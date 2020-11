Sau dịch Covid-19, ngành du lịch Quảng Ninh đang dần hồi phục và khởi sắc trở lại. Để hiện thực hóa mục tiêu đón 3 triệu du khách trong quý IV/2020, Quảng Ninh đã tổ chức nhiều chương trình kết nối, hợp tác, kích cầu du lịch tại 4 tỉnh phía Bắc.

Tiếp tục thực hiện chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, với khẩu hiệu du lịch "An toàn – Hấp dẫn – Trách nhiệm", tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều chính sách kích cầu du lịch cùng với nhiều sản phẩm du lịch mới trong dịp cuối năm 2020.

Trong đó, điểm nhấn là 64 hoạt động du lịch, nghệ thuật, ẩm thực hấp dẫn, quyến rũ và khác biệt như: Hạ Long huyền ảo trong sương, Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu, trải nghiệm miền sơn cước Bình Liêu, Lễ hội ẩm thực hải sản biển Quảng Ninh, Carnaval Hạ Long mùa đông… Các sự kiện, chương trình văn hóa, nghệ thuật diễn ra với chuỗi hoạt động đặc sắc, thể hiện đậm nét vẻ đẹp văn hóa truyền thống, vẻ đẹp cảnh quan của mỗi địa phương đã thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tham dự.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, tuần cuối tháng 10 vừa qua, Quảng Ninh đã đón trên 11.150 lượt khách du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long ban ngày khoảng 3.450 lượt khách, lưu trú trên vịnh Hạ Long trên 2.000 lượt khách, Khu di tích danh thắng Yên Tử đạt trên 1.520 khách, Bảo tàng Quảng Ninh là gần 3.960 lượt khách, còn lại là các điểm du lịch khác. Tổng số khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 10.800 người.

Số lượng du khách đến với Quảng Ninh tăng qua mỗi tuần là minh chứng cụ thể, sinh động cho thấy những chủ trương, chính sách kích cầu du lịch của tỉnh đã phát huy hiệu quả.

Khách du lịch trải nghiệm du lịch cộng đồng tại khu du lịch Làng quê Yên Đức, TX.Đông Triều.

Ngay sau gói kích cầu du lịch đợt 1, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục bổ sung 100 tỷ đồng trong đợt 2 để miễn giảm một số loại thuế, giảm từ 50-100% phí tham quan, du lịch, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã tạo nên sức hút mạnh mẽ trở lại của du lịch Quảng Ninh.

Đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển khai thác thị trường du lịch nội địa, trong đó tập trung vào thực hiện một số chương trình tại các địa phương có nguồn khách lớn như TP.HCM, khu vực miền đông, miền Tây Nam bộ và khu vực Đông Bắc bộ với các địa phương có khu công nghiệp có số lượng công nhân lớn, các tập đoàn kinh tế….

Chương trình Yên Tử - về miền đất Phật mùa Thu năm 2020 sẽ trở thành sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc, nhằm quảng bá, giới thiệu tới du khách vẻ đẹp khác biệt của non thiêng Yên Tử trong tiết trời se lạnh của mùa thu



Trong khuôn khổ chương trình kết nối, hợp tác kích cầu du lịch tại 4 tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam đã thu hút gần 800 khách mời là đại diện doanh nghiệp các khu công nghiệp cũng như doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn các tỉnh đến tìm hiểu. Tại đây, đại diện doanh nghiệp các địa phương đều rất ấn tượng với sản phẩm du lịch Quảng Ninh, đặc biệt là các tour cuối năm 2020.

Trên cơ sở chính sách kích cầu du lịch của tỉnh, các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh đã đưa ra các tour du lịch với chi phí ưu đãi nhưng không thay đổi chất lượng dịch vụ. Trong đó, nhiều sản phẩm được xây dựng dành cho các đoàn khách lớn, phù hợp với nhu cầu tham quan, du lịch của cán bộ, công nhân, người lao các tập đoàn, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh dự kiến sẽ mở chuyên trang để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch "Quảng Ninh – An toàn, hấp dẫn, trách nhiệm" với thông điệp "Đi lại an toàn, vui chơi an toàn, nghỉ dưỡng an toàn" nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Quảng Ninh là điểm đến an toàn và tin cậy.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: Tỉnh sẽ tập trung khai thác, phát huy các sản phẩm mới, tiếp tục hoàn thiện và làm mới các sản phẩm truyền thống, khai thác sản phẩm có hàm lượng và kết tinh giá trị đặc sắc của văn hóa các vùng miền. Đồng thời, tạo sự liên kết của các doanh nghiệp tạo ra gói sản phẩm có mức giá cạnh tranh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Cũng trong dịp này, tại tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Khu công nghiệp Thái Nguyên, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thái Nguyên và Liên minh kích cầu du lịch Quảng Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kích cầu du lịch.

Doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh giới thiệu về điểm đến và các tour du lịch tới các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam.

Thông qua chương trình kích cầu du lịch lần này cũng là dịp để các đơn vị đẩy mạnh kết nối, hợp tác chặt chẽ với mục tiêu mang đến những sản phẩm du lịch chất lượng, giá cả phù hợp để hút khách đặc biệt vào những tháng cuối năm – giai đoạn “thấp điểm” của du lịch nội địa.



Cùng với sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, để hiện thực hóa mục tiêu 3 triệu lượt khách trong quý IV/2020, ngành du lịch Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện đa dạng các giải pháp kích cầu.

Theo đó, trong tháng 11 này, Sở Du lịch Quảng Ninh sẽ tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến ở khu vực miền Trung và miền Nam; kết hợp với các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành của tỉnh để quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp, riêng có của Quảng Ninh với những gói ưu đãi, hấp dẫn.

Đồng thời, đẩy mạnh chiến lược truyền thông để quảng bá, kích cầu du lịch trên các hãng hàng không; sản xuất các sản phẩm truyền thông về du lịch Quảng Ninh, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…