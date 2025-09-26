Tân Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa là ai?

Ngày 26/9, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) công bố Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa.

Ông Hồ Đắc Thích - Quyền Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức cán bộ NHCSXH công bố Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ của Tổng Giám đốc NHCSXH. Theo đó, ông Hồ Đắc Thích - Quyền Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa có thời hạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Huyền tặng hoa chúc mừng ông Hồ Đắc Thích.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Vương Văn Minh chúc mừng ông Hồ Đắc Thích được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực, tinh thần trách nhiệm và quá trình cống hiến của ông trong suốt thời gian qua. Ông Vương Văn Minh đề nghị ông Hồ Đắc Thích tiếp tục phát huy năng lực quản lý, tinh thần gương mẫu; giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể chi nhánh vững mạnh.