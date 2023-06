Ông chủ phía sau dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An

Sau khi mua lại dự án từ Indochina Capital, TBS Group của "vua giày" Nguyễn Đức Thuấn không thể phát triển dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mai House Hội An. Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị sở, ngành liên quan tham mưu giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án này.

Dừng dự án nghỉ dưỡng cao cấp Mai House Hội An của đại gia Nguyễn Đức Thuấn

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký công văn gửi các sở KH&ĐT, TN&MT về việc giải quyết một số nội dung liên quan dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An. Đây là dự án do Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort làm chủ đầu tư tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của sở KH&ĐT về một số nội dung liên quan đến dự án, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở này chủ động làm việc, đề nghị Sở TN&MT, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết việc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An theo thẩm quyền, đúng quy định.

Đồng thời, Sở TN&MT có trách nhiệm rà soát hồ sơ, thủ tục, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc gia hạn sử dụng đất theo quy định đối với Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort và Công văn số 3345/UBND-KTN ngày 04/6/2021 về việc thực hiện kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với dự án. Qua đó, đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật để có ý kiến gửi Sở KH&ĐT tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Hình ảnh dự kiến của Mai House Hội An. Ảnh: TBS

Mai House Hội An là dự án resort ven biển này có quy mô gần 10ha nằm cạnh sân golf Montgomerie Links nổi tiếng tại Quảng Nam. Cả hai dự án này được Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình (TBS Group) mua lại nhiều năm trước từ các nhà đầu tư nước ngoài (các quỹ của Indochina Capital).

Trong đó, Công ty TNHH Indochina thế kỷ 21 Resort chủ đầu tư dự án Mai House Hội An do TBS Group nắm giữ 75% vốn. Còn Công ty Sân gôn Indochina Hội An, chủ đầu tư sân golf Montgomerie Links, TBS Group nắm giữ 93%. Để sở hữu sân golf này TBS Group được cho là đã chi ra 25,5 triệu USD.

Sau khi mua lại, TBS Group lên kế hoạch phát triển một khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ đèn lồng đặc trưng của phố cổ Hội An, dự kiến sẽ có 500 căn hộ và các khu khác sạn, nhà hàng cao cấp.

Ngày 17/5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 1) quy hoạch chi tiết (1/500) của dự án. Ngày 31/10/2018, dự án tiếp tục được điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch chi tiết (1/500), đồng thời cho phép điều chỉnh tăng số tầng và chiều cao các khối tháp so với quy hoạch trước đây (125 m).

Vào tháng 11/2022, TBS tổ chức lễ khởi công dự án này với tổng thầu được chọn là SOL E&C của ông Nguyễn Bá Dương.

Trong dự án này, SOL E&C thi công kết cấu phần thô và cơ điện (giai đoạn đầu) cho khối đế (4 tầng), khối khách sạn (37 tầng) và tầng mái. Tiến độ thi công dự kiến là gần 22 tháng.

Tuy nhiên, gần 7 tháng sau ngày khởi công, tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu các đơn vị tham mưu giải quyết việc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An.

TBS Group của đại gia Nguyễn Đức Thuấn

Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort được thành lập vào tháng 9/2014, có trụ sở chính tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề hoạt động chính của Công ty là Xây dựng và kinh doanh du lịch biển đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao gồm: Khách sạn, biệt thự và các tiện ích khách them theo...

Công ty có vốn điều lệ 108 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nhất là CTCP Đầu tư Thái Bình (TBS Group) nắm 75%. Công ty Indochina Holdings Group Ltd (trụ sở tại British Virgin Island) nắm 7,9%, Công ty Indochina Quang Nam Resort Holdings Ltd (trụ sở tại Cayman Island) nắm 17,1%.

Đến tháng 8/2016, 2 cổ đông ngoại chuyển toàn bộ tổng cộng 25% vốn cho Công ty Indochina Invision Capital Ltd (trụ sở tại British Virgin Island), còn Đầu tư Thái Bình giữ nguyên 75%.

Theo cập nhật mới nhất vào tháng 3/2023, Indochina Thế kỷ 21 Resort thay người đại diện pháp luật từ ông Vũ Văn Hải (SN 1984) sang ông Bùi Phước Mỹ (SN 1977).

Về TBS Group, được thành lập vào tháng 6/2005, tiền thân là một trong những nhà sản xuất gia công giày lớn tại Việt Nam. Công ty do đại gia Nguyễn Đức Thuấn (SN 1957) làm đại diện kiêm Chủ tịch HĐQT.

Ông Thuấn còn là đại diện kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương (thành lập tháng 3/2006). Công ty có vốn điều lệ gần 1.842 tỷ đồng.



Vốn điều lệ khi thành lập của TBS Group là 770 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất giày dép. Sau nhiều lần thay đổi, vốn điều lệ tính đến tháng 1/2019 đạt gần 1.352 tỷ đồng.

Những năm gần đây, TBS Group lấn sân sang mảng bất động sản. Công ty đã phát triển hai dự án nhà ở Khu đô thị Quảng trường Xanh (Green Square), Khu biệt thự Vườn Cau (Hồ Gươm Xanh). Trước đó vào năm 2019, khu căn hộ cao cấp Mai House Saigon tại TP.HCM đã được đưa vào hoạt động.

Được biết, khu đất xây dựng dự án Mai House Saigon trước đây thuộc về Công ty Hoá – Dược phẩm Mekophar, một doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam được cổ phần hóa.

Đầu năm 2014, Mekophar đã dùng quyền sử dụng đất để thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Areco (Areco) sau đó chuyển nhượng 95% cổ phần Areco cho Công ty Thương mại và Du lịch Bình Dương, một doanh nghiệp do ông Nguyễn Đức Thuấn làm lãnh đạo.

Tới giữa năm 2018, Mekophar tiếp tục chuyển nhượng 5% cổ phần còn lại ở Areco cho Công ty Đầu tư Thái Bình (TBS Group). Từ đây, doanh nghiệp của ông Thuấn nắm quyền sở hữu và phát triển sự Mai House Saigon.

Dữ liệu từ Báo Xây dựng cho biết, giai đoạn 2017 – 2021, Thế kỷ 21 Resort chưa ghi nhận doanh thu, đồng thời lỗ sau thuế mỗi năm khoảng hơn 1 tỷ đồng, cá biệt năm 2021 doanh nghiệp này lỗ ròng xấp xỉ 6 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả Thế kỷ 21 Resort tăng mạnh qua từng năm trong khoảng thời gian này. Từ 52 tỷ đồng năm 2017, lên 229 tỷ đồng năm 2018, lên 323 tỷ đồng năm 2019, lên 372 tỷ đồng năm 2020 và 399 tỷ đồng năm 2021. Chưa kể, vốn chủ sở hữu của Thế kỷ 21 Resort giảm do doanh nghiệp liên tiếp thua lỗ, từ gân 76 tỷ đồng năm 2017 giảm về còn hơn 66 tỷ đồng cuối năm 2021.