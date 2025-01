Bình luận trong ngày đầu tiên ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 47, ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho biết, ông Donald Trump dự kiến sẽ thực hiện những chính sách như: Giảm thuế cho doanh nghiệp, áp thuế 10% - 20% với hàng nhập khẩu từ các nước, riêng Trung Quốc là 60%.

Mặt khác, ông Trump đã gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm giữ mức lãi suất thấp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn dễ dàng. Có thể nói những chính sách của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy kinh tế nội địa.



Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS)

Đối với Việt Nam, ông Hoàng cho rằng những chính sách này không tác động quá nhiều đến kinh tế Việt Nam, nhưng vẫn có một số ảnh hưởng nhất định.

Về xuất khẩu, chính sách tăng thuế nhập khẩu lên 10% – 20%, khiến giá hàng hóa Việt Nam sẽ đắt đỏ hơn, giảm khả năng cạnh tranh với hàng hóa nội địa Mỹ. Tuy nhiên, nếu Mỹ áp thuế 60% với hàng Trung Quốc, Việt Nam vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần, bởi số liệu cho thấy tiêu dùng tại Mỹ vẫn duy trì đà phục hồi tốt.

Về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc áp dụng các chính sách thuế mạnh tay nhắm vào Trung Quốc sẽ đẩy mạnh quá trình dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Trong đó, Việt Nam vẫn là điểm đến ưa thích của dòng vốn FDI do chính sách kinh tế ổn định, lực lượng lao động dồi dào, chi phí thấp.

Mặt khác, các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nội địa có thể gây nguy cơ tăng lạm phát, ảnh hưởng đến quá trình nới lỏng tiền tệ của Fed.

"Như vậy, đồng Việt Nam có thể phải chịu áp lực giảm giá, dẫn đến giảm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước", ông Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo vị chuyên gia này, khi những chính sách của Tổng thống Donald Trump không tác động quá nhiều đến nền kinh tế Việt Nam, chỉ số VN-Index được kỳ vọng có thể biến động tích cực cùng chiều với thị trường chứng khoán(TTCK) Mỹ.

Dữ liệu quá khứ cho thấy chỉ số S&P 500 bình quân tăng 11,28% trong năm bầu cử Tổng thống. Tương tự, chỉ số VN-Index cũng tăng bình quân 11,9% trong vòng 6 tháng, kể từ khi kết thúc bầu cử Tổng thống Mỹ tính từ năm 2004 đến nay.

Việc ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ có thể có những ảnh hưởng nhất định đến tâm lý nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam, bởi chính sách của ông thường bất ngờ và khó đoán. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường sẽ đi theo hướng tích cực nhờ sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, theo ông Hoàng.

Ông Hoàng cũng đề cập tới các nhóm ngành hưởng lợi sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Theo đó, nhóm bất động sản khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi lớn từ các chính sách mới, do xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá và nhu cầu thuê đất tại các khu công nghiệp, đặc biệt ở khu vực phía Nam.

Trong quý III và quý IV/2024, nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực như: IDC, KBC, LHG, SIP… VFS kỳ vọng xu hướng chuyển dịch sản xuất sẽ nâng giá cho thuê tăng khoảng 10% từ nay đến năm 2028. Từ đó, tác động tích cực đến kết quả kinh doanh ngành này trong dài hạn. Trong ngành, các doanh nghiệp có quỹ đất sẵn sàng cho thuê lớn sẽ có thể tận dụng được cơ hội từ sự chuyển dịch này. Các cổ phiếu tiềm năng gồm: IDC, SZC, và BCM với tiềm năng từ việc tiếp tục mở rộng dự án và có dịch vụ công nghiệp đa dạng.

Ngoài ra, ngành xuất khẩu hàng may mặc vẫn còn dư địa để tăng trưởng do đây là ngành thâm dụng lao động cao, khó có thể thay thế bởi thị trường nội địa. Thị trường xuất khẩu dệt may Việt Nam chủ yếu là Mỹ và EU. Trong bối cảnh tiêu dùng Mỹ đang trên đà hồi phục và Trung Quốc giảm khả năng cạnh tranh do chính sách thuế, ngành may mặc kỳ vọng có thể tăng sản lượng và giá bán tại thị trường Mỹ.

Các cổ phiếu tiềm năng gồm: TCM và TNG với lượng đơn hàng đã lấp đầy trong năm 2024, giúp các doanh nghiệp này có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay. Nhìn chung, ngành xuất nhập khẩu năm 2025 sẽ có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với năm 2024 do mức nền cao của cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn có thể đạt mục tiêu 12% của Bộ Công Thương nhờ nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ và EU hồi phục trở lại.