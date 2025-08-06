Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn kiểm tra 3 dự án với nguồn vốn đầu tư gần 24 tỷ đồng

Chiều 5/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đã có chuyến thị sát, kiểm tra tiến độ các dự án Trường học tại điểm Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thôn Phú Nam, xã Tam Xuân; Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, thôn Thuận An, xã Tam Anh; Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đã có chuyến thị sát, kiểm tra tiến độ các dự án Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi,Trường Tiểu học Trần Văn Ơn và Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cho biết: Dự án Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, gồm các hạng mục, xây mới 8 phòng học và phục vụ học tập; bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền tường rào, được UBND huyện Núi Thành cũ phê duyệt tại Quyết định 17815/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 với tổng mức đầu tư hơn 8,4 tỷ đồng. Năm 2022, hạng mục xây mới 8 phòng học và phục vụ học tập đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đối với hạng mục san nền, tường rào cổng ngõ, đến nay chưa thi công được do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án xây dựng Nhà đa năng và mở rộng khuôn viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám được UBND huyện Núi Thành cũ phê duyệt tại Quyết định số 7242/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Đến nay, hạng mục xây dựng Nhà đa năng, sân bê tông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Riêng hạng mục san nền, tường rào chưa thi công được do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, các xã cùng các trường phối hợp, khẩn trương trình phương án giải quyết dứt điểm vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng sớm đưa các dự án vào hoạt động, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài

Riêng đối với dự án xây mới 8 phòng học, san nền tường rào Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được UBND huyện Núi Thành cũ phê duyệt tại Quyết định 17815/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 với tổng kinh phí đầu tư hơn 12,5 tỷ đồng. Dự án hiện chưa thể triển khai thi công do vướng mắc trong giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng.

Qua kiểm tra, rà soát thực tế tại các điểm dự án, cũng như nghe báo cáo của chủ đầu tư, UBND các xã, đại diện quản lý các trường học, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, xã, các trường học nêu trên phối hợp, khẩn trương trình phương án giải quyết dứt điểm vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài. Đồng thời tổ chức đối thoại, nắm bắt tư tưởng nguyện vọng, cũng như tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của các hộ dân trong vùng dự án.

Riêng đối với hạng mục dự án san nền, tường rào cổng ngõ tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn chỉ đạo triển khai điều chỉnh quy hoạch hạng mục dự án, giảm quy mô dự án. Giao xã Tam Anh thực hiện báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư, sớm trình Sở Giáo dục và Đào tạo để tham mưu UBND thành phố thống nhất chủ trương.