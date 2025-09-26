Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản khuyến khích các chủ đầu tư, đơn vị thi công, cơ sở sản xuất bê tông – vữa trên địa bàn nghiên cứu, sử dụng cát nghiền từ đá xây dựng để thay thế cát tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, nhiều dự án quy mô lớn đồng loạt triển khai khiến nhu cầu vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng tăng cao, trong khi nguồn cung cát tự nhiên chưa đáp ứng, gây áp lực cho tiến độ và chi phí đầu tư. Việc đưa cát nghiền (cát nhân tạo) vào sử dụng được xem là giải pháp khả thi, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

Cát nghiền được sản xuất từ đá tự nhiên có cấu trúc đặc chắc, đạt tiêu chuẩn TCVN 9205:2012 và QCVN 16:2023/BXD, có hạt đồng đều, ít tạp chất, giúp tăng độ bền và tuổi thọ bê tông. Loại vật liệu này có thể ứng dụng cho nhiều loại bê tông từ thông thường đến chất lượng cao, bê tông đầm lăn, UHPC, asphalt…, cũng như sản xuất gạch không nung, gạch lát vỉa hè và vữa xây, trát.

Thực tế cho thấy, cát nghiền đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia từ những năm 1980, góp phần hạn chế khai thác cát sông, giảm sạt lở và bảo vệ hệ sinh thái. Tại Việt Nam, nguồn cát tự nhiên hiện chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu, nguy cơ cạn kiệt trong tương lai là hiện hữu.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư sản xuất cát nghiền, giảm áp lực nguồn cung vật liệu.

Tại Đà Nẵng và Quảng Nam cũ, quy hoạch đã xác định hàng trăm khu vực mỏ đá xây dựng với tổng trữ lượng hàng trăm triệu m³, bảo đảm nguồn nguyên liệu sản xuất cát nghiền lâu dài.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư khi quyết định đầu tư dự án cần ưu tiên phương án sử dụng cát nghiền, phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế so sánh hiệu quả giữa cát nghiền và cát tự nhiên. Đồng thời, khuyến khích đầu tư mới các cơ sở sản xuất cát nghiền, tăng tỷ lệ sử dụng loại vật liệu này trong thi công.

UBND các xã, phường và đơn vị chuyên môn được yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân, công trình tư nhân, cơ sở sản xuất bê tông – vữa trên địa bàn mạnh dạn áp dụng cát nghiền thay thế, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, giải pháp này không chỉ giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng mà còn bảo vệ môi trường, giảm khai thác sông suối và bảo đảm phát triển bền vững.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung đất đắp, cát san lấp cùng giá vật liệu leo thang đang khiến nhiều công trình trọng điểm tại Đà Nẵng đình trệ, đe dọa kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Trong bối cảnh đó, các kiến nghị từ cơ sở đã liên tục được gửi tới Trung ương, góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản sửa đổi, cũng như dự thảo Nghị quyết Chính phủ về cơ chế đặc thù.