Phát Đạt (PDR) muốn vay MB số tiền "khủng" để rót vào 2 dự án ở Bình Dương

Phát Đạt muốn vay 3.200 tỷ đồng nhằm tài trợ các chi phí để triển khai dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 do hai Công ty Thiên Long và Công ty Hòa Phú làm chủ đầu tư.

HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa thông qua Nghị quyết về việc vay vốn tại hai công ty con là CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long và CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú. Hai công ty này sẽ thực hiện các thủ tục vay vốn và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Sài Gòn. Tổng hạn mức cấp tín dụng/vay vốn tối đa là 3.200 tỷ đồng, nhằm thanh toán bù đắp chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thanh toán chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thanh toán chi phí đầu tư để thực hiện xây dựng. Tổng hạn mức cấp tín dụng/vay vốn tối đa nêu trên không bao gồm khoản tiền mà MB Sài Gòn đã hoàn tất giải ngân cho Thiên Long và Hòa Phú tổng cộng 699 tỷ đồng. Phát Đạt vay vốn nhằm tài trợ các chi phí để triển khai dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hai dự án này do Công ty Thiên Long và Công ty Hòa Phú làm chủ đầu tư. Phát Đạt vay vốn nhằm tài trợ các chi phí để triển khai dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh Internet HĐQT Phát Đạt cũng thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm cho các khoản vay là toàn bộ cổ phần của Phát Đạt đang sở hữu tại CTCP Bất động sản đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương, các quyền sử dụng đất của Thiên Long và Hòa Phú thực hiện dự án Thuận An 1 và Thuận An 2, tài sản của bên thứ 3. Công ty cam kết sẽ thông qua Công ty Cao ốc Bình Dương thực hiện việc góp vốn bổ sung vào Thiên Long và Hòa Phú để triển khai dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 khi dự án thiếu hụt nguồn vốn triển khai (nếu có). Phát Đạt sẽ hỗ trợ Thiên Long và Hòa Phú trong việc triển khai dự án Thuận An 1 và Thuận An 2; hoàn thành việc phát hành toàn bộ 67,16 triệu cổ phiếu PDR của đợt chào bán cổ phần riêng lẻ trong năm 2023 và sử dụng nguồn tiền thu được cho mục đích tất toán nghĩa vụ trái phiếu của công ty và sử dụng nguồn tiền thặng dư từ hoạt động kinh doanh, phát hành cổ phiếu để tham gia vốn tự có vào việc phát triển 2 dự án nói trên. Tại BCTC hợp nhất quý III của PDR cho thấy, Thiên Long và Hoà Phú là hai công ty con gián tiếp của Bất động sản Phát Đạt (nắm 99,9% vốn và quyền biểu quyết). Hai dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.800 tỷ đồng, đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý và xin giấy phép xây dựng. Đây được xem là hai trong số các dự án bất động sản trọng điểm của tỉnh Bình Dương với vị trí đắc địa, quy mô lớn và đa dạng loại hình sản phẩm như: căn hộ, shophouse, và nhà phố liền kề. Kết thúc quý III, Bất động sản Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 355 tỷ đồng, tăng gần 3.100% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lãi sau thuế chỉ đạt 102 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, PDR ghi nhận tổng doanh thu thuần 550 tỷ đồng và lãi ròng đạt 400 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và giảm 71% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, doanh nghiệp này hoàn thành 63% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

