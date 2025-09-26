Ông Đoàn Ngọc Chung giữ chức Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng

Chiều ngày 26/9, tại TP Đà Nẵng, NHCSXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 8855/QĐ-NHCS ngày 25-9-2025 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng đối với ông Đoàn Ngọc Chung – quyền Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân. Thay mặt lãnh đạo NHCSXH, Phó Tổng Giám đốc Đoàn Trung Thành đã chúc mừng ông Đoàn Ngọc Chung được lãnh đạo NHCSXH tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ người đứng đầu Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng.

Ông Đoàn Ngọc Chung - Quyền Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng.

Đồng thời đề nghị ông Đoàn Ngọc Chung nghiên cứu thực hiện tốt các nhiệm vụ như: tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh chính trị, khiêm tốn học hỏi, cầu thị các đồng nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng tăng cường đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao…

Ông Đoàn Ngọc Chung - tân Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cũng mong muốn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH TP Đà Nẵng và các sở, ban ngành, đoàn thể tại địa phương tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện tốt để ông Đoàn Ngọc Chung và Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP; yêu cầu cán bộ, người lao động trong toàn Chi nhánh đoàn kết, nỗ lực cố gắng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, ủng hộ và tạo điều kiện để ông Đoàn Ngọc Chung thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh đã chúc mừng ông Đoàn Ngọc Chung được bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng, đồng thời cho biết đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao, nhất là trong bối cảnh TP Đà Nẵng mới sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, địa bàn hoạt động của Chi nhánh rộng hơn, số lượng khách hàng nhiều hơn…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị ông Đoàn Ngọc Chung cùng tập thể Ban lãnh đạo, CBVC, người lao động của Chi nhánh phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP trong giai đoạn mới, nhất là kịp thời cung ứng vốn vay ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Ngọc Chung và tập thể Ban lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng.

Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo NHCSXH, lãnh đạo TP Đà Nẵng, Ban đại diện HĐQT cùng cán bộ viên chức, người lao động của Chi nhánh đã tin tưởng, quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho ông hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời cam kết trong thời đến sẽ nỗ lực hết mình cùng với tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động của Chi nhánh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố phát triển hiệu quả, đáp ứng được sự kỳ vọng và quan tâm của lãnh đạo NHCSXH và lãnh đạo TP Đà Nẵng.