Phan Thiet do công ty con Delta - Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh nợ cho Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận.

Cụ thể, Novaland cam kết vô điều kiện, không hủy ngang việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Delta – Valley trong trường hợp Delta – Valley không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Các văn kiện tín dụng được ký kết giữa MB và Delta - Valley bao gồm nhưng không giới hạn các khoản vay sau:

Một là khoản vay với doanh số MB giải ngân tối đa tại mọi thời điểm số tiền 10.000 tỷ đồng và dư nợ của Delta - Valley tại MB tối đa tại mọi thời điểm 6.000 tỷ đồng. Mục đích vay là để thanh toán tiền sử dụng đất, nhu cầu đầu tư, xây dựng và phát triển dự án tổ hợp Khu du lịch thung lũng Đại Dương.

Hai là các khoản vay khác theo quy định tại các văn kiện tín dụng được ký kết giữa MB và Delta – Valley.

Dự án NovaWorld Phan Thiet do NVL phát triển, công ty con Delta - Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư. Ảnh Vietnambiz

Novaland cam kết sẽ dùng mọi nguồn lực bảo đảm khả năng hoạt động liên tục, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh lý các tài sản để bổ sung nguồn vốn hoạt động; không giảm tỷ lệ sở hữu vốn trực tiếp hoặc gián tiếp tại Delta - Valley xuống thấp hơn 75% trong suốt thời gian MBB cấp khoản vay cho Delta - Valley.

Ngoài ra, Novaland cũng hỗ trợ vốn cho Delta - Valley triển khai dự án trong trường hợp dự án thiếu nguồn đầu tư.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, Delta - Valley là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu 99,85%.

NovaWorld Phan Thiết có quy mô 1.000 ha tại xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tổng vốn đầu tư là 5 tỷ USD. Sản phẩm bất động sản của dự án này gồm: nhà phố biển, biệt thự đơn lập, song lập, shophouse, boutique hotel. Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2019 nhưng bị đình trệ do một số vướng mắc pháp lý.

Tháng 11 vừa qua, Novaland cũng thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp 2.000 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ sở hữu 72,62%) tại Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley để đảm bảo nghĩa vụ của công ty con này đối với khoản vay 3.600 tỷ đồng ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank.

Về dự án NovaWorld Phan Thiết, thời gian gần đây, UBND tỉnh Bình Thuận và các cơ quan chức năng đã tích cực hỗ trợ Novaland hoàn thiện các thủ tục pháp lý, từng bước tháo gỡ các vướng mắc nhằm tái triển khai dự án.

Tại Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tổ chức vào ngày 13/11, ông Dennis Ng Teck Yow - Tổng giám đốc Novaland cho biết dự án NovaWorld Phan Thiết đã hoàn tất phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ các hạng mục cho cả dự án.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, Novaland ghi nhận nợ phải trả là 205.462 tỷ đồng, giảm gần 7.500 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái, tính đến ngày 30/9.

Trong đó, nợ ngắn hạn của Novaland là 88.101 tỷ đồng, tăng 12,7% so với thời điểm 31/12/2022. Còn nợ dài hạn của doanh nghiệp ghi nhận 117.361 tỷ đồng, giảm 13% so với cuối năm ngoái.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ vay của Novaland là 58.944 tỷ đồng, giảm 5.925 tỷ đồng so với thời điểm 31/12. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 9.053, giảm 1.966 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phát hành trái phiếu là 40.174 tỷ đồng, giảm 3.996 tỷ đồng so với đầu năm. Vay bên thứ ba là 10.078 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2023, còn lại là chi phí phát hành trái phiếu và vay bên liên quan.

Chủ các khoản vay nợ của của Novaland hiện nay gồm: MBBank cho vay hơn 1.760 tỷ đồng; Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cho vay 1.523 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) cho vay 1.350 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) có dư nợ vay 255 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) còn dư nợ vay ngắn hạn hơn 51 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 7,6 tỷ đồng...