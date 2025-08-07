Phó Chủ tịch Đà Nẵng Trần Nam Hưng: “Lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, công nghệ làm công cụ”

Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thiện và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) với hệ thống camera giám sát trên toàn địa bàn, tích hợp dữ liệu từ các lĩnh vực then chốt như giao thông, an ninh trật tự, y tế, giáo dục, môi trường… Và thành phố Đà Nẵng xác định xây dựng thành phố thông minh gắn với chuyển đổi số toàn diện là một trong những trụ cột.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đà Nẵng vinh dự được lựa chọn là nơi tổ chức hội nghị giữa kỳ Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 24 và tổ chức hội thảo “thành phố thông minh, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống” không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cơ hội quý báu để thành phố giao lưu, học hỏi, kết nối trí thức, công nghệ và các mô hình tiên tiến từ các nước trong khu vực và thế giới”.

Đà Nẵng xác định xây dựng thành phố thông minh gắn với chuyển đổi số toàn diện là một trong những trụ cột và "với phương châm "lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, công nghệ làm công cụ".

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh thêm, trong chiến lược phát triển bền vững, thành phố Đà Nẵng luôn xác định xây dựng thành phố thông minh gắn với chuyển đổi số toàn diện là một trong những trụ cột, thể hiện khát vọng trở thành thành phố sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống bậc nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

“Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, công nghệ làm công cụ”, Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong hành trình xây dựng thành phố thông minh.

Chính quyền điện tử Đà Nẵng đang thuộc nhóm đầu của cả nước với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên đến hơn 1.600 dịch vụ công được cung cấp qua Cổng dịch vụ công của thành phố. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai đồng bộ dữ liệu mở và nền tảng chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các sở, ngành, cấp cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân tốt hơn.

Sự hài lòng của người dân là thước đo giá trị cho mọi hành động. Đó là lý do vì sao nhiều năm liền, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những đô thị đáng sống nhất của Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống”, Phó Chủ tịch Đà Nẵng Trần Nam Hưng chia sẻ.

Người dân thành phố Đà Nẵng phấn khởi khi sử dụng máy móc hiện đại tại các trung tâm hành chính công

Thời gian tới, Đà Nẵng phấn đấu trở thành thành phố sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống, là trung tâm kinh tế, xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á trong tương lai, về việc này, ông Trần Nam Hưng cho biết, thành phố thông minh không chỉ là việc ứng dụng công nghệ mà là cả quá trình chuyển đổi số toàn diện, đặt người dân vào vị trí trung tâm của tất cả các chính sách, các dịch vụ.

Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng hiểu rằng vẫn còn những khó khăn, thách thức như hạ tầng số giữa các lĩnh vực chưa hoàn toàn đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, quản trị số vẫn còn thiếu và chưa đồng đều; việc chuyển đổi tư duy quản lý đô thị truyền thống sang tư duy quản trị thông minh; nguồn lực đầu tư… chưa đáp ứng được nhu cầu. Điều đó đòi hỏi Đà Nẵng cần có cách tiếp cận toàn diện, đột phá và không thể không có sự học hỏi kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực từ các đối tác trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng trong một lần kiểm tra hoạt động tại trung tâm hành chính công cấp xã sau sáp nhập và hoạt động chính quyền 2 cấp. Ảnh: CTV

Thành phố Đà Nẵng mong rằng các nhà lãnh đạo, chuyên gia, kỹ sư hàng đầu Asean, các tập đoàn công nghệ quốc tế sẽ mang đến cho Đà Nẵng những sáng kiến quý báu, những mô hình phát triển đô thị thông minh tiên tiến, hiệu quả, bền vững, có thể áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung…

Liên quan đến việc xây dựng thành phố thông minh, mới đây ngày 28/7 tại Khu Công nghệ thông tin tập trung - Công viên phần mềm thành phố Đà Nẵng số 2, đã khởi động dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab) do Công ty Cổ phần VSAP LAB đầu tư.

Dự án Fab-Lab là mô hình tiên phong tại Việt Nam, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển công nghệ lõi, cụ thể hóa về chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phố Đà Nẵng xác định một trong ba nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là “phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ kiến tạo, phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực, với tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11%/năm trở lên...".

